صحف عالمية: أسباب تحول دون ترك واشنطن للشرق الأوسط وصعوبات تمنع تقارب الرياض وطهران

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الأسباب التي تحول دون ترك واشنطن للشرق الأوسط والمفاوضات السعودية الإيرانية، والتوتر على الحدود الروسية الأوكرانية.

أربعة أسباب تجعل ابتعاد الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط بطيئًا

صحيفة العرب نيوز السعودية قالت: "كان التحول نحو حافة المحيط الهادئ على أجندة واشنطن لما يقرب من أربعة عقود. لقد أجبرت الإنجازات الاقتصادية الهائلة التي حققتها الصين الولايات المتحدة على اتخاذ مثل هذا الاختيار. من المرجح أن يتأثر الشرق الأوسط بمثل هذا التحول".

هناك العديد من القضايا المتعلقة بالدفاع على الأجندة الأميركية فيما يتعلق بالشرق الأوسط، ولكن يبدو أن أربعة منها هي الأهم: تركيا وروسيا وسوريا وإيران.

العلاقات بين أنقرة وواشنطن هي موضوع نقاش حاد في وسائل الإعلام التركية، لكن هذا قد لا يكون أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة.

نتيجة الخلافات بين أنقرة وواشنطن حول مجموعة متنوعة من القضايا، تبدو النقاشات بين العاصمتين وكأنها حوار للصم. فشلت تركيا في فهم سبب عدم توقف الولايات المتحدة عن تقديم جميع أنواع المساعدة لقوات سوريا الديمقراطية. وحتى الآن، لم تعط واشنطن أي إشارات بأنها قد تغير هذه السياسة.

على الجانب التركي، تضغط مجموعات مختلفة على الحكومة لمنع الولايات المتحدة من استخدام قاعدة إنجرليك الجوية المخصصة لحلف شمال الأطلسي. في عام 1975، أغلقت الحكومة التركية جميع القواعد العسكرية الأميركية في تركيا كرد فعل على الحظر الذي فرضته واشنطن على أنقرة عقب عمليتها العسكرية في قبرص.

إن تآكل ثقة واشنطن بمصداقية تركيا دفع البنتاغون الآن للبحث عن بدائل أخرى لإنجرليك، وهي قاعدة الأزرق الجوية في الأردن.

بصفتها حليفًا في الناتو، تشكو أنقرة بحق من الدعم الأميركي المقدم للكرد السوريين، لكنها ربما تفشل في إدراك أن لواشنطن أيضًا أولوياتها الخاصة التي قد لا تتوافق دائمًا مع أولوياتها.

القضية الأخرى المتعلقة بالدفاع على أجندة واشنطن هي علاقاتها مع موسكو. روسيا في طريقها لتأكيد نفسها كلاعب مهم على الساحة العالمية. وهي راسخة بقوة بالفعل في سوريا. كما أن الاضطرار إلى التعامل مع الصين على المسرح العالمي سيجعل مهمة واشنطن أكثر صعوبة في تعاملها مع روسيا.

البند الثالث المهم على أجندة واشنطن في الشرق الأوسط هو سوريا. تهدف السياسة الأميركية في سوريا بشكل أساسي إلى إضعاف حكومة الأسد واحتواء انتشار روسيا وإيران في البلاد.

القضية الرابعة هي إيران، حيث تنظر الولايات المتحدة إلى طهران على أنها عدو، لكن تفاصيل استراتيجيتها العسكرية تجاه البلاد غير واضحة. إن فكرة إحياء الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة راكدة. تقوم إسرائيل بكل ما في وسعها لإقناع واشنطن بمعاقبة إيران بشدة، لكن تفاصيل كيفية تنفيذ ذلك لم يتم الكشف عنها بعد.

في ضوء هذه الخلفية، من المرجح أن يتضاءل الوجود العسكري الأميركي ووزنها السياسي في الشرق الأوسط تدريجياً وليس فجأة.

إيران والسعودية تتحدثان لكن التوتر يتصاعد بين الخصمين اللدودين

وقالت صحيفة الواشنطن تايمز الأميركية: "انخرط الخصمان اللدودان السعودية وإيران في عدد متزايد من اللقاءات الدبلوماسية والعلنية عبر القنوات الخلفية خلال الأشهر الأخيرة، لكن مصادر أميركية وخبراء إقليميين يقولون إن التوتر لا يزال يتصاعد بينهما".

ولا تزال الدولتان عالقتان في حرب بالوكالة في اليمن ومنقسمة بشأن دعم طهران للمجموعات التي يُلقى عليها باللوم في زعزعة استقرار العراق.

السعوديون، الذين فقدوا مؤيدًا ثابتًا في واشنطن بعد هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب، أمضوا يسعون العام الماضي لإعادة توجيه موقفهم الإقليمي استجابة لسياسة إدارة بايدن الأكثر غموضًا في الشرق الأوسط. حيث تشعر المملكة بالقلق من مسعى الرئيس بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

ولكن حتى في الوقت الذي يدور فيه الجدل حول المحادثات النووية، كان هناك تحسن غير متوقع في العلاقات السعودية الإيرانية، حتى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المناقشات مع السعوديين كانت "على المسار الصحيح" بعد اجتماع أيلول في بغداد. بالنسبة لإيران، المحادثات هي وسيلة لتخفيف جبهة معادية شبه موحدة بين القوى الخليجية العربية بسبب طموحاتها الإقليمية. بالنسبة للسعوديين، المحادثات هي وسيلة للتحوط من بعض الرهانات حيث يثير بايدن التساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بالمنطقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للصحفيين رداً على سؤال حول المحادثات المباشرة مع السعوديين، بحسب وكالة فرانس برس، "لقد حققنا نتائج واتفاقات، لكننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الحوار".

ويقول خبير الشرق الأوسط في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين: "يعقد السعوديون والإيرانيون لقاءات دبلوماسية ذات قنوات خلفية، لكن هذا لم يغير الوضع الحالي للتوتر والمنافسة. هذه الاجتماعات ليست مرتبطة بأي موقف هيكلي أو تطورات سياسية. إنها مناورات أكثر يستخدمها كل جانب بطرق مختلفة".

وأضاف إن "القادة الإيرانيين يحاولون توصيف المحادثات على أنها إشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى لاستيعاب إيران الصاعدة، وقبولها فعليًا بطهران كقوة إقليمية يتزايد نفوذها على الرغم من المحاولات الأميركية والإسرائيلية لاحتوائها".

تحذير أوكرانيا من "احتمال كبير" لحدوث تصعيد عسكري روسي هذا الشتاء

ونقلت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية عن نائبة وزير دفاع كييف قولها إن "الاستخبارات الغربية تشير إلى احتمال كبير لزعزعة استقرار أوكرانيا من قبل روسيا، بعد أن حشدت موسكو أكثر من 90 ألف جندي على حدودها".

وقالت هانا ماليار، أنه في حين أن تفسيرات الاستخبارات الغربية "تحتاج إلى مزيد من المناقشة"، إلا أن هناك "احتمال كبير للتصعيد".

وعندما سُئلت عما إذا كان خطر حدوث عدوان عسكري روسي أعلى مما كان عليه خلال السنوات الماضية، قالت: "تتزامن معلومات أجهزة المخابرات العسكرية لدينا مع معلومات الدول الشريكة حول الاحتمال الكبير لزعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا هذا الشتاء".

وأضافت هانا ماليار إن استنتاجات الحلفاء "لم تستند فقط إلى معلومات حول عدد القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية"، مما يشير إلى أن واشنطن لديها معلومات استخباراتية إضافية حول نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واطلعت الولايات المتحدة حلفاءها الأسبوع الماضي على معلومات استخباراتية، أشارت إلى أن موسكو كانت تستعد لغزو محتمل لأوكرانيا.

وقد نفى الرئيس الروسي ذلك واصفاً التصريحات بأنها "مثيرة للقلق" واتهم الناتو بإثارة التوترات في المنطقة.

وقالت هانا ماليار إن "حشد القوات الروسية كان يحدث بالقرب من منطقة دونباس الانفصالية في شرق أوكرانيا، حيث خاض جيبان تدعمهما موسكو حرباً بالوكالة مع كييف منذ عام 2014، وكذلك في مناطق أخرى في شمال شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم".

وتقدر كييف أن روسيا نشرت ما يصل إلى 114 ألف جندي في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا - بما في ذلك حوالي 92 ألف جندي بري والباقي من القوات الجوية والبحرية، بحسب ما قاله رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف.

(م ش)