صحف عالمية: أردوغان يواجه آثار الزلزال وإيران تعتقل خلية إسرائيلية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت آثار الزلزال على حكم أردوغان والصراع الإيراني الإسرائيلي.

إردوغان يواجه الكارثة

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية" بينما احتفلت تركيا العام الماضي بالذكرى السنوية للزلزال الذي دمر أجزاء من البلاد في عام 1999، أشاد رجب طيب إردوغان بمشاريع التحول الحضري التي عملت عليها حكومته والتي من شأنها حماية الناس من الكوارث المستقبلية.

وقال الرئيس التركي يومها: "كبشر، لا يمكننا منع الكوارث؛ ومع ذلك، نستطيع اتخاذ تدابير ضد آثارها المدمرة".

ويواجه أردوغان الآن انتقادات مفادها أن حكومته كانت بطيئة للغاية في مساعدة المناطق المنكوبة وأن تركيا لم تكن مستعدة للكارثة الطبيعية التي شهدتها البلاد وكانت الأسوأ منذ ما يقرب من قرن.

ويأتي ذلك خلال أصعب حملة انتخابية يخوضها الرئيس التركي لإعادة انتخابه حتى الآن في الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 أيار المقبل.

وقال بيرك إيسن، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول، للصحيفة: "ستكون هذه هي القضية الرئيسية في الانتخابات... إنها تطورات مروعة لإردوغان".

وكان إردوغان أسس في عام 2001 حزب العدالة والتنمية وفاز في انتخابات عام 2002 حيث انتقد الناخبون سوء إدارة الاقتصاد حينها وسوء التعامل مع زلزال إزميت.

وقال أتيلا يشيلادا، المحلل في شركاء غلوبال سورس للصحيفة: "كان زلزال 1999 أحد الأسباب التي جعلت الأحزاب الحاكمة حينها لا تخسر فحسب، بل تم محوها عن الخريطة السياسية".

ويقول محللون سياسيون إن "موجات التطهير" في الخدمة المدنية وتفضيل الولاء لإردوغان على المعرفة المهنية، أدت إلى مزيد من تآكل مؤسسات البلاد. وظهرت تداعيات ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية على الإطلاق.

وقال سولي أوزيل، المحاضر في جامعة قادر هاس للفاينانشال تايمز: "إن نتائج الزلزال هي عواقب تفريغ مؤسسات تركيا وعدم احترام الخبرات وتجاهلها".

واستغل الرئيس التركي كثيراً أزمات الماضي وحوّلها لمصلحته. لكن بعض المراقبين السياسيين يقولون إن الأزمة الحالية المتعلقة بالزلزال قد تكون خارج عن إرادته تماماً".

إيران تعتقل "المسؤولين" عن هجوم أصفهان

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية " أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن قوات الأمن ألقت القبض على الجناة الرئيسيين في هجوم بطائرة مسيرة هذا الشهر على موقع عسكري بمدينة أصفهان وسط البلاد، وقالت إنه شارك فيه مرتزقة إسرائيليون.

وأعلنت وزارة الأمن والحرس الثوري الإيراني في بيان مشترك أنه نظرا لاستمرار التحقيق مع الموقوفين فإن تفاصيل هذه العملية ستنشر لاحقا.

ومن جهتها، قالت وكالة أنباء إرنا الايرانية الرسمية إنه تم تحديد واعتقال الجناة الرئيسيين في المحاولة الفاشلة لتخريب مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع بأصفهان في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضافت أنه ثبت حتى الآن "تورط مرتزقة النظام الصهيوني في هذا العمل".

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية قالت إنها أحبطت هجوما فاشلا بـ3 طائرات مسيّرة استهدف أحد المصانع العسكرية في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وأضافت الوزارة أن المضادات الدفاعية الإيرانية تصدت للمسيّرات الثلاث، واقتصرت الأضرار على سقف أحد المصانع العسكرية".

(م ش)