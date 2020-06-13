صحف عالمية: أردوغان ينشئ ميلشيا خاصة له وتزايد المظاهرات ضد الأسد

تطرقت الصحف العالمية اليوم إلى سعي أردوغان لتشكيل ميلشيات موازية للشرطة, بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتدهور في سورية.

الاندبندنت: اتهامات لأردوغان بمحاولة تشكيل ميليشيا جديدة

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم عدة مواضيع كان أبرزها الوضع التركي الداخلي, وفي هذا السياق قالت صحيفة الأندبندنت البريطانية "أقر البرلمان التركي قانوناً مثيراً للجدل يمنح الشرطة سلطة حمل الأسلحة وتفتيش المشتبه بهم، فيما يخشى المنتقدون أن يؤدي ذلك إلى تشكيل ميليشيا موالية للحكومة.

ويتهم مشرعون معارضون حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي لإنشاء فرع مواز لإنفاذ القانون يحتمل أن يكون مليئاً بالموالين.

وقد استخدمت تركيا القوة، المسماة "الحراس"، لدعم قوات الشرطة منذ عقود، لكن تم حلها ودمجها في قوة الشرطة في عام 2008 قبل إحيائها في عام 2016.

ويخشى العديد من النقاد أن يكون بناء القوة جزءاً من جهد أوسع من قبل الحكومة لتوسيع بصمة تطبيق القانون في وقت تخضع فيه الشرطة للتدقيق في جميع أنحاء العالم في أعقاب مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة.

لكن البعض قلق من أن هذه القوة يمكن أن تلعب دورا أكثر في المجتمعات الريفية ذات الغالبية الكردية المستاءة من السلطة التركية.

ونقلت صحيفة محلية عن النائب ابراهيم كاب أوغلو النائب البارز عن حزب الشعب الجمهوري المعارض قوله "يجري إنشاء وكالة بديلة لتطبيق القانون".

ونقل عن نائب حزب الشعب الجمهوري ماهر بولات قوله "يمكن توسيع هذه السلطات لتشمل التدخل في الحياة الخاصة."

وأضاف "يمكن أن يصبح الحراس قوة الميليشيا الجديدة" لحزب العدالة والتنمية.

وول ستريت جورنال: الأسد يواجه ضغوطاً متزايدة من الشارع بسبب تدهور الاقتصاد

وفي الشأن السوري قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية "ازدادت الاحتجاجات في سوريا وسط غضب متزايد نتيجة الاقتصاد المتدهور، والتي تعتبر اختبار لسلطة الرئيس بشار الأسد وهو يحاول تعزيز سلطته بعد تسع سنوات من الصراع.

وخلال الأسبوع الماضي، خرج المتظاهرون في مدينة السويداء الجنوبية إلى الشوارع وهم يهتفون ضد الأسد، حيث دعا البعض إلى إسقاط نظام الأسد، وهي عبارة نادراً ما تُسمع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ونادراً ما تظهر المظاهرات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، محطمة أحد المحرمات على الانتقادات المباشرة للنظام مع تفاقم أزمة العملة السورية".

(م ش)

ANHA