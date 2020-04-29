صحف عالمية: أردوغان يكثف ممارساته الاستبدادية والعنف يتصاعد في لبنان

تطرقت الصحف العالمية اليوم, إلى الوضع الداخلي التركي وتداعيات انتشار فيروس كورونا, بالإضافة إلى الاحتجاجات والمواجهات في لبنان.

الواشنطن ايكزامينز: قمع أردوغان يصل إلى آفاق جديدة

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم عدة مواضيع كان أبرزها الوضع الداخلي التركي , وفي هذا السياق نقلت صحيفة الواشنطن ايكزامينز قول المحلل والمسؤول السابق في البنتاغون مايكل روبين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد مر بأوقات عصيبة خلال وباء COVID-19 ، ولكن شكل استجابته للوباء كانت عبر تكثيف ممارسات حكومته الاستبدادية وقمع المعارضة.

وعلى الرغم من تسجيل أول إصابة بفيروس التاجي بعد أسابيع من تفشي المرض لدى جيرانها، أصبحت تركيا بسرعة واحدة من الدول التي لديها أكبر عدد من الحالات في العالم, وكان للوباء اثر مدمر على الاقتصاد التركي، حيث تتعرض ملايين الموظفين لخطر الطرد وكذلك خزائن الحكومة واقعة تحت ضغط شديد.

وقال روبين: "لقد كان شهراً سيئاً بالنسبة إلى رجب طيب أردوغان، وهكذا كما كان الحال في تركيا على مدار الـ 17 عاماً الماضية، فقد كان الشهر الأسوأ على الاطلاق بالنسبة لحاكم تركيا الزئبقي".

وهذا يعني أنه تم استهداف الصحفيين والمنافذ الصحفية لقضايا لجرد حديثه هؤلاء عن انتشار فيروس كورونا في تركيا.

لكن "خبث" أردوغان امتد إلى ما هو أبعد من صحافة في البلاد ليشمل السجناء السياسيين، الذين تم استبعادهم من برنامج الإفراج المبكر الذي سيشهد إطلاق سراح ما يقرب من ثلث السجناء، مع العلم أن السجون هي اكثر مكان معرض لوباء كورونا.

من ناحية أخرى، عرقل الرئيس أيضاً محاولات بلديات المعارضة لتقديم الإغاثة إلى ناخبيها المنكوبين بالوباء، قائلاً إن جميع جهود المساعدة يجب أن تمر عبر الحكومة المركزية.

لكن روبين قال إن الشرطة غضت الطرف عن الأنشطة الخيرية للحزب الحاكم لأنها أغلقت تلك التي بدأتها المعارضة.

واشنطن تايمز: اللجنة الفيدرالية: الهند وروسيا وسوريا ضمن قائمة الدول التي تنتهك الحرية الدينية

وفي شأن آخر قالت صحيفة واشنطن تايمز "أوصت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية يوم الثلاثاء الحكومة الفيدرالية بإضافة الهند وروسيا وسوريا إلى قائمة الدول التي تنتهك الحرية الدينية بشكل فاضح.

وطلبت اللجنة أن يتم تصنيف خمس دول على أنها "دول ذات أهمية خاصة" من قبل وزارة الخارجية بموجب قانون الحرية الدينية الدولية الهند ونيجيريا وروسيا وسوريا وفيتنام, وتشمل الدول المدرجة بالفعل في هذه القائمة الصين وإيران وكوريا الشمالية.

الواشنطن بوست: يتصاعد الاضطراب في لبنان مع انهيار العملة وتزايد احتمالات الجوع

وفي الشأن اللبناني قالت صحيفة الواشنطن بوست "تصاعد العنف يوم الثلاثاء في مدينة طرابلس بشمال لبنان مع احتجاج المتظاهرين الغاضبين من انهيار عملة البلاد وانتشار الاضطرابات الاقتصادية وأضرموا النار في سلسلة من البنوك وواجهوا وابل من الغاز المسيل للدموع من خلال رشق قوات الأمن بالحجارة.

وجاءت هذه الهجمات الحارقة الأخيرة في نهاية جنازة كبيرة لفواز السمان، 26 عاماً، الذي توفي يوم الاثنين متأثراً بطلقات نارية، قالت شقيقته على فيسبوك إنه تعرض للرصاص خلال اشتباكات مع الجيش, وأصدر الجيش بيانا الثلاثاء أعرب فيه عن أسفه لوفاته دون أن يعلن مسؤوليته، وأعلن أنه يفتح تحقيقاً في الحادث.

ويواجه لبنان أشد أزماته الاقتصادية منذ عقود وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في أكتوبر / تشرين الأول ، مما أجبر رئيس الوزراء وحكومته في النهاية على الاستقالة. ثم ضرب الفيروس التاجي ، وأجبر الشركات المهتزة بالفعل على إغلاق أبوابها وإخراج عدد لا يحصى من الأشخاص من الوظائف.

(م ش)