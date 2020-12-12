صحف عالمية: أردوغان في مواجهة العقوبات الأمريكية – الأوروبية وأفريقيا أصبحت مرتعًا للإرهاب الدولي

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى العقوبات الأوروبية والأمريكية على تركيا، بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في أفريقيا.

'تركيا في مواجهة العقوبات الأمريكية والأوروبية'

وبخصوص العقوبات الأمريكية والأوروبية على تركيا، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "في مواجهة احتمال فرض عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن العقوبات الاقتصادية ستكون ضارة لجميع الأطراف، وإن نزاعات تركيا مع حلفائها يمكن حلها من خلال الحوار والتعاون".

وجاءت تعليقات أردوغان بعد ساعات من منح الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتوسيع العقوبات ضد تركيا، بسبب استكشافها لاحتياطيات الغاز في مياه شرق البحر المتوسط التي تطالب بها اليونان وقبرص العضوان في الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثًا في بروكسل بعد قمة الاتحاد الأوروبي، إن أوروبا "تظل منفتحة دائمًا على الحوار بشكل واضح لكنها لن تقبل سياسة تزعزع استقرار الدول الأعضاء فضلًا عن بيئتها الإقليمية".

وسحبت تركيا مؤخرًا سفينة المسح "Oruc Reis" الخاصة بها إلى الميناء من أجل عدم إغضاب بروكسل قبل القمة، وهي الخطوة التي سخر منها رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل باعتبارها "لعبة القط والفأر".

وفي العام الماضي، أعد الاتحاد الأوروبي برنامج عقوبات لمعاقبة أنشطة الاستكشاف "غير القانونية" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تجميد أصول الأشخاص والشركات المعنية، وحتى الآن، تم وضع اثنين فقط من كبار المسؤولين في شركة البترول التركية الحكومية التركية على قائمة العقوبات، على الرغم من توقع إضافة المزيد من الأشخاص إليها.

وبعض العقوبات في الماضي - مثل التهديد بتجميد محادثات الانضمام - دفعت أنقرة إلى اللعب بورقة اللاجئين كورقة مساومة، حيث تهدد بفتح أبواب السماح للاجئين بدخول الدول الأوروبية.

المحلل في المعهد البولندي للشؤون الدولية كارول واسيلوسكي، عدّ قرار الاتحاد الأوروبي متوقعًا تمامًا.

ومن ناحية أخرى، كان على الاتحاد الأوروبي أن يفعل شيئًا ما لأن مصداقيته كانت على المحك، حيث لم تفعل تركيا أي شيء خلال الأشهر القليلة الماضية لإرضاء صناع القرار الأوروبيين، ومن ناحية أخرى، مع انتخاب جو بايدن للإدارة الأمريكية، هناك فرصة أكبر لاتباع نهج عبر الأطلسي تجاه تركيا قد يكون أكثر فاعلية.

وفي غضون ذلك، تأتي حزمة عقوبات أخرى من الولايات المتحدة، حيث ذكرت وكالة رويترز أن واشنطن تستعد لتنفيذ عقوباتها التي طال انتظارها ضد تركيا بسبب استحواذها العام الماضي على نظام الدفاع الجوي الروسي إس -400.

وفقًا لما قاله ماكس هوفمان، محلل شؤون تركيا من مركز التقدم الأمريكي ومقره واشنطن، يبدو للوهلة الأولى أنه رد محسوب لإبلاغ أنقرة بأن الولايات المتحدة تأخذ هذه القضية على محمل الجد، وأنها مستعدة للمضي قدمًا.

وقال للعرب نيوز "لكن واشنطن تفضل كثيرًا أن يعيد أردوغان النظر، وأن يتجنب كلا الجانبين دوامة تصعيدية في الوقت الحالي".

'سبعة من الدول العشر الأكثر عرضة لخطر الإرهاب موجودة الآن في إفريقيا'

وبدورها قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "أصبحت الدول الأفريقية من بين أكثر 10 مواقع عالمية خطرًا بالنسبة لانتشار الارهاب، وفقًا لدراسة جديدة.

وارتفعت الحوادث الإرهابية في إفريقيا بنسبة 13٪ في الربع الأخير وحده، وفقًا لبحث أجراه "Verisk Maplecroft" مما يوضح الخطر المتزايد من داعش والمتمردين الإسلاميين الآخرين في القارة.

وكما نشرت صحيفة ذا ناشيونال تحقيقًا حول كيفية حصول الجماعة المتطرفة على موطئ قدم إقليمي، لا سيما في غرب أفريقيا، التي عانت الكثير من العنف.

ويقول المحللون إن النتائج التي توصلوا إليها يجب أن تكون "سببًا رئيسًا للقلق" لحكومات المنطقة، ومن المرجح أن تزداد التوقعات سوءًا في عام 2021.

وفي هذا السياق قال كبير محللي شؤون أفريقيا في شركة ""Verisk Maplecroft ألكسندر راي ميكرز: "من غير المرجح أن تفقد الجماعات الإرهابية العاملة في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء زخمها العام المقبل".

وأضاف "نظرًا للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا الذي يفرغ خزائن الحكومة، ستكافح الحكومات لتنفيذ استراتيجيات شاملة لمكافحة الإرهاب مطلوبة لاحتواء هذه التهديدات الأمنية".

وبحسب التقرير، فإن الدول الأفريقية الأكثر تعرضًا لعودة داعش وتجدد خطر الإرهاب هم بوركينا فاسو ومالي والصومال والكاميرون والموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر.

'تركيا تتدخل بقوة في الفناء الخلفي لروسيا'

وبخصوص التدخل التركي في قره باغ، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: "قدّم أردوغان دعمه للهجوم العسكري الأذربيجاني في قره باغ، وهي غزوة نادرة في مجال نفوذ الكرملين.

وعندما توسطت روسيا بمفردها الشهر الماضي في اتفاق لوقف القتال بين أذربيجان وأرمينيا، وهما جمهوريتان سوفيتيتان سابقتان، منح الكرملين تنازلًا مهمًّا لتركيا، مما سمح لأنقرة بمراقبة تنفيذه.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الدعم العسكري التركي القوي لأذربيجان كان حقيقة لا يمكن للكرملين تجاهلها.

وقال في التلفزيون الروسي عندما سئل عن دور تركيا الأوسع في القوقاز بعد أيام من توقف القتال الشهر الماضي: "ماذا يمكنني أن أقول لك، إنها تداعيات جيوسياسية من انهيار الاتحاد السوفيتي".

إن دخول تركيا إلى منطقة كان الكرملين يعدّها تقليديًا مجال نفوذها الحصري هو رمز لجهود رجب طيب أردوغان لإعادة تشكيل تركيا، عضوة الناتو وحليفة الولايات المتحدة التي كانت مطيعة في السابق لتصبح لاعبًا قويًّا على مفترق الطرق بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

لقد أدت تركيا دورًا حاسمًا في انتصار أذربيجان على القوات الأرمينية في القتال من أجل السيطرة على قره باغ، وهي منطقة متحالفة مع أرمينيا.

(م ش)