صحف عالمية: عقوبات أميركية على شركات روسية متهمة ببيع النفط الإيراني

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، العقوبات الأميركية على شركات روسية محادثات بين الحوثيين والحكومة اليمنية، إلى جانب إعلان إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال ضابط في الحرس الثوري الإيراني.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات روسية متهمة بمساعدة الحرس الثوري الإيراني

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "اتهمت إدارة بايدن الحكومة الروسية بمساعدة الوحدة العسكرية الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء في بيع النفط، حيث فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات ضد الشركات والأفراد الذين يُزعم تورطهم في عملية التهريب.

ويمثل الإجراء الذي تم يوم الأربعاء هجوماً مالياً ودبلوماسياً مزدوجاً ضد أكبر خصمين للولايات المتحدة، حيث يربط شركة النفط الحكومية الروسية بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وهو الوحدة العسكرية الإيرانية التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها جماعة إرهابية.

وجاءت العقوبات والمزاعم المصاحبة لها في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي للبلاد، إلى حد كبير بسبب مطالبة طهران للولايات المتحدة برفع العقوبات عن الحرس الثوري.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "بينما تواصل الولايات المتحدة السعي إلى عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، فإننا سوف نفرض بصرامة عقوبات على تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة".

بدء محادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن إعادة فتح طريق تعز

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "بدأت مفاوضات في عمان بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن إعادة فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.

وتجري المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة. وقال هانز غروندبرغ، المبعوث الخاص للمنظمة إلى اليمن، إنهم جزء من هدنة لمدة شهرين تم الاتفاق عليها في نيسان في بداية شهر رمضان. وأضاف أنه من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في الثاني من حزيران لكنه يعمل مع جميع الأطراف على تمديدها.

ودعا غروندبرغ جميع الأطراف المعنية للتفاوض "بحسن نية" واتخاذ إجراءات عاجلة للتوصل إلى اتفاق بشأن استعادة حرية التنقل وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني.

وقال: "لقد عانى اليمنيون لفترة طويلة من آثار إغلاق الطرق. فتح الطرق في تعز وأماكن أخرى هو عنصر حاسم في الهدنة التي ستسمح للعائلات المقسمة حسب الخطوط الأمامية برؤية بعضها البعض، والأطفال بالذهاب إلى المدرسة، والمدنيين للذهاب إلى العمل والوصول إلى المستشفيات، واستئناف التجارة الأساسية".

وأضاف أنه في إطار الهدنة، تم إحراز تقدم مهم في جهود الاتفاق على استئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء".

إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن اغتيال ضابط في الحرس الثوري الإيراني

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن اغتيال ضابط في فيلق القدس في طهران يوم الأحد.

وفي إيجاز مع مسؤولين أميركيين، أكدت إسرائيل تقارير تفيد بأن العقيد حسن صياد خدائي، الذي اغتيل، كان نائب قائد وحدة 840 في فيلق القدس، وهي وحدة سرية مسؤولة عن العمليات الإرهابية ضد أهداف إسرائيلية وغربية خارج إيران.

وتعتزم إسرائيل، توجيه تحذير لإيران لوقف عمليات الوحدة الإرهابية التابعة للحرس الثوري الإيراني والتي لم تؤكد إيران وجودها قط.

وزعم مسؤولون إسرائيليون أن الضابط كان رئيس عمليات الوحدة 840 في الشرق الأوسط، وكذلك في الدول المجاورة لإيران، وبأنه متورط في هجمات ضد إسرائيليين وأوروبيين وأميركيين في أميركا الجنوبية وإفريقيا والإمارات العربية المتحدة وقبرص".

(م ش)