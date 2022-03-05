وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى اقتراب المفاوضات النووية مع إيران من نهايتها، وتبعات التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا على العالم.

بريطانيا وفرنسا: المفاوضات الإيرانية تقترب من نهايتها

وقالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية: "قال كبير المبعوثين البريطانيين والفرنسيين يوم الجمعة إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 اقتربت من التوصل إلى اتفاق، بينما عادوا وزميلهم الألماني إلى بلادهم لاطلاع الوزراء".

وقالت المبعوثة البريطانية ستيفاني القاق: "نحن قريبون. مفاوضو مجموعة E3 يغادرون فيينا لفترة وجيزة لاطلاع الوزراء على الوضع القائم".

فيما قال المبعوث الفرنسي فيليب إيريرا على تويتر: "آمل في العودة بسرعة للتوصل إلى نتيجة لأننا قريبون جداً جداً من التوصل إلى اتفاق".

وأثار رحيلهم احتمال أن الولايات المتحدة وإيران، اللتين كانتا تتحدثان بشكل غير مباشر -لأن طهران ترفض الاجتماع وجهاً لوجه- ربما تستعدان للجلوس معاً على الرغم من قول دبلوماسيين إنه لا توجد مثل هذه الخطط.

وقال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف للصحفيين: "على حد علمي فإن الإيرانيين ليسوا مستعدين لإجراء محادثات مباشرة. سيكون لدينا اتفاق ربما في منتصف الأسبوع المقبل. نحن نتحدث عن الجهود الأخيرة قبل عبور خط النهاية".

"حرب بوتين غيرت العالم"

وقالت افتتاحية صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية في معرض تعليقها على التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا أن "حرب الدمار التي أطلقها فلاديمير بوتين على أوكرانيا قد غيرت العالم، مثل سقوط جدار برلين أو هجمات الحادي عشر من أيلول".

وبحسب الصحيفة "سيناقش المؤرخون طويلاً أسباب عدوان بوتين، وكيف ترك الغرب نفسه في مواجهة الخيار المروع بين الوقوف متفرجاً على الفظائع التي تُرتكب ضد الأوكرانيين أو المخاطرة بنشوب حريق عالمي".

وترى الصحيفة أن "ضغط العقوبات الاقتصادية على روسيا ضروري لتجفيف موارد بوتين التي تحافظ على عدوانيته، ومحاولة تغيير حساباته".

وترى الصحيفة أنه "سوف يعاني الروس العاديون، للأسف، إن لم يستطيعوا تجنب الأمر، من آثار ذلك، لكن على الدول الغربية أن توضح أنهم ليسوا الهدف المباشر".

وتضيف: "على الرغم من المذبحة التي أطلق العنان لها، فقد تحقق العكس تماماً مما أراده بوتين: مجتمع غربي أكثر اتحاداً وحزماً، مع وجود أغلبية لأول مرة في السويد وفنلندا لصالح الانضمام إلى الناتو. هذا القليل من العزاء الفوري لأولئك الذين وقعوا، وحدهم، في مرمى نيران الجغرافيا السياسية. لكنه يترك الزعيم الروسي في مأزق أكثر من أي وقت مضى، مع قاعدة دعم قد تبدأ في الانهيار".

زيلينسكي ينتقد الناتو لاستبعاده فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الناتو لاستبعاده فرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، قائلاً إن التحالف العسكري الغربي يعلم أنه من المحتمل أن يكون هناك عدوان روسي آخر".

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن روسيا ستدفع "ثمناً باهظاً" لـ "حرب بوتين" لكنه رفض احتمال فرض منطقة حظر طيران.

(م ش)