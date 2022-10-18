صحف عالمية: عقبات أمام محاكمة مجرمي الحرب في سوريا وأوروبا تحذر طهران من مساعدة موسكو عسكرياً

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، المعوقات التي تحول دون محاكمة مجرمي الحرب في سوريا وتوتر العلاقة الإيرانية الأوروبية على وقع "الحرب" في أوكرانيا.

خبراء: محاكمة مرتكبي جرائم الحرب السورية تواجه عقبات في الإجراءات وليس الأدلة

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "أقرت لجنة من الخبراء بأن عملية السعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان أثناء الحرب في سوريا تواجه العديد من العقبات، وعلى الرغم من استمرار تزايد الأدلة على مثل هذه الجرائم، فقد يستغرق الأمر سنوات حتى يتم تقديم الجناة للمحاكمة.

ونظم المعهد الأميركي للسلام الاجتماع، لدراسة فعالية الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2016 لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني في سوريا.

قال المشاركون إن هناك طرقاً للتغلب على العقبات لكنها قد تكون عملية طويلة.

قال محمد العبد الله، المدير المؤسس للمركز السوري للعدالة والمساءلة، الذي يحقق ويجمع الأدلة بشأن جرائم الحرب المزعومة: "ليس لدينا الكثير من آليات المساءلة".

وأضاف إن "لدينا الكثير من الجهود الجيدة من قبل بعض الدول الأعضاء، من قبل المجتمع المدني، من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، من قبل لجنة التحقيق، لكن لدينا الكثير من الجرائم التي لا تزال قائمة ولم تمس".

وقال العبد الله، الذي سُجن في سوريا وتعرض للتعذيب على يد النظام، إن مزيجاً من المآسي وجرائم الحرب في البلاد أدى إلى إنشاء عملية جديدة لمتابعة الجهود لضمان محاسبة الأفراد المسؤولين.

وقال: "البحث عن جهود المساءلة ليس بالأمر السهل، لأن سوريا ليست دولة عضواً في نظام روما الأساسي، لذا لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا".

وقال العبد الله للجنة: "ليس للحكومة السورية سجل حافل أو ثقة أو حتى مصداقية لفتح تحقيقاتها الخاصة داخل سوريا".

وقال العبد الله إن البديل عن المحكمة الجنائية الدولية هو عملية "الولاية القضائية العالمية"، لكنه قال إنه "محدود من عدة نواح"، بسبب الحصانة الدبلوماسية وعدم القدرة على محاكمة رؤساء الدول.

وأشار إلى أنه حتى الولايات المتحدة قد قوضت في السابق الولاية القضائية العالمية كعملية لحماية الجنود الأميركيين المتهمين بقتل المدنيين الأبرياء في العراق وأفغانستان.

تم إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، لعدم قدرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على متابعة تحقيق جنائي في جرائم النظام المزعومة التي ارتُكبت خلال الصراع في سوريا لأن هذه الخطوة أعاقتها قوة الفيتو الروسية".

الاتحاد الأوروبي يحذر إيران من فرض مزيد من العقوبات بسبب مزاعم بتوريد أسلحة لروسيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "قدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعمها لفرض عقوبات جديدة على طهران إذا ثبت دعمها العسكري للحرب الروسية في أوكرانيا في أعقاب الهجمات على كييف باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع.

وفي محادثات يوم الإثنين، توصل وزراء خارجية الكتلة إلى إجماع من حيث المبدأ على معاقبة طهران لتزويد موسكو لطائرة شاهد 136، إذا حصلت على دليل قاطع على أنها تستخدم ضد أوكرانيا، كما أصرت كييف.

وقال شهود إن الانفجارات التي ضربت العاصمة الأوكرانية صباح الإثنين سبقتها ضوضاء طنين مشابهة لمحرك جزازة العشب، وهو وصف يشير إلى أنه ربما تم استخدام طائرات شاهد 136.

وقالت إدارة مدينة كييف إنه تم إرسال 28 طائرة مسيّرة لمهاجمة العاصمة، ووصلت خمس منها إلى أهدافها، مما يشير إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت العديد منها قبل أن تتسبب في أي ضرر.

قال وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا لصحيفة فاينانشيال تايمز بعد اجتماع لوكسمبورغ: "مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء تؤيد العقوبات، كل الأدلة، أو كل الأشياء التي رأيناها، تشير بوضوح إلى تورط إيران".

ليز تراس تعتذر عن "الأخطاء" وتتعهد بالبقاء كرئيسة للوزراء

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "بينما تسعى رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس للاحتفاظ بمنصبها بعد التراجع عن خطط تخفيض الضرائب، اعتذرت عن "أخطائها" مساء الإثنين وتعهدت بقيادة حزب المحافظين في الانتخابات العامة المقبلة.

وبعد أن أضرت السياسات المالية للحكومة بعصب الأسواق، قالت تراس إنها "عدلت ما قامت به" من خلال تعيين مستشار جديد مع استراتيجية "لاستعادة الاستقرار الاقتصادي".

وقالت: "أعتقد أنها علامة على وجود سياسي نزيه يقول، نعم، لقد ارتكبت خطأ".

وتسعى رئيسة الوزراء لإنقاذ رئاستها للوزراء بعد أن تُركت أجندتها الاقتصادية في حالة يرثى لها بسبب تفكيك الميزانية المصغرة للمستشارة السابقة.

بعد أن قلص المستشار الجديد جيريمي هانت حزمة دعم الطاقة وتخلص من "جميع" التخفيضات الضريبية التي أعلنها سلفه، قالت السيدة تراس إنها تريد "تحمل المسؤولية وتأسف على الأخطاء التي ارتكبت".

(م ش)