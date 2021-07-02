صحف عالمية: عقبات أمام بايدن لعقد صفقة نووية مع إيران والمجاعة تنهش جسد الشعب اللبناني

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى العقبات التي تحول دون الصفقة النووية الإيرانية الجديدة، والمجاعة التي تدق أبواب الشعب اللبناني، إلى جانب الشأن الإسرائيلي.

كيف يمكن لبايدن أن يعقد صفقة أفضل مع إيران؟

تحدثت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية عن الاتفاق النووي، وقالت: "يثير انتخاب متشدد بارز كرئيس لإيران تساؤلات حتمية حول قدرة نظيره الأمريكي، جو بايدن، على تحقيق هدفه المتمثل في إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

منذ توليه منصبه، أوضح بايدن عزمه على إحياء الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى عام 2015.

حتى أن بايدن ألمح إلى أن إدارته ستحاول توسيع شروط الصفقة الأصلية إلى ما وراء الحدود الضيقة لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني لتشمل قضايا مقلقة أخرى، مثل برنامج الصواريخ الباليستية المتقدم للنظام واستمرار تدخل إيران في شؤون الشرق الأوسط.

أصبحت آفاق واشنطن في تأمين أي نتيجة من المحادثات غير المباشرة الجارية حالياً في فيينا بين إيران وعدد من المسؤولين الغربيين أكثر صعوبة نتيجة لتعيين إبراهيم رئيسي كرئيسٍ ثامن لإيران منذ ثورة 1979.

حتى قبل توليه منصبه، أوضح رئيسي، أنه لا يرغب في مقابلة بايدن وجهاً لوجه، وعلاوة على ذلك، في أول مؤتمر صحفي له منذ فوزه في مسابقة الانتخابات الرئاسية في البلاد، حذر رئيسي من أنه لا يهتم بإدراج قضايا أخرى، مثل برنامج الصواريخ الإيراني، في أي شكل متجدد من الاتفاق النووي.

أضف إلى ذلك التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران بشأن استمرار دعم إيران لوكلائها في العراق، والتي اتُهمت بشن هجمات على القواعد الأمريكية، ومن الواضح أن بايدن وحلفائه الأوروبيين يواجهون صراعاً شاقاً.

تم التعبير عن مخاوف في واشنطن من أن المجموعات المدعومة من إيران تستهدف عمداً القواعد الأمريكية في العراق كوسيلة لتكثيف الضغط على إدارة بايدن للتوصل إلى نتيجة سريعة للمحادثات بشأن الصفقة النووية الجارية في فيينا.

في مثل هذه الظروف، ومع تزايد التوترات بين واشنطن وطهران، من الصعب رؤية كيف يمكن لبايدن تحقيق هدفه المتمثل في إحياء الاتفاق النووي.

ومع ذلك، على الرغم من هذه النظرة المشؤومة، يمكن القول إن المأزق الاقتصادي الإيراني الرهيب، هو ما سيجعل من رغبة إيران في رفع العقوبات قد تفوق اعتراضاتها على تقديم أي تنازلات أخرى بشأن برنامجها النووي وتفتح الطريق أمام صفقة جديدة.

بالتأكيد، إذا كان هدف ترامب المتمثل في تنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران قد تم تصميمه لشل الاقتصاد الإيراني، فمن المؤكد أنه حقق هدفه وفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية الإيرانية.

من المؤكد أن التدهور الدراماتيكي في ثروات إيران الاقتصادية له تأثير على محاولات إيران لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط. في لبنان، على سبيل المثال، يعني الانهيار المالي أن طهران لم تعد قادرة على الاستمرار في دفع الدولارات لحلفائها في حزب الله.

دولة فاشلة: تحذر الأمم المتحدة من أن ما يقرب من 80 بالمائة من الأسر في لبنان ليس لديها طعام أو مال لشراء الطعام

وعن الأزمة المعيشية في لبنان، قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: "حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من ثلاثة أرباع الأسر في لبنان، بما في ذلك ما يقرب من 100 في المائة من جميع عائلات اللاجئين السوريين الذين يعيشون هناك، ليس لديهم طعام أو مال لشراء الطعام.

أظهر استطلاع جديد أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الخميس أن الأطفال على وجه الخصوص يتحملون وطأة واحدة من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم في التاريخ الحديث.

ووجدت الدراسة أن ما يقرب من ثلث الأطفال في الدولة المنكوبة قد ذهبوا إلى الفراش وهم جائعون أو تخطوا وجبات الطعام في الشهر الماضي بعد "الركود المدمر" الذي ترك الأسر بلا دعم اجتماعي تقريباً.

وأضاف التقرير أن 77 في المائة من الأسر لا تملك ما يكفي من الطعام أو المال لشراء الطعام، وأما بالنسبة لأسر اللاجئين السوريين، تصل النسبة إلى 99٪.

وما أظهره مسح اليونيسف هو أن الأطفال يتحملون وطأة هذه الكارثة المتصاعدة، بحسب ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو.

وقالت يوكي "تتأثر صحة الأطفال وتعليمهم ومستقبلهم مع الارتفاع الكبير للأسعار واستمرار ارتفاع معدلات البطالة".

وأضافت يوكي موكو: "يُجبر المزيد والمزيد من العائلات على اللجوء إلى إجراءات التأقلم السلبية، بما في ذلك إرسال أطفالهم للعمل في ظروف خطرة في كثير من الأحيان، أو تزويج بناتهم الصغار أو بيع ممتلكاتهم".

ووجد التقرير أيضاً أن طفلًا من بين كل عشرة أطفال قد تم إرساله للعمل بينما تكافح العائلات لوضع الطعام على المائدة. أولئك الذين تمكنوا من مواصلة دراستهم كانوا يعانون لأن الجوع والاضطراب العقلي يؤثران على قدرة الأطفال على التركيز.

حكومة التحالف الإسرائيلية توافق على إخلاء مستوطنة في الضفة الغربية بشكل مؤقت

وفي الشأن الإسرائيلي، قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية: "توصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى اتفاق مع قادة مستوطنة غير مصرح بها في الضفة الغربية المحتلة من شأنها أن تجعلهم يخلون الموقع، وهو حل مؤقت لقضية أدت إلى انقسام حاد في الائتلاف الحاكم في البلاد.

قامت حوالي 50 عائلة يهودية ببناء منازل بحجم المقطورات من كتل خرسانية وأسقف من الصفائح المعدنية على البؤرة الاستيطانية على قمة تل في إيفياتار ابتداء من شهر أيار، مما أثار احتجاجات يومية من قبل الفلسطينيين المحليين الذين يطالبون بالأرض.

وبموجب اتفاق بين الحكومة وسكان البؤرة الاستيطانية، سيغادر المستوطنون الموقع بعد ظهر الجمعة، وفقاً لبيان صادر عن سكرتير الحكومة شالوم شلومو. في المقابل، وعدت الحكومة بإضفاء الشرعية على الاستيطان في المستقبل إذا تبين أن الأرض ليست مملوكة للفلسطينيين.

(م ش)