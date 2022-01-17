صحف عالمية: انزعاج روسي من طائرات تركية لدى أوكرانيا

تطرقت الصحف العالمية إلى الانزعاج الروسي من اقتناء أوكرانيا لطائرات تركية الصنع، بالإضافة إلى مخاطر عدم العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

الطائرات التركية لدى أوكرانيا نقطة اشتعال في التوترات مع روسيا

وبخصوص الوضع في أوكرانيا، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: "في السادس والعشرين من تشرين الأول الماضي، نفذت طائرة أوكرانية مسيرة (تركية الصنع) ضربة جوية استهدفت مدفعاً روسياً يستخدمه (الانفصاليون) الأوكرانيون في ضربة ألقت الضوء على نقطة اشتعال جديدة في صراع المنطقة".

وبالنسبة لروسيا، كانت هذه إشارة أخرى إلى أن أوكرانيا تعزز ترسانتها من أجل تغيير التوازن العسكري في المنطقة، حيث إن ضربات الطائرة المسيرة توقفت فترة من الزمن، واستخدمت كييف طائراتها التركية للاستطلاع فقط.

وما يزيد التوتر، هو أن تركيا وأوكرانيا لا تمتلكان اتفاقاً لتزويد يسمح لكييف باستخدام طائراتها كيفما شاءت فحسب، بل إن البلدين أيضاً يريدان إقامة مصنع للطائرات المسيرة في أوكرانيا.

ويقول الخبير العسكري الروسي روب لي: "روسيا تشهد اتجاهاً تقوم فيه كل هذه الدول في حلف شمال الأطلسي بتسليم المزيد والمزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا".

ويضيف لي أنه "ليس بالضرورة أن التجهيزات كبيرة حتى الآن، ولكن موسكو لا تحب هذا الاتجاه، ولا تطوراته المتوقعة".

وتمتلك أوكرانيا أسلحة أمريكية مضادة للدبابات، وأسلحة أخرى من الناتو، لكن "إنشاء مصنع لإنتاج الطائرات في أوكرانيا "يخلق ظروفاً مختلفة" بحسب سيرغي زغوريتسا، الخبير العسكري الأوكراني.

ويقول زغوريتسا "أعتقد أنه عنصر تأثير حقيقي على العدو".

وبدوره يقول المدون العسكري أوليكسي أروستوفيتش: "هذه أخبار غير سارة تماماً بالنسبة للروس، لأن هذه زيادة كبيرة في القدرات القتالية لأوكرانيا التي أصبح لديها ما يغير اللعبة".

وتدعم تركيا وروسيا معسكرين متحاربين في سوريا وليبيا، وفي الوقت نفسه تسبب شراء تركيا أنظمة دفاع جوي متطورة من روسيا بإغضاب شركائها في حلف شمالي الأطلسي ونجم عنها عقوبات من الولايات المتحدة.

وفي حين اتخذت حكومة أردوغان موقفاً قوياً برفضها الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، إلا أنها لم تتبع أوروبا والولايات المتحدة في فرض عقوبات على موسكو.

الجمود في المحادثات النووية الإيرانية يهدد بحدوث فراغ خطير

وفي الشأن الإيراني، قالت صحيفة الغارديان البريطانية: "بدأ العد التنازلي لنهاية المحادثات التي استمرت ستة أشهر في فيينا حول مستقبل الاتفاق النووي الإيراني. لم يتم تحديد موعد نهائي رسمياً، ولكن إذا لم يكن هناك تقدم في أقل من أسبوعين، فستنتهي العملية تاركة فراغاً خطيراً".

لقد بدأ البيت الأبيض بالفعل في تحريك الملعب لإعداد خطوطه السياسية للانهيار بالقول إن انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018 أثبت أنه كارثة. إذا لم يكن هناك اتفاق، فإن فريق بايدن يعتزم تحميل ترامب اللوم.

ويقول المقربون من المحادثات إنهم يعتقدون أنه يمكن أن يكون هناك اتفاق، لكن من منظور غربي من المحتمل أن يكون نطاقه محدوداً للغاية وسينظر إليه على أنه مؤقت.

وسافر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى الصين لتأمين اتفاقية شراكة مدتها 25 عاماً، وهي خطوة تهدف إلى إظهار أن الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من التضخم يمكن أن يستمر إذا لزم الأمر بدون الغرب. ومن المقرر أن يسافر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو هذا الأسبوع للغرض نفسه.

عند رفع العقوبات، ستظل الخلافات حول كيفية تصنيف ما إذا كانت العقوبة تتعلق بالاتفاق النووي، وبالتالي يجب رفعها الآن، أو مرتبطة بقضايا أخرى، مثل الإرهاب الإيراني أو انتهاكات حقوق الإنسان التي تقول الولايات المتحدة وآخرون إنها يجب أن تظل سارية.

وهناك قضية ثانية تتعلق بالضمانات التي تسعى إيران للحصول عليها بأن الولايات المتحدة لن تكرر انسحاب ترامب من الصفقة في ايار 2018.

لا يمكن للولايات المتحدة أن تقدم معاهدة ملزمة قانونًا لأن مجلس الشيوخ لن يوافق عليها أبدًا. قد يكون قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحد الأدنى من الراحة لإيران، لكنه بالكاد ملزم للطرفين.

تريد طهران التزامات ملزمة بأنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيفعل المزيد لتحدي العقوبات الأمريكية الثانوية عن طريق ضخ نقود حقيقية في آلية التجارة الفاشلة Instex التي أنشأها الاتحاد الأوروبي لتجاوز العقوبات الأمريكية.

المسألة الثالثة هي التحقق، ما هي المقاييس التي يمكن لإيران من خلالها التحقق من رفع العقوبات في الواقع وليس فقط على الورق، وبالتالي يجب عليها التوقف عن تخصيب اليورانيوم بمستويات نقاء غير مسموح بها بموجب الاتفاقية؟ كان هناك حديث فضفاض عن أن الولايات المتحدة تعتقد أنه يمكن التحقق من رفع العقوبات في غضون 48 ساعة، لكن إيران تريد عملية أطول ذات معايير مرجعية.

الولايات المتحدة وفرنسا تبحثان سبل تعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إن وزير الخارجية أنطوني بلينكن أجرى محادثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا".

وتعرضت الجهود المبذولة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات في نهاية كانون الأول إلى حالة من الفوضى عندما قالت مفوضية الانتخابات في البلاد إن التصويت لا يمكن إجراؤه، مشيرة إلى ما وصفته بأوجه القصور في التشريع الانتخابي وعملية الاستئناف القضائية.

كما تحدث بلينكن عن الاجتماع غير الرسمي الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي عقد في مدينة بريست بغرب فرنسا يوم الجمعة كجزء من الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة في القاهرة لبحث التطورات في ليبيا والسودان ومالي ومنطقة الساحل والصحراء.

وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف التنسيق في إطار العمل الأفريقي المشترك بما يعزز جهود تحقيق السلام والأمن في القارة الأفريقية، خاصة في ظل التحديات الأمنية المختلفة التي تفرضها التطورات المتلاحقة في المنطقة.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أهمية تشجيع المؤسسات الليبية على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي خلال هذه المرحلة الهامة والحاسمة التي من شأنها أن تؤدي إلى العملية الانتخابية المنشودة.

(م ش)