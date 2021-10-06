صحف عالمية: انتقادات حول انضمام دمشق لشبكة الانتربول وأذربيجان تغلق مسجداً مرتبطاً بخامنئي

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الانتقادات الموجهة للإنتربول وزيادة التوترات بين طهران وباكو.

الإنتربول يواجه انتقادات لسماحه لحكومة دمشق بالانضمام إلى شبكتها

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: "سمح الإنتربول لحكومة دمشق بالانضمام إلى شبكة اتصالاتها، وهو قرار تعرض لنقد على نطاق واسع؛ كونه يمنح دمشق صلاحيات جديدة لملاحقة اللاجئين والمعارضين الذين يعيشون خارج البلاد".

ظلت حكومة دمشق عضوًا في هيئة الشرطة العالمية ولكنها تعرضت لعدة "إجراءات تصحيحية" بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. وقد تم سابقًا تعليقها من الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى بشأن الطلبات الدولية.

ويخشى خبراء قانونيون ونشطاء أن رفع الإجراءات قد يعرض الأشخاص الذين فروا من الحرب للاحتجاز والتسليم، فضلًا عن تعقيد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وتم الإبلاغ عن هذه الخطوة لأول مرة في وسائل الإعلام التابعة لحكومة دمشق الأسبوع الماضي وأكدتها الإنتربول في تعليقات على موقع الويب العربي الجديد.

وقال توبي كادمان، وهو محامٍ بريطاني يعمل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسوريا: "أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار. أنظمة الإنتربول مبهمة، ولا يوجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تولي اهتمامًا كبيرًا لحقوق الإنسان".

ويمكن للدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 194دولة أن تطلب من المنظمة إصدار "إخطارات حمراء" للأشخاص المطلوبين، والتي تعمل كطلب للحكومات الأعضاء الأخرى لتحديد مكان واعتقال الأفراد الذين قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل التسليم. يمكن للأعضاء أيضًا إصدار "نشرات"، وهي طلبات مباشرة وأحيانًا خاصة إلى بلدان معينة للحصول على المساعدة.

في حين ينص ميثاق تأسيس الإنتربول على أنه يجب أن يكون محايدًا سياسيًّا، وتقول الهيئة التي تتخذ من ليون مقرًّا لها إن جميع الإشعارات الحمراء تخضع لمراجعات الامتثال، ومع ذلك يتم استخدام النظام بانتظام من قبل الدول الاستبدادية لملاحقة المعارضين السياسيين.

قامت حكومة دمشق بملاحقة المنشقين في الداخل والخارج بشكل لا هوادة فيها، وخلال الحرب التي دامت عقدًا من الزمن، اختفى عشرات الآلاف من الأشخاص في نظام سجون معروف بالتعذيب والإعدامات الجماعية.

وقال طارق هوان، المحامي الذي يعمل بمنظمة حقوقية بارزة: "فكرة التطبيع مع النظام يتم تداولها، حتى بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق شعبه".

أذربيجان تغلق مسجد مرتبط بالمرشد الأعلى لإيران

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الثلاثاء أن أذربيجان أغلقت مسجدًا مرتبطًا بالمرشد الإيراني الأعلى، بعد أيام من إطلاق طهران مناورات حربية بالقرب من حدودهما المشتركة في خطوة نددت بها باكو".

وقالت تسنيم: "تم إغلاق مسجد السيد علي أكبر أوجاغنجاد، ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في باكو، اليوم بأمر من سلطات جمهورية أذربيجان"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ويشغل أوجاغنجاد المنصب منذ عام 1996، بحسب الموقع الإلكتروني لمكتبه الكائن داخل المسجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأذربيجانية إسخان زاهدوف في بيان إن هذه الخطوة ضرورية بسبب "زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في عدة مواقع في باكو" وإن تشغيل المسجد "تم تعليقه مؤقتًا".

وقالت سفارة إيران في باكو في بيان مساء الثلاثاء إنها تابعت الأمر عبر القنوات الدبلوماسية، مضيفة أنه لم يكن هناك تحذير مسبق بهذه الخطوة.

ومنذ منتصف أيلول، تصاعدت التوترات بين الجارتين اللتين تشتركان في حدود 700 كيلومتر.

وبدأت القوات البرية للجيش الإيراني، الجمعة، مناورات قرب الحدود، في خطوة انتقدها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وكان الخلاف الأخير هو قرار باكو بفرض ضرائب جمركية على الشاحنات الإيرانية التي تعبر أراضيها إلى أرمينيا.

ولتجنب المسار، أعلنت وزارة الطرق الإيرانية يوم الاثنين، أنها سترسل وفدًا إلى يريفان لمناقشة استكمال الطريق الذي يربط إيران مباشرة بأرمينيا.

وقال البيان إن أذربيجان "تسيطر حاليًّا على 20 كيلومترًا من هذا الطريق البالغ طوله 400 كيلومتر والذي يمتد من نوردوز (في إيران) إلى يريفان".

وأضاف البيان إن إيران "مستعدة لاستكمال الجزء المتبقي من الطريق بأسرع ما يمكن"، ووصف الطريق بأنه "استراتيجي" للتجارة الإيرانية.

تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة

وقالت صحيفة ذا تايمز أوف اسرائيل الاسرائيلية: "أبرمت حماس ومصر اتفاقات لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بعد أيام من لقاء مسؤولين كبار في حماس مع المخابرات المصرية في القاهرة".

وشهدت الحركة ومصر "تقدمًا" في "التفاهمات لتثبيت الهدنة في غزة، وتسريع وتيرة إعادة الإعمار، وجهود تخفيف الحصار".

وفي مشهد نادر، اجتمع كبار مسؤولي حماس، بمن فيهم مسؤول قطاع غزة يحيى السنوار وزعيم حماس إسماعيل هنية، في القاهرة ليلة الأحد لحضور الجولة الحالية من المحادثات مع مسؤولي المخابرات المصرية بهدف التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع إسرائيل.

وقال مسؤول في حماس للصحيفة: "هذه اللقاءات غالبًا ما تكون مجرد كلام. لكن الالتزامات يتم إثباتها لاحقًا إذا قام كل جانب بما تعهد به".

وتجري إسرائيل وحماس مفاوضات غير مباشرة، خاضعة لإشراف مصر، بشأن استقرار وقف إطلاق النار الهش منذ المعركة التي استمرت 11 يومًا بين الجانبين في أيار. وتعهدت إسرائيل بعدم السماح بإعادة إعمار غزة بالكامل دون تبادل الأسرى بين الجانبين.

وأشار المسؤول إلى أنه قد تكون هناك أسباب أخرى لتجمع قيادة حماس. أنهت الحركة مؤخرًا انتخاباتها الداخلية، التي شهدت فوز هنية بولاية ثانية مدتها أربع سنوات كزعيم لحركة حماس.

ولقد أتاح اجتماع القاهرة الموسع "فرصة للجميع للقاء. وفي إطار الأجندة السياسية الشاملة، فإنها ترتبط بالأجندة التنظيمية"، بحسب المسؤول.

وفرضت إسرائيل قيودًا أكبر على غزة لأشهر بعد الصراع الذي استمر 11 يومًا، مما حال فعليًّا دون إعادة إعمار القطاع المدمر.

وقال مصدر في حماس إن الطرفين ناقشا تبادل أسرى محتمل بين الحركة وإسرائيل، لكنهما لم يحرزا أي تقدم ملموس.

وبحث رئيس الوزراء نفتالي بينيت قضية تبادل الأسرى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة دولة أخيرة لشرم الشيخ.

ولعدة أشهر، تعهّد المسؤولون الإسرائيليون بأنهم لن يسمحوا بإعادة إعمار كاملة لغزة دون تبادل الأسرى. على الرغم من عدم وجود اتفاق، إلا أن إسرائيل خففت ببطء من العقوبات الإضافية في أعقاب تبادل منخفض المستوى لإطلاق النار مع حماس في غزة.

(م ش)