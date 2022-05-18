صحف عالمية: انتكاسة انتخابية لحلفاء حزب الله اللبناني وإيران تفتتح مصنعا للطائرات بدون طيار في طاجيكستان

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى نتائج الانتخابات اللبنانية وافتتاح ايران مصنعا لتصنيع الطائرات المسيرة في طاجيكستان والهدنة المستمرة في اليمن.

التحالف بقيادة حزب الله يخسر الأغلبية النيابية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " خسر حزب الله وحلفاؤه الأغلبية البرلمانية في أول انتخابات لبنانية منذ تفجير ميناء بيروت عام 2020، في انتكاسة للجماعة المسلحة والسياسية المدعومة من إيران.

مع عدم فوز أي تحالف بأغلبية واضحة في انتخابات الأحد، يمكن أن تحدث مفاوضات مطولة بين مختلف الفصائل في النظام السياسي اللبناني القائم على أساس طائفي حول تشكيل الحكومة. في الماضي، غالبًا ما كانت صفقات تقاسم السلطة تستغرق شهورًا أو أكثر.

وقد يؤدي الجمود الذي طال أمده إلى عرقلة الإصلاحات اللازمة لإطلاق مليارات الدولارات من المساعدات والقروض الدولية التي يمكن أن تساعد في التخفيف من المشاكل الاقتصادية لهذا البلد الصغير في الشرق الأوسط.

وبينما حافظ حزب الله على رصيده في البرلمان المؤلف من 128 عضوًا، خسر حلفاؤه وشركاؤه، وخاصة التيار الوطني الحر بعض المقاعد. وتظهر النتائج الرسمية أن الائتلاف الموالي لحزب الله حصل على 62 مقعدا هذه المرة، انخفاضا من 71 في الانتخابات الأخيرة في 2018.

وكانت القوات اللبنانية، المنافس الرئيسي للتيار الوطني الحر، وهي حزب يميني مسيحي متحالف مع السعودية، من بين الرابحين الكبار. كما حقق المرشحون المستقلون، المدعومون من جماعات المجتمع المدني التي انبثقت عن الاحتجاجات الاقتصادية لعام 2019، العديد من الانتصارات الانتخابية.

لا يزال بإمكان حزب الله أن يلعب دور صانع الملوك في أي تشكيل حكومي جديد، لأن خصومه ليسوا موحدين حاليًا في كتلة واحدة.

ويلقي كثير من اللبنانيين باللوم على الأحزاب القائمة في الأزمات التي طالت البلاد، ويطالبون بإصلاح نظامه السياسي. مع قلة التوقعات بحدوث تغيير في السياسات، وتراجعت نسبة التصويت إلى 41٪ من 49٪ في 2018.

لبنان في خضم انهيار اقتصادي تفاقم بسبب انفجار الميناء في عام 2020. لقد دفع بالملايين إلى براثن الفقر. وقال البنك الدولي إن الاقتصاد انكمش بين عامي 2018 و2020 بنحو 40 بالمئة. يواجه لبنان نقصًا مزمنًا في الوقود والأدوية وتعاني أجزاء كبيرة من البلاد يوميًا من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

حصل حزب الله وحلفاؤه حركة أمل على جميع المقاعد الشيعية في البرلمان، لكن التيار الوطني الحر حصل على 17 مقعدًا فقط، انخفاضًا من 20 مقعدًا في انتخابات 2018. حصل المرشحون المستقلون على 13 مقعدًا".

إيران تفتتح مصنعا للطائرات بدون طيار في طاجيكستان

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها " ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الثلاثاء، أن إيران افتتحت مصنعا لتصنيع طائرة عسكرية بدون طيار جديدة في عاصمة طاجيكستان.

وفقًا لتقرير صادر عن طهران تايمز، تم افتتاح موقع التصنيع الواقع في دوشانبي كجزء من اتفاقية لزيادة التعاون بين البلدين. سيشرف الموقع على إنتاج طائرة أبابيل 2 بدون طيار التي طورتها إيران. وشارك الجنرال الإيراني محمد باقري ووزيرة الدفاع الطاجيكية شيرالي ميرزو في مراسم الافتتاح.

وقال باقري في الحفل، إن إيران حققت تقدمًا كبيرًا في تطويرها العسكري، بما في ذلك أنظمة الدفاع والطائرات بدون طيار. وقال باقري أيضًا إن إيران يمكنها الآن تصدير معدات عسكرية إلى الحلفاء والأصدقاء ووصف افتتاح المصنع بأنه نقطة تحول في العلاقات مع طاجيكستان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن البلدين يتوقعان "رؤية المزيد من التعاون والتفاعل على جميع مستويات الدفاع العسكري بين إيران وطاجيكستان".

مبعوث الأمم المتحدة: المحادثات بشأن تمديد الهدنة في اليمن مستمرة

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية " قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز غروندبرغ يوم الثلاثاء إن المحادثات مستمرة مع الأطراف المعنية لتمديد الهدنة التي استمرت شهرين في اليمن.

وقال غروندبرغ "أواصل التواصل مع الأطراف للتغلب على التحديات المعلقة ولضمان تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي في غضون أسبوعين".

وفي حديثه للصحافة من عمان، قال مبعوث الأمم المتحدة إنه "ممتن للدعم المستمر والقوي من المجتمع الدولي في الدعوة إلى تنفيذ الهدنة وتمديدها".

وقال إنه كان هناك "تأثير إيجابي كبير على الحياة اليومية للعديد من اليمنيين" نتيجة الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 2 نيسان.

وأشاد بأطراف التهدئة لاتخاذهم "الخطوات الشجاعة" للموافقة عليها و "إعطاء الأولوية لتخفيف معاناة الشعب اليمني".

وأضاف غروندبرغ: "الهدنة صامدة من الناحية العسكرية. خلال الأسابيع الستة الماضية، انخفض عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير، وتراجع القتال بشكل حاد".

وقال: "هناك تقارير عن زيادة وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك في بعض مواقع الخطوط الأمامية التي كان من الصعب للغاية الوصول إليها في السابق".

(م ش)