صحف عالمية: أنقرة تتدخل في لبنان ونذر مواجهات قريبة بين أوروبا وروسيا وتركيا

تطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى التدخل التركي في لبنان، بالإضافة إلى نذر الحرب والمواجهات المحتملة في شرق المتوسط وأوروبا، وإلى العقوبات الأمريكية على إيران.

جيروزاليم بوست: تركيا تتدخل في لبنان بعد سورية والعراق وليبيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم عدة مواضيع كان أبرزها التدخلات التركية في المنطقة، وفي هذا السياق قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "ذكرت تقارير إعلامية عربية أن المسؤولين في المخابرات اللبنانية قلقون من تزايد المؤشرات بخصوص محاولات تركية تركيز جهودها للتدخل في لبنان وزيادة نفوذها في هذا البلد وخاصة في المناطق الشمالية، عبر إرسال أنقرة كميات هائلة من الأسلحة إلى هناك".

وأضافت الصحيفة "هذه التقارير بحاجة للتأكيد، ولكن الدليل على وجود جهد تركي أوسع لبناء نفوذ وحلفاء في لبنان في الأشهر الأخيرة كبير وقوي، وكما تظهر مؤشرات وجود بنية تحتية تسيطر عليها تركيا في شمال لبنان السني، وكلاهما يتماشى مع النمط الأوسع للسلوك التركي والحقائق الإقليمية الأوسع".

وتشارك تركيا بنشاط باستخدام كل من قواتها ووكلائها في سوريا والعراق، وكما تنشط تركيا أيضاً في ليبيا، حيث منع دعمها لحكومة فايز السراج من سقوط طرابلس في أيدي قوات الجنرال خليفة حفتر في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الصحيفة "يضاف إلى هذه المناطق الموقف البحري العدواني لتركيا في شرق البحر المتوسط، ودعمها الفعال لحركة حماس في غزة والضفة الغربية والمنظمات الإسلامية في القدس، وكل هذا يضاف إلى الاستراتيجية التي تسعى أنقرة من خلالها للظهور كمستفيد استراتيجي رئيسي من الفوضى والتشرذم الذي أصاب المنطقة على مدى العقد الماضي".

وفيما يتعلق بالحقائق الإقليمية الأوسع، فإن العراق وسوريا وليبيا ولبنان، هي اليوم مساحات جغرافية وليست دولاً بالمعنى المفهوم تقليدياً، وضمن هذه المساحات، تتنافس القوى الإقليمية والعالمية، فتركيا لاعب في البلدان الثلاثة الأولى المذكورة، وسيكون من المثير للاستغراب إذا لم تكن نشطة في الرابع(لبنان).

وبحسب الصحيفة "في البلدان المذكورة أعلاه، تسعى تركيا إلى الاستفادة من خلفيتها الإسلامية السنية لمناشدة السكان العرب السنة، كما فعلت في كل من سورية والعراق، وتشير الأدلة المتوفرة إلى أنه يتم اتباع نمط مماثل في لبنان، حيث تعمل تركيا ببطء، من خلال المنظمات غير الحكومية ومنظمات الإغاثة الحكومية مثل وكالة التعاون والتنسيق التركية " تيكا"، لتأسيس موطئ قدم لها في البلاد".

واشنطن بوست: المواجهات المتوترة بين أوروبا وتركيا وروسيا

وبدورها قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تحليل لها: "تتصاعد التوترات على أطراف أوروبا بين مجموعة من البلدان المتنافسة، حيث أثارت الأزمة التي تختمر في بيلاروسيا مخاوف من تدخل روسي مسلح، وكذلك المواجهة المحتملة في شرق المتوسط بين تركيا واليونان وقبرص وفرنسا".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، إن القوات الروسية مستعدة لدخول بيلاروسيا المجاورة "إذا لزم الأمر"، وذلك بناء على طلب من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وبحسب الصحيفة "لقد كان أسبوعاً مزدحماً بالنسبة للكرملين، حيث انخرطت القوات الروسية والأمريكية في مناوشة محرجة بعربات مدرعة في سوريا، وكذلك صعدت السويد هذا الأسبوع من عملياتها الدفاعية في بحر البلطيق كرد فعل على المناورات العسكرية الروسية، فالسويد ليست عضوًا في الناتو، وحذر مسؤولوها من تدهور الوضع الأمني مع توغل الطائرات والسفن الروسية في مناطق أبعد".

وقال نائب رئيس العمليات المشتركة الأدميرال يان ثورنكفيست للصحفيين "عمليات عسكرية واسعة النطاق جارية في منطقة بحر البلطيق، بطريقة لم تشهدها المنطقة منذ أيام الحرب الباردة".

وأما في شرق المتوسط حيث التوترات تقترب من نقطة الغليان، انضمت فرنسا وإيطاليا إلى اليونان وقبرص في مناورات عسكرية هذا الأسبوع.

ورأت الصحيفة "التدافع على الموارد وأفضل السبل لاستغلالها سيؤدي إلى تفاقم التوترات الدولية، ويرجع ذلك جزئياً إلى التاريخ والجغرافيا المحرجة لشرق البحر الأبيض المتوسط".

ويقول الخبراء إن أنقرة تأمل في الضغط على منافستها القديمة(اليونان) لتقديم تنازلات، وفي هذا السياق قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس إن مصداقية أوروبا على المحك، ويجب على الاتحاد المكون من 27 دولة عضو أن يدافع عن القيم الدولية، من أجل نظام عالمي قائم على قيم ومبادئ الاتحاد الأوروبي".

ولكن أوروبا ليست موحدة في هذا الشأن كما قد يأمل القبارصة، ويبدو أن بعض الدول غير متأثرة بنهج ماكرون تجاه تركيا، حيث كتب الباحث إميل حكايم: "يُقابل الغضب الفرنسي في أنقرة بمزيج من التفاهم والإثارة في برلين وروما ولندن، هناك القليل من الحب لتركيا في العواصم الغربية هذه الأيام، لكن الطريقة الفرنسية في مواجهة أردوغان ليست شائعة أيضاً".

وقال وزير الخارجية الألماني ماس هذا الأسبوع: "حتى أصغر شرارة يمكن أن تؤدي إلى كارثة، لا أحد لديه مصلحة في ذلك، ولا في مواجهة عسكرية بين شركاء وجيران الناتو".

العرب نيوز: العقوبات على إيران ستعود منتصف ليل 20 أيلول

وفي الشأن الإيراني قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: " أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم أمس، إن العقوبات المفروضة على إيران ستُعاد في منتصف ليل 20 سبتمبر / أيلول بتوقيت غرينتش".

وأطلقت الولايات المتحدة عملية ستستمر 30 يوماً لاستعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريباً على إيران بعد أن فشل مجلس الأمن في دعم مهمته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

ويأتي كلام بومبيو بعد أن أعرب 13 من أعضاء المجلس عن معارضتهم لمحاولة الولايات المتحدة إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران يوم الجمعة، وجادلوا بأن خطوة واشنطن باطلة بالنظر إلى أنها تستخدم عملية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية التي انسحبت منها واشنطن قبل عامين.

ومع ذلك، تجادل الولايات المتحدة بأنها يمكن أن تطلق العملية - المعروفة باسم snapback - لأن قرار مجلس الأمن لعام 2015 الذي يحدد الاتفاق النووي لا يزال يعتبر واشنطن مشاركاً في الاتفاق النووي.

وتأتي عملية إعادة العقوبات ردًا على رفض مجلس الأمن محاولة الولايات المتحدة في 14 أب/أغسطس تمديد حظر الأسلحة على إيران إلى ما بعد انتهاء مدته في تشرين الأول/ أكتوبر.

(م ش)