صحف عالمية: أنقرة تعيق السلام في ليبيا والناتو مستاء منها

تطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى الدور التخريبي لتركيا في ليبيا والقوقاز، بالإضافة إلى التنافس الأمريكي – الصيني.

الغارديان: دور تركيا في ليبيا يعقد جهود السلام

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها التدخل التركي في ليبيا، وفي هذا السياق قالت صحيفة الغارديان البريطانية: "كان من المقرر أن يصادق دبلوماسيون من 15 دولة يوم الإثنين على خطط لوقف إطلاق نار دائم في ليبيا، لكن قيمة الالتزامات التي تم التعهد بها في الاجتماع الافتراضي تتناقض مع الإشارات التي تشير إلى أن تعميق المشاركة في البلاد من قبل القوى الخارجية المتنافسة، بما في ذلك روسيا وتركيا، يمكن أن يعقد جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة".

وأَضافت "يجب أن يُنظر إلى الصراع في ليبيا على أنه ليس فقط صراع طويل الأمد على السلطة في الدولة نفسها، بل أيضًا جزء من نزاع جيوسياسي أوسع.

وقبل اجتماع الدبلوماسيين، بدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضاعف التزامه العسكري والسياسي تجاه حكومة الوفاق الوطني، مما يجعل انسحاب القوات التركية من ليبيا أقل احتمالًا.

ونظرًا للضعف العسكري لحكومة الوفاق الوطني، فإن أردوغان هو الشريك الرئيسي في العلاقة، ويمكنه استخدام الاتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني كوسيلة ضغط في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.

وفي حديثه في الاجتماع الافتراضي، أدعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك فرصة نادرة لإحراز تقدم حقيقي، لكنه أضاف "يجب على جميع الأطراف الخارجية ذات النفوذ أن تضع السلام أولًا".

العرب نيوز: أردوغان في مسار تصادمي مع الناتو بسبب حرب قره باغ

وبدورها قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "كان رجب طيب أردوغان في مسار تصادمي مع الناتو يوم الإثنين، بعد أن أمر رئيس التحالف العسكري الغربي الرئيس التركي بتهدئة الصراع في قره باغ".

وفي تعليقه على الحرب الدائرة في قره باغ قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ "نحن نشعر بقلق عميق من تصاعد الأعمال العدائية، على جميع الأطراف وقف القتال على الفور وإيجاد طريقة للمضي قدمًا نحو حل سلمي، وأتوقع أن تستخدم تركيا نفوذها الكبير لتهدئة التوترات".

لكن قبل دقائق من محادثاته مع ستولتنبرغ، حث أردوغان أذربيجان على مواصلة القتال حتى استعادة الأرض التي خسرتها في الحرب مع أرمينيا في أوائل التسعينات والتي أودت بحياة 30 ألف شخص.

وقال المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتقارير والتحليلات سيث فرانتزمان: "دعوة ستولتنبرغ غير عادية لأن الناتو بدا في الماضي عاجزًا عن مواجهة التوغلات التركية في سوريا، والتي أدت إلى معاناة جماعية للمدنيين".

وقال فرانتزمان إن تركيا كانت الدولة الرئيسة التي تغذي العنف في القوقاز لأن أذربيجان شعرت أن لديها حليفًا قويًّا.

وأضاف فرانتزمان" كما أن تركيا تصدر المرتزقة السوريين، وهذا أمر مقلق للولايات المتحدة أيضًا، ودعونا لا ننسى الادعاءات القائلة بأن تركيا ربما استخدمت رادارًا روسيّ الصنع لتعقب الطائرات الحربية اليونانية، مثل هذه الأعمال تشكل نمطًا مستمرًا لقلق الناتو".

واشنطن تايمز: "الناتو الآسيوي" يواجه عقبات

وفي شأن آخر قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية: "من المتوقع أن يهيمن ضغط إدارة ترامب لحلفاء الولايات المتحدة في آسيا على اتخاذ خطوات جماعية جديدة لمواجهة الصين على المناقشات حيث يلتقي وزير الخارجية مايك بومبيو بنظرائه اليابانيين والهنود والأستراليين في طوكيو يوم الثلاثاء".

وطرحت الإدارة مؤخرًا فكرة تطوير المجموعة إلى "ناتو آسيوي" لمواجهة القوة الاقتصادية والعسكرية المتنامية للصين.

ولكن هذه الآمال تواجه اختبارًا هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان الأستراليون أو الهنود أو اليابانيون، وجميعهم لديهم احتكاكات خاصة بهم مع القادة في بكين، مستعدون للتحدث بصراحة عن مجموعة دفاعية أكثر رسمية.

وبدت أستراليا الأكثر انحيازًا لإدارة ترامب، ولا تزال اليابان والهند حذرتين من أن يؤدي مثل هذا التحالف إلى رد فعل اقتصادي عقابي من بكين، حيث يُنظر إلى أن اليابان وافقت على استضافة الاجتماع الوزاري، بعد أيام فقط من تولي رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا منصبه، على أنها علامة على أن طوكيو قد تكون مستعدة للفكرة.

(م ش)