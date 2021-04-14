صحف عالمية: أميركا تحدد موعد مغادرتها أفغانستان وتعتبر الصين وروسيا تهديدًا لها

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى قرار واشنطن بمغادرة أفغانستان بحلول شهر أيلول/ سبتمبر، إلى التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة عالميًّا، إلى جانب الانفجار في محطة نطنز.

'مسؤولون: أميركا ستغادر أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر'

تحدثت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية عن موعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وقالت: "قال مسؤولون إن الرئيس بايدن سيسحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر، مما ينهي بشكل فعال الحرب هناك بعد عقدين من اندلاعها.

ومن المتوقع أن يعلن بايدن القرار رسميًّا يوم الأربعاء، وهي المرة الثانية في أقل من عامين التي يحدد فيها رئيس أميركي موعدًا لإنهاء تورط الأمة في الصراع الأفغاني. وفي العام الماضي، توصل الرئيس الأميركي إلى اتفاق مع حركة طالبان إلى اتفاق تغادر بموجبه القوات الأميركية بحلول الأول من أيار/ مايو.

عند إعادة تعيين خطط الانسحاب، اختار بايدن تاريخًا رمزيًّا مستهدفًا - الذكرى العشرين لهجمات القاعدة الإرهابية في 11 أيلول/ سبتمبر 2001 - لتحديد نهاية حقبة أنفقت فيها الولايات المتحدة تريليونات الدولارات على جهود مواجهة التهديدات المتطرفة. وقال المسؤولون إن سحب القوات من المرجح أن يكتمل قبل وقت طويل من الموعد المستهدف في 11 أيلول/ سبتمبر، وربما بحلول هذا الصيف".

'الصين وروسيا تشكلان تهديدات رئيسة لأمن الولايات المتحدة ومصالحها'

تطرقت صحيفة الواشنطن تايمز الأميركية إلى التهديد الذي تشكله روسيا والصين على أميركا، وقالت: "تعمل الصين على تعزيز قوتها العالمية مع سعيها لإزاحة الولايات المتحدة، في حين أن روسيا مصممة أيضًا على تحدي المصالح الأميركية، وفقًا للمسح الاستخباري السنوي لتهديدات الأمن القومي الذي أصدره مكتب مدير المخابرات الوطنية يوم الثلاثاء.

كما أن كوريا الشمالية وإيران تشكلان أيضًا مخاطر أمنية كبيرة على الولايات المتحدة إلى جانب تداعيات جائحة COVID-19.

وأضاف التقرير "سيواصل الحزب الشيوعي الصيني جهوده على مستوى الحكومة بأكملها لنشر نفوذ الصين، وتقويض نفوذ الولايات المتحدة، ودق إسفين بين واشنطن وحلفائها وشركائها، وتعزيز المعايير الدولية الجديدة التي تفضل النظام الصيني الاستبدادي، ويمكن أن تسعى بكين إلى تقليل التوترات الثنائية كتكتيك لتعزيز سياساتها، لكن سرقة التكنولوجيا والتجسس الصيني لا يزالان يشكلان التهديد الأكبر للقدرة التنافسية للولايات المتحدة".

'الانفجار في محطة نطنز يمنح بايدن الوقت'

أما عن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز، فقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية في تحليل لها "تعرضت محطة نطنز النووية الإيرانية لهجوم كبير يوم الأحد، حيث أدى الانفجار إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وزعمت مصادر استخباراتية أميركية أن الحادث، الذي تقول إيران إنه تخريب إسرائيلي، سيعيق برنامج طهران النووي لمدة تصل إلى تسعة أشهر.

وفسّر البعض تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بأن أنشطة بلاده في المنطقة "ليست مخفية عن أعين العدو" على أنها إقرار بالمسؤولية، وزعمت محطات الإذاعة العامة الإسرائيلية علنًا أن الموساد، كان لاعبًا مركزيًّا في الانفجار.

إذا كان هذا صحيحًا، فستلائم العملية نمطًا أوسع من الهجمات المتبادلة على مر السنين بين إيران وإسرائيل. يُعتقد أن إسرائيل ضربت برنامج إيران النووي من قبل، فالهجوم على منشأة نطنز سيكون عملية رمزية واستراتيجية، حيث كان الموقع في قلب التوترات المستمرة حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني.

وتدعي طهران أن لها حقًا سياديًّا في الطاقة الذرية، مع إعلان المسؤولين الإيرانيين علنًا أن "محو إسرائيل عن الخريطة" هو "هدف قابل للتحقيق"، فإن خصومها قلقون بشكل مبرر من أن برنامج إيران النووي هو بالأحرى محاولة للحصول على أسلحة نووية.

وتخفيف الطموحات النووية الإيرانية هو الهدف الأساسي للدول الغربية في المحادثات الجارية في فيينا، ويحرص الشركاء في الشرق الأوسط على نجاح هذه المحادثات. ومع ذلك، يشددون على الحاجة إلى نهج أكثر شمولًا، كسياسات إيران المزعزعة للاستقرار، وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني والتوسع الهائل في السنوات الأخيرة لشبكة الوكلاء.

للدول الحق في الدفاع عن نفسها، لكن الهجمات المباشرة على البنية التحتية السيادية وإمكانية حدوث عواقب وخيمة للغاية قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، يجب أن يكون الحذر هو المبدأ التوجيهي مع تصاعد التوترات.

لكن هذه ليست دعوة للتهدئة، في الأسبوع الماضي، وصفت إيران محادثات فيينا بأنها كانت "بناءة"، لكن في الوقت نفسه كانت طهران ترفع المخاطر باستمرار، كما أن إعلان يوم الثلاثاء عن أن إيران ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة يثير المزيد من القلق.

يجب على إيران أن تدرك أن التركيز المتجدد على تنظيم برنامجها النووي ليس محاولة لخنق ازدهارها، وأن تطلعات العديد من الإيرانيين لتطوير الطاقة المتجددة جديرة بالثناء، لكن لا يمكن تحقيقها - خاصة من خلال الطاقة النووية - إذا تبنت طهران معايير الشفافية العالمية.

إن إنهاء القيود التي يفرضها على عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون خطوة بسيطة ولكنها مهمة في الاتجاه الصحيح.

حتى ذلك الحين، قد لا تتوصل إيران إلى تسوية مستقرة بشأن برنامجها النووي، حتى لو أسفرت المحادثات في فيينا عن تنازلات، وكشف الحادث الذي وقع في نطنز، مرة أخرى، عن نقاط ضعف إيران وإمكانية تصعيد المخاطر".

(م ش)