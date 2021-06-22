صحف عالمية: اليمن تقترب من نهاية الحرب وعقوبات غربية على بيلاروسيا

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى قرب اتفاق السلام في اليمن، وكذلك العقوبات الغربية على قادة بيلاروسيا.

'نهاية مستنقع اليمن.. التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيون يقترب من اتفاق سلام'

البداية من الشأن اليمني، وفي هذا الصدد، قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "قال مصدران مقربان من المحادثات ومسؤول حوثي إن الأطراف المتحاربة في اليمن تعمل على وضع شروط لاتفاق سلام يخرج السعودية من حرب مكلفة ويساعد في تخفيف أزمة إنسانية مدمرة.

وقالت المصادر إن المحادثات بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين تركزت على خطوات لرفع الحصار عن الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء مقابل وعد من الجماعة المتحالفة مع إيران بإجراء محادثات هدنة.

وقالوا إن زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي تعهد لوفد عماني زار صنعاء هذا الشهر للدخول في مناقشات لوقف إطلاق النار فور رفع الحصار تماشيًا مع الاقتراح الأخير من مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث.

وقال أحد المصادر إن الرياض منفتحة على اتفاق لكنها "ستحتاج إلى بعض الضمانات الإضافية من عمان وإيران"، وكلاهما لهما علاقات وثيقة مع الحوثيين.

إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيكون ذلك أول اختراق في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب منذ أن عقدت محادثات السلام المتوقفة آخر مرة في السويد في كانون الأول 2018. ومن شأنه أيضًا أن يمنح إدارة جو بايدن فوزًا في السياسة الخارجية ويخفف التوترات بين السعودية وإيران.

وزار المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ وجريفيث الرياض الأسبوع الماضي، حيث التقيا مسؤولين سعوديين ويمنيين وعمانيين للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقالت المصادر إن من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات بين المسؤولين العمانيين والسعوديين هذا الأسبوع.

'العقوبات الأوروبية والأمريكية تستهدف كبار المسؤولين في بيلاروسيا المرتبطين بالقمع السياسي'

وتناولت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية العقوبات الأمريكية والأوروبية على بيلاروسيا، وقالت: "فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عبر المحيط الأطلسي عقوبات مالية ضد كبار المسؤولين في بيلاروسيا ووحدات الشرطة التي قالت إدارة بايدن إنها مسؤولة عن تصعيد القمع السياسي، بما في ذلك التحويل القسري لشركة طيران تجارية تقل الصحفي المنشق رومان بروتاسيفيتش واعتقاله لاحقًا في أيار.

وتمثل العقوبات توسعًا كبيرًا في الضغط من قبل إدارة بايدن لأنها تنسق العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي والحكومات الغربية الأخرى ضد الحملة السياسية التي شنها زعيم الدولة السوفييتية السابقة، ألكسندر لوكاشينكو.

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا في بيان مشترك مصاحب للعقوبات: "نحن متحدون في قلقنا العميق بشأن الهجمات المستمرة لنظام لوكاشينكو على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الدولي".

واستشهد البيان باعتقال السيد بروتاسيفيتش ورفيقه الشهر الماضي بعد أن أجبر لوكاشينكو طائرة ريان إير التي كانت تقلهم عبر المجال الجوي البيلاروسي على الهبوط في مينسك.

'الاتحاد الأوروبي يحذر من تأخير الانتخابات الليبية.. وسيخاطر بفرض عقوبات'

أما في الشأن اليمني، فقالت صحيفة الغارديان البريطانية: " حذر الاتحاد الأوروبي من أن أي شخص يعتقد أنه سيؤجل الانتخابات في ليبيا إلى ما بعد الموعد المقرر في 24 كانون الأول سيكون عرضة لخطر العقوبات، قبل اجتماع مهم لوزراء الخارجية، يهدف إلى تشديد الخناق على أولئك الذين يعرقلون الانتخابات أو سحب القوات الأجنبية من هذا البلد.

وسيحدد اجتماع برلين مقترحاتنا لانسحاب منسق ومتسلسل للقوات الأجنبية، خاصة الروسية والتركية، والدعوة مرة أخرى لإجراء انتخابات في نهاية العام، حيث تم تجاهل المواعيد النهائية السابقة لانسحاب القوات الأجنبية.

كما وضعت الأمم المتحدة خططًا لعقد اجتماع في جنيف الأسبوع المقبل لمنتدى الحوار السياسي الليبي للاتفاق على أساس الانتخابات. كان البعض في البرلمان الليبي الحالي يعرقل الانتخابات، أو يطالب بإجراء استفتاء على دستور ليبي جديد قبل الانتخابات، وهو ما تعتبره معظم القوى الأوروبية الآن بمثابة تكتيك للمماطلة.

سيحضر مؤتمر برلين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وهو متابعة لاجتماع في كانون الأول2020 ووضع خريطة طريق مفصلة لليبيا لنقل البلاد نحو الديمقراطية وإنهاء 10 سنوات من الحرب الأهلية.

(م ش)