صحف عالمية: الولايات المتحدة تعيد نشر قواتها في الصومال وبوتين يحذر السويد وفنلندا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى قرار واشنطن بخصوص عودة جنودها إلى الصومال وتبعات سعي السويد وفنلندا إلى الانضمام الى الناتو وتدهور العلاقات الروسية الإسرائيلية.

الولايات المتحدة تعيد نشر قواتها في الصومال

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة سترسل المئات من جنودها إلى الصومال لمواجهة تهديد الإرهاب المتزايد في المنطقة، وذلك بعد أقل من عام ونصف من قيام الرئيس دونالد ترامب بسحبهم من الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وكان المسؤولون العسكريون الأميركيون قد طلبوا من إدارة بايدن إعادة نشر ما يقرب من 700 من القوات الخاصة والجيش والبحرية في الصومال، والذين غادروا في كانون الثاني 2021 بعد رؤية التهديد الذي تشكله حركة الشباب التابعة لفرع القاعدة.

بعد شهور من الدراسة، قال مسؤولو البيت الأبيض يوم الإثنين إنهم سيعيدون نشر مئات من القوات في البلاد على أساس دائم إلى حد ما. وكما حدث من قبل، ستدرب هذه القواتُ الجيشَ الصومالي وتساعده على تطوير معلومات استخباراتية للعمليات ضد حركة الشباب.

قال مسؤولون إنه ليس من المتوقع أن تشارك القوات الأميركية في قتال مباشر مع حركة الشباب، على الرغم من أنها ستدافع عن نفسها إذا لزم الأمر. وامتنع مسؤول عن الكشف عن عدد الجنود الذين سيعودون، لكنه قال إن العدد سيكون أقل من 500.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في آذار أن الجيش طلب من إدارة بايدن إعادة نشر القوات الأميركية لكن القرار لم يبت فيه. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق يوم الإثنين أن القرار اتخذ.

وضغط المسؤولون العسكريون الأميركيون من أجل إعادة القوات لمحاربة الجماعة المحلية التابعة للقاعدة.

وقال مسؤول استخباراتي أميركي كبير في وقت سابق من هذا العام إن الولايات المتحدة شهدت زيادة في أنشطة حركة الشباب، مشيرًا إلى عدم وجود ضغط على الجماعة المتشددة. ووصف المسؤول حركة الشباب بأنها "الأكبر والأغنى والأكثر دموية" التابعة للقاعدة وقال إنها تزداد قوة مع ما يقدر بنحو 5000 إلى 7000 مقاتل.

مع سحب الولايات المتحدة لقواتها من أفغانستان العام الماضي وتقليل التركيز على نشر القوات لمحاربة أنواع أخرى من صراعات مكافحة الإرهاب، قال المسؤول إن الحاجة إلى التركيز على أنشطة حركة الشباب أمر بالغ الأهمية.

وقال المسؤول: "يجب أن نعطي الأولوية في العالم، لكيفية تعاملنا مع مكافحة الإرهاب العالمية، فإن حركة الشباب تمثل أولوية ملحوظة بالنظر إلى التهديد الذي تشكله".

السويد تحذو حذو فنلندا بطلب للانضمام إلى الناتو وبوتين يحذر من "الرد"

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية "حذت السويد حذو فنلندا في سعيها للحصول على عضوية الناتو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، في تحول تاريخي يمكن أن ينهي أكثر من 200 عام من الحياد العسكري.

وقالت رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون إنها تتوقع ألا تستغرق عملية تقديم الطلبات أكثر من عام.

وجاء إعلانها بعد مناقشة في البرلمان السويدي، أظهرت دعمًا كبيرًا للانضمام إلى الناتو. من بين ثمانية أحزاب سياسية في السويد، عارضها حزبان يساريان.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الدولة المجاورة لفنلندا أنها ستسعى أيضًا للانضمام إلى التحالف الذي يضم 30 دولة.

وعارض الرأي العام في كلا البلدين بشدة الانضمام إلى الناتو قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط، لكن دعم العضوية تصاعد بسرعة بعد ذلك.

كان رد الفعل الدولي على الإعلان سريعًا، حيث أيدت فرنسا والدانمارك قرار السويد.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، استجابت الحكومات في فنلندا والسويد من خلال الشروع بسرعة في مناقشات عبر الأحزاب السياسية حول عضوية الناتو، والتواصل مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودول الناتو الأخرى للحصول على الدعم.

لكن الكرملين حذر مرارًا وتكرارًا من أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب مزعزعة للأمن في أوروبا.

قال بوتين يوم الإثنين إن موسكو "ليس لديها مشكلة" مع السويد أو فنلندا إذا تقدمتا بطلب لعضوية الناتو، لكن "توسيع البنية التحتية العسكرية في هذه المنطقة سيؤدي بالطبع إلى رد فعل من قبلنا".

الجيش الروسي أطلق صواريخ S-300 على طائرات إسرائيلية فوق سوريا

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية "أفادت القناة 13 (الإسرائيلية) أن القوات الروسية فتحت النار على طائرات إسرائيلية بصواريخ متطورة من طراز S-300 المضادة للطائرات أثناء قيامها بمهاجمة أهداف في شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي، فيما قد يشير إلى تحول كبير في موقف موسكو تجاه إسرائيل.

وبحسب القناة، وقع الحادث يوم الجمعة، عندما قصف الطيران الإسرائيلي عدة أهداف بالقرب من مدينة مصياف شمال غرب سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون مساء الجمعة، في الغارة الجوية المزعومة. وقالت وسائل إعلام أخرى في البلاد إن ستة قتلوا، جميعهم من أفراد طاقم نظام الدفاع الجوي بانتسير الذين حاولوا إسقاط الصواريخ الإسرائيلية.

وقال التقرير إن الجيش السوري أطلق عشرات الصواريخ المضادة للطائرات التي لم تكن فعالة إلى حد كبير في وقف مئات الضربات الإسرائيلية على سوريا في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، فتحت بطاريات S-300 النيران هذه المرة، بينما كانت الطائرات تغادر المنطقة ولم تشكل في النهاية تهديدًا حقيقيًّا لمقاتلي سلاح الجو الإسرائيلي، بحسب التقرير، مشيرًا إلى أن بطاريات S-300 السورية يتم تشغيلها من قبل الجيش الروسي ولا يمكن إطلاق النار دون موافقتهم.

إذا تم تأكيد ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث وتطور مثير للقلق بالنسبة لإسرائيل التي نفذت مئات الغارات الجوية داخل سوريا في سياق الحرب الأهلية في البلاد، مستهدفة ما تقول إنها شحنات أسلحة متجهة من إيران الى حزب الله.

ويُعتقد أن منطقة مصياف تُستخدم كقاعدة للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لإيران، وقد استُهدفت مرارًا في السنوات الأخيرة في هجمات نُسبت إلى إسرائيل. أظهرت الصور التي التقطت عبر الأقمار الصناعية بعد الغارة أن منشأة تحت الأرض دمرت بالكامل.

ويأتي التقرير وسط تدهور العلاقات بين إسرائيل وروسيا بسبب غزو أوكرانيا. حاولت إسرائيل السير على خط رفيع بين موسكو وكييف، لكنها أصبحت مؤخرًا أكثر انتقادًا لروسيا مع ظهور أدلة على الفظائع الروسية وتزايد الخطاب المعادي للسامية من القادة الروس".

(م ش)