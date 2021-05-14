صحف عالمية: التصعيد في فلسطين أضر بالاتفاقيات الإبراهيمية وقد تتسبب بحرب أهلية في إسرائيل

تطرقت الصحف العالمية اليوم إلى تأثير الحرب الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين على مدى فعالية اتفاقيات ابراهيم، والمخاوف من حرب أهلية.

’الصراع الإسرائيلي في غزة يختبر حدود الانفراج الجديد مع العالم العربي’

البداية من التصعيد في فلسطين وفي هذا السياق قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "حفزت صور المباني المنفجرة في غزة نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية وكذلك اقتحام المسجد الأقصى بالقدس، ثالث أقدس موقع في الإسلام، موجة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، واختبار حدود علاقات الحكومات العربية مع اسرائيل.

كانت إسرائيل تأمل في أن تؤدي مجموعة من الاتفاقيات الدبلوماسية التي تم التوصل إليها العام الماضي، والتي يطلق عليها اتفاقيات إبراهيم، إلى إعادة تشكيل موقفها في منطقة طالما تجنبتها، مما يساعد البلاد على احتواء إيران والبدء في إقامة علاقات تجارية جديدة، لكن صراعها المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين عاد إلى الواجهة مرة أخرى.

انتقد مسؤولون من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب - جميع الدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 - السياسات الإسرائيلية هذا الأسبوع. حتى أنصار الاتفاقات يعترفون بالتحدي المتزايد الذي يواجه إسرائيل لكسب القبول في منطقة، حيث لا يحظى فيها احتلالها للأراضي الفلسطينية بشعبية كبيرة.

وفي هذا السياق قال أستاذ العلوم السياسية الإماراتي البارز عبد الخالق عبد الله: "تضع إسرائيل الآن أصدقاءها وشركائها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، في موقف صعب وموقف محرج، أعتقد أن هذا سيعيدنا إلى المربع الأول".

’الصراع في القدس يثير مخاوف من حرب أهلية في إسرائيل’

وفي سياق متصل قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "القتال في حي الشيخ جراح في القدس، والاشتباكات في المسجد الأقصى ومحيطه بين المصلين المسلمين والشرطة الإسرائيلية، وتبادل الصواريخ والقصف والضربات الجوية بين حماس وقوات الدفاع الإسرائيلية يمكن أن تتحول إلى حرب أهلية بين يهود إسرائيليين والمواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، كما يخشى الخبراء.

تعرض الفلسطينيون، الذين يعيشون في مدن عربية ويهودية مختلطة مثل اللد والرملة وحيفا ويافا، لهجمات متكررة في الأيام القليلة الماضية، وكان معظمها مدفوعًا بالعنصرية.

قامت حشود يهود يمينية تصرخ "الموت للعرب" بضرب الأفراد وتخريب المنازل واستهداف المحلات التجارية العربية الذين يشكلون 20 في المائة من مواطني إسرائيل.

وديع أبو نصار، القنصل الفخري الإسباني المقيم في حيفا والمحلل السياسي، قال إن بناته، وكذلك سياراتهم ومنزلهم في حيفا، استُهدفوا من قبل حشد يهودي مناهض للعرب.

وفي حديثه إلى محطة إذاعية محلية، قال أبو نصار إنه بينما أصيب أبنائه بالصدمة مما حدث، فإن الجروح العميقة ليست جسدية. وقال: "بينما تعرضت بناتي لبعض الإصابات الجسدية، فإن الجروح العميقة هي الجروح العاطفية الناجمة عن الكشف عن هذه العنصرية، التي كانت مخبأة لسنوات".

وأضاف أبو نصار، مستشار الأساقفة الكاثوليك في إسرائيل وفلسطين والأردن "أنا من أشد المؤمنين باللا عنف، لكن من الواضح أن الجمهور الإسرائيلي يرى الآن عمق العنصرية، وقد حدث ذلك فقط بسبب حقيقة أنهم أُجبروا على التعامل مع شيء كان الفلسطينيون يتعاملون معه منذ سنوات".

صرح البروفيسور سري نسيبة، الرئيس السابق لجامعة القدس، للعرب نيوز، أنه يرى وجهين للانتفاضة الشعبية الفلسطينية المفاجئة في إسرائيل. أحدهما يعبر عن استياء خامد، إن لم يكن مرئيًا في كثير من الأحيان، من دولة إسرائيل، والآخر يعبر عن تطابق مع النضال الوطني الفلسطيني والانتماءات الدينية.

وأضاف "يجب أن يكون تفكك الدولة المدنية إلى انعدام ثقة المتبادل والفوضى إشارة واضحة لإسرائيل على أن النظام التمييزي القائم على أيديولوجية التفوق لن يستمر إلى الأبد ويجب تصحيحه".

وقال الطبيب الإسرائيلي المتقاعد والرئيس السابق للبرنامج الطبي في مركز بيريز للسلام دان شانيت، للعرب نيوز، إنه يشعر بخيبة أمل من السياسيين الفاسدين، تقع المسؤولية على عاتق الفاسدين في التمسك بالسلطة بأي ثمن بينما يستغل الآخرون المشاعر الدينية والقومية لكسب تأييد الشارع بعد الانتخابات الفاشلة، يبدو أن الغوغاء لهم اليد العليا بينما تراق دماء المدنيين".

خبير: الانتخابات الإيرانية "التنافس على من هو الأكثر تملقًا"

وفي الشأن الإيراني قالت صحيفة جيروزاليم بوست: "تتشكل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في 18 حزيران/ يونيو على شكل سباق بين المتشددين حول من يمكنه إظهار الولاء الأكبر للمرشد آية الله علي خامنئي، وفقًا لخبير إيراني.

وقال مالك مركز إيران أوبزرفر ومحاضر في مركز البيانات الدولي مئير جافيدانفار: "المعايير أصبحت صارمة للغاية من قبل مجلس صيانة الدستور للتأهل كمرشحين، مما يزيد في الواقع من عدم شرعية الانتخابات، إنه يقوض حقًا شرعية الانتخابات، إنه يجعل الأمر يبدو وكأنه منافسة بين من هو الأكثر تملقًا للنظام، بدلاً من هو الأكثر تأهيلاً لمعالجة مشاكل الشعوب وتحديات الشعب الإيراني".

على الرغم من أنه لا يزال يتعين على الرئيس الانصياع لخامنئي، إلا أن هذا المنصب يحمل في كثير من الأحيان سلطة كبيرة يومية فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية لإيران، وفي بعض الأحيان السيطرة على مواقعها الدبلوماسية.

ويقول الخبير الإيراني الدكتور راز زيمت: "التنبؤات في هذه المرحلة كانت صعبة، لكنه كان على استعداد لتقديم بعض التقديرات الأولية للغاية".

وقال زيمت إنه لا يوجد زعيم واضح بين المعسكر الإصلاحي أو البراغماتي، وهو ما يعطي المعسكر المتشدد أكبر ميزة له منذ سنوات.

على الرغم من احتمال وجود منافسة داخل المعسكر المتشدد، لا سيما مع مجموعة متنوعة من مسؤولي الحرس الثوري الإسلامي السابقين الذين يتنافسون على الرئاسة، قال زيمت إن المرشح الأول قد يكون رئيس القضاء إبراهيم رئيسي.

إلى جانب هؤلاء المرشحين المحتملين، قال زيمت إن رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني قد يحظى بفرصة كمرشح يربط بين المعسكرات المتشددة والبراغماتية.

سيصدر مجلس صيانة الدستور في أواخر مايو قرارًا بشأن من يمكنه الترشح.

(م ش)