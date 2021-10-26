صحف عالمية: السيسي يرفع حالة الطوارئ ومسؤولون أميركيون إيران وراء الهجوم على قاعدة التنف

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الوضع المتوتر في السودان، وإلى رفع الرئيس المصري لحالة الطوارئ، إلى جانب الهجوم على القاعدة الأميركية في التنف.

لم يكن الانقلاب العسكري في السودان مفاجأة

وعن الوضع في السودان قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية في تحليل لها إنه " لا ينبغي أن يكون الانقلاب العسكري في السودان أمرا مفاجئا، حيث حاولت الجماعات المسلحة الموالية للحاكم السابق للبلاد، الاستيلاء على المبنى الحكومي في الخرطوم واستعادة السلطة في 21 أيلول، لكن في اللحظة الأخيرة فشلت محاولة الانقلاب، ويرجع ذلك أساسًا إلى الخلافات بين قوات المتمردين.

وبعد شهر، حث رئيس مجلس السيادي المؤقت في السودان اللواء عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على حل الحكومة واستبدالها بأخرى تكنوقراطية، وتعيين محكمة دستورية بقضاة محايدين وتشكيل برلمان جديد بدون حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في عهد البشير). واعتبر ذلك محاولة فجة من قبل الجيش للسيطرة على المجلس وجميع مراكز القوى السياسية الأخرى، في انتهاك لاتفاق 2019 الذي أنشأ الحكومة المؤقتة.

وكان من المفترض أن يتم نقل السلطة الشهر المقبل، وبالتالي استكمال ترتيب مؤقت كان من المفترض أن يرسي الأساس للديمقراطية في البلاد. ولكن عندما أكد الجنرال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، أننا "لن ننقل المخابرات والشرطة إلى الإدارة المدنية"، أصبح من الواضح أن النقل المنظم لقيادة المجلس لم يكن جزءًا من خطة الجيش.

كما كشفت تصريحات دقلو عن خلاف عميق داخل صفوف الجيش بين أولئك الذين يُعتبرون موالين للبشير - بمن فيهم دقلو نفسه - وبين الموالين للبرهان، الذي قرر يوم الاثنين حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ. كان البرهان خائفًا في المقام الأول من قوات دقلو، التي يعتقد أن مجموعها حوالي 30 ألف جندي، ولكن أيضًا من المجموعات المستقلة التي خاضت معارك عنيفة حتى تم التوصل إلى اتفاق في تشرين الأول 2020 بشأن وقف إطلاق النار وتقسيم الغنائم.

حتى الآن، يبدو أن الجيش لا يحاول فقط، ولكنه نجح بالفعل في السيطرة على جميع مراكز القوة السياسية في البلاد. إذا أدى ذلك إلى إعادة فرض العقوبات، فسيتعين على الجيش التعامل مع الاحتجاجات الغاضبة، والتي قد تؤدي بدورها إلى إعادة فرض ديكتاتورية عسكرية وحشية مثل تلك التي كانت في عهد البشير.

والاحتمال الآخر هو أن الجيش، الذي يتفهم تداعيات التهديد الأميركي(العقوبات) جيدًا، سيقدم خطة عمل مدنية يتعهد فيها بإجراء الانتخابات في موعدها، لكنه سيواصل السيطرة على البلاد حتى ذلك الحين. في الواقع، هذا هو بالضبط ما قاله البرهان يوم الاثنين.

في هذه الحالة، قد تغض أميركا الطرف عن الانقلاب العسكري بسبب الأهمية الاستراتيجية للسودان في منطقة البحر الأحمر، ولأن واشنطن، كما فعلت في دول أخرى في المنطقة، قد تفضل حكومة عسكرية موالية لأميركا ".

السيسي يرفع حالة الطوارئ

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية في الشأن المصري: " أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه رفع حالة الطوارئ التي أعلنها منذ أكثر من أربع سنوات، قائلا إن الأمة الآن آمنة ومستقرة.

وقال عبر منشور على الفيسبوك "إنه لمن دواعي سروري أن نشارك هذه اللحظة التي سعينا إليها بكفاح وعمل جاد، بسبب شعبنا المجيد ورجاله المخلصين، أصبحت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف "لقد قررت، لأول مرة منذ سنوات، عدم تمديد حالة الطوارئ على الصعيد الوطني".

قرار السيسي هو انعكاس للتحسن الأمني ​​الهائل الذي أشرف عليه منذ توليه منصبه في عام 2014، بعد عام من قيادته، كوزير للدفاع، وكذلك بعد إقالة الرئيس الإسلامي وسط احتجاجات حاشدة في الشوارع ضد حكمه الانقسامي الذي استمر لمدة عام.

تبع الإطاحة بمحمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن تصاعد كبير في هجمات المتطرفين الذين يشنون تمردًا في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

تم إعلان حالة الطوارئ في أعقاب واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية في مصر، عندما قتل متطرفون في عام 2017 ما لا يقل عن 300 مصلي في مسجد بشمال سيناء".

مسؤولون: إيران وراء هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أميركية في سوريا

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية حول الهجوم على القاعدة الأميركية في التنف: " يقول المسؤولون الأميركيون إنهم يعتقدون أن إيران كانت وراء هجوم الطائرات بدون طيار الأسبوع الماضي على موقع عسكري في جنوب سوريا حيث تتمركز القوات الأميركية.

وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران قدمت الموارد وشجعت على الهجوم، لكن الطائرات بدون طيار لم يتم إطلاقها من إيران. وقال مسؤولون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنها كانت طائرات إيرانية بدون طيار، ويبدو أن إيران سهلت استخدامها.

قال مسؤولون إنهم يعتقدون أن الهجمات شملت ما يصل إلى خمس طائرات مسيرة محملة بالعبوات الناسفة، وأنها أصابت كلا من الجانب الأميركي من ثكنة التنف والجانب الذي تتواجد فيه مجموعات مسلحة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات نتيجة الهجوم.

وتتمركز القوات الأميركية وقوات التحالف في التنف لتدريب القوات السورية لمواجهة مسلحي داعش. وتقع القاعدة أيضًا على طريق يخدم كحلقة وصل حيوية للقوات المدعومة من إيران من طهران وصولًا إلى جنوب لبنان وإسرائيل".

(م ش)