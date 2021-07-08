صحف عالمية: السوريون يترقبون التصويت على آلية المساعدات والأمم المتحدة تحث على حل أزمة سد النهضة

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى ترقب السوريين التصويت على آلية عبور المساعدات وكذلك التوتر الحاصل بخصوص سد النهضة واستفحال الأزمة اللبنانية.

ملايين السوريين يترقبون التصويت على آلية وصول المساعدات

وقالت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية: "يتعرض ملايين المدنيين السوريين لخطر جسيم إذا فشلت الولايات المتحدة وروسيا في إبرام اتفاق بشأن شحنات مساعدات الأمم المتحدة".

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالقرار، الذي يسمح للأمم المتحدة بتنسيق شحنات المساعدات إلى سوريا عبر معبر حدودي واحد فقط، يوم السبت.

وعدت روسيا منذ ما يقرب من عام باستخدام حق النقض ضد أي قرار يسمح باستمرار المساعدات عبر الحدود، معتبرة توزيعها على المناطق التي يسيطر عليها خصوم الرئيس بشار الأسد، حليف موسكو، انتهاكاً لسيادة سوريا. بينما تفضل إدارة بايدن توسيع المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، وقد ظهر الجدل حول القرار كاختبار بارز لما إذا كانت الولايات المتحدة وروسيا، في لحظة تصعيد التوترات، يمكنهما تحديد القضايا التي يمكن صياغة أرضية مشتركة عليها.

وكان الجدل حول هذا القرار أيضاً اختباراً لقدرة إدارة بايدن على حشد تحالف واسع حول قضية كانت تعلم أنها ستكون مثيرة للجدل. كان فحوى حجتها هو أن المعاناة الإنسانية في سوريا قد ازدادت بشكل كبير منذ أن أصرت روسيا على أن التمديد لمدة 12 شهراً والذي ينتهي يوم السبت سيكون الأخير.

في حين أن الجهود الدبلوماسية الأميركية التي استمرت لأشهر للحشد، إن لم يكن كل أعضاء مجلس الأمن للاعتراض على الموقف الروسي كانت ناجحة إلى حد كبير، لم تكن هناك أي إشارة عامة أو خاصة على أن موسكو غيرت رأيها.

وبعد اجتماع مغلق للمجلس حول هذا الموضوع يوم الثلاثاء، قال فيه دبلوماسيون إن الروس تمسكوا بخطهم السلبي، لم يحضروا جلسة مجموعة عمل لمزيد من المناقشات.

وقالت إدارة بايدن والأمم المتحدة إن المساعدات "العابرة للحدود"، التي يتم توزيعها من خلال دمشق إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة الأسد، يجب أن تزداد أيضاً، وهو تنازل يتجاهله الروس إلى حد كبير.

ومع التصويت المقرر يوم الخميس، هناك احتمال قوي بإعادة كتابة المسودة أو أن يقدم آخرون نسخة مختصرة لتشمل باب الهوى وحده. قد تصر روسيا بعد ذلك، على تمديد لمدة ستة أشهر فقط. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مفاوضات أكثر توتراً، هذه المرة في خضم الشتاء القارس في سوريا.

الأمم المتحدة: يجب على مصر والسودان وإثيوبيا تقاسم مصادر المياه

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية في تقرير لها: "حثت الأمم المتحدة، السودان وإثيوبيا ومصر على تسوية الخلاف بشأن السد الضخم الذي بنته إثيوبيا، وتقاسم مصادر المياه الإقليمية قبل محادثات رفيعة المستوى بشأن النزاع".

ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك الجيران إلى تجنب "الإجراءات الأحادية الجانب" التي من شأنها أن تعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة تدفق المياه إلى سد النهضة الإثيوبي الكبير.

ويناقش مجلس الأمن الدولي السد يوم الخميس حيث تخطط إثيوبيا لملء خزانها للمرة الثانية هذا الصيف دون اتفاق مع دولتي المصب السودان ومصر.

وفي حديثه مع الصحفيين في نيويورك، حث دوغاريك البلدان على التفاوض من خلال الاتحاد الأفريقي و "الامتناع عن الانخراط في عمل أحادي يمكن أن يقوض أي حل يتم التوصل إليه".

وكان وزيرا خارجية مصر والسودان في نيويورك لإجراء مفاوضات هذا الأسبوع وأصدرا بياناً مشتركاً يوم الاثنين وصفا فيه قرار إثيوبيا باستئناف ملء الخزان بأنه "تصعيد خطير".

لبنان بحاجة إلى معجزة

لبنانياً، قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية في تحليل لها: "لم يستطع خطاب رئيس الوزراء حسان دياب غير المقنع أمام الدبلوماسيين التستر على الخلل السياسي في لبنان. الآن، يحتاج قادتها إلى اكتشاف المستحيل".

العناوين الكبيرة التي أعقبت خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، والتي جاء فيها أن "لبنان سيواجه انفجاراً اجتماعياً في غضون أيام"، لم تثر إعجاب السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريللو.

وكان دياب قد استدعى السفراء الأجانب لاجتماع طارئ خاص، أعرب فيه عن نداءه لإنقاذ لبنان، واتهم في الوقت نفسه المجتمع الدولي بفرض حصار على البلاد. كان يتوقع على ما يبدو تضامناً دولياً والتزاماً سريعاً بإخراج بلاده من الأزمة التي تخنقها منذ عامين. لكن آن غريللو، لم تستطع كبح جماح نفسها. فور انتهاء المضيف من الحديث أوضحت له ما هو مصدر مشاكل لبنان.

وقالت: "الأمر المخيف، أيها الرئيس الموقر، هو أن هذا التحطيم الوحشي هو النتيجة المتوقعة للإدارة الفاشلة وسنوات من التقاعس عن العمل. إنها ليست نتيجة حصار. أنت المسؤول عن هذه النتيجة، وأنتم جميعاً مسؤولون، هذا هو الواقع".

تشكيل الحكومة شرط للحصول على تبرع بمبلغ 11 مليار دولار كان قد وعد به قبل ثلاث سنوات، فضلاً عن قروض من مؤسسات مالية دولية ومساعدات أخرى قد يتبرع بها أصدقاء لبنان.

ومن أجل تشكيل هذه الحكومة، يجب حل الخلاف العميق الجذور بين سعد الحريري والرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل (خصم الحريري الشرس).

وتعتمد فرص القيام بالمستحيل سياسياً على ما إذا كانت الدول المانحة ستوافق على زيادة مساعدتها المالية قبل تشكيل الحكومة. إما هذا أو سيستمرون في ترك البلاد تنهار حتى لا يكون هناك خيار سوى تزويدها بالمساعدات الحيوية حتى يتمكن مواطنوها على الأقل من البقاء على قيد الحياة. في كلتا الحالتين، ستكون النتيجة هي نفسها. خيار آخر هو إعطاء لبنان مساعدات محددة ومركزة مثل الوقود للخدمات الأساسية، وتعزيز إمدادات الكهرباء من خلال السفن، وتمويل المشاريع الأساسية تحت المراقبة الدولية، وليس من خلال الحكومة اللبنانية، وتقوية الجيش اللبناني. كل هذه الأمور لن تحل الأزمة السياسية أو تدفع بالإصلاحات الاقتصادية، لكنها قد تتيح للبنان متنفساً.

(م ش)