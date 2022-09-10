صحف عالمية: الصراع بين الغرب وروسيا يشتد

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى اشتداد الصراع بين الغرب وروسيا على الأرض وفي أسواق الطاقة.

الولايات المتحدة تحذر من فرض عقوبات على المشترين الذين يتجاهلون سقف أسعار النفط الروسي

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مشتري النفط الروسي الذين لا يلتزمون بسقف الأسعار الذي اقترحته دول مجموعة السبع، حيث تعهدت إدارة بايدن بتطبيق السياسة بصرامة بمجرد دخولها حيز التنفيذ.

وفي التوجيهات الصادرة يوم الجمعة، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الأفراد الذين يقومون "بمشتريات كبيرة من النفط أعلى من الحد الأقصى للسعر" وكذلك أولئك الذين يقدمون معلومات خاطئة عن تلك المشتريات، "قد يكونون هدفًا لإجراءات إنفاذ العقوبات".

وتأتي توجيهات وزارة الخزانة بعد أسبوع من توصل وزراء مالية مجموعة السبع إلى اتفاق لتحديد سقف الأسعار بعد شهور من المناقشات، الهدف هو الحد من عائدات روسيا من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة دون التسبب في ارتفاع الأسعار العالمية. ليس من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على مشتري النفط الروسي".

الحكومات الأوروبية تدعم التدخل الواسع في أسواق الطاقة

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " أيد وزراء الطاقة الأوروبيون التدخلات في أسواق الطاقة بالقارة للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، بهدف الحد من الأضرار الاقتصادية التي سببتها خطوة موسكو لخفض إمدادات الغاز إلى القارة.

وفي اجتماع طارئ يوم الجمعة، طلب الوزراء من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، صياغة خطط للحد من الإيرادات التي يحققها منتجو الكهرباء بالطاقة النووية والمتجددة وغير الغازية، وإعادة توزيع الأموال على الشركات والمستهلكين.

كما يريد الوزراء خطة لاسترداد بعض الأرباح التي حققتها شركات النفط والغاز.

وقال جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "نحتاج إلى العمل بسرعة وإعداد حل منسق".

وطلب الوزراء من اللجنة تحليل سقف أسعار الغاز، وأيد مسؤولو المفوضية وضع حد أقصى لسعر الوقود المستورد من روسيا، تريد بعض دول الاتحاد الأوروبي من الكتلة أن تضع حداً لسعر جميع الغاز المستورد، لكن مسؤولي المفوضية يحذرون من أن القيام بذلك قد يعرض للخطر جهود تأمين الإمدادات خارج روسيا.

وتشمل الإجراءات الأخرى التي دعمها الوزراء مساعدة المرافق التي تواجه أزمة نقدية وخطة لتقليل الطلب على الكهرباء في الكتلة. ومن المتوقع أن تقدم المفوضية مقترحات الأسبوع المقبل.

ويتطلع المسؤولون إلى صياغة سياسات طارئة يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة، من فرنسا المعتمدة على الطاقة النووية إلى مجموعة من البلدان في وسط أوروبا التي لا تزال تستهلك الكثير من الغاز الروسي، في قلب الجدل هناك ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، والتي اعتمدت لعقود على الغاز الروسي للحفاظ على استمرار ازدهار مصانعها".

أوكرانيا: حررنا ألف كيلومتر مربع من القوات الروسية في هجوم مضاد

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية" تقدمت القوات الأوكرانية عبر منطقة واسعة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة روسيا في السابق في الشرق يوم الجمعة، محققة مكاسب كبيرة على الأرض في اختراق مفاجئ قد يمثل نقطة تحول رئيسية في الحرب.

وزعمت كييف أنها استعادت أكثر من 1000 كيلومتر مربع من الأراضي في جنوبها وشرقها من روسيا في الأسبوع الماضي.

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن المنطقة قد "تم تحريرها" كجزء من هجوم مضاد.

وقد اعترفت القوات الموالية لروسيا بخسارة الأراضي، حول خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة التي نصبتها موسكو للمناطق المحتلة في مقاطعة خاركيف فيتالي غانتشيف، للتلفزيون الروسي الرسمي: "حقيقة خرق دفاعاتنا هي بالفعل انتصار كبير للقوات المسلحة الأوكرانية".

(م ش)