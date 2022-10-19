صحف عالمية: الشعب في إيران بات ضد النظام وتصاعد التوتر بين الكوريتين

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء، المظاهرات في إيران والتوتر بين الكوريتين والمأزق التي تعيشه واشنطن بعد قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط.

الشعب ضد النظام في إيران

قالت صحيفة غارديان البريطانية "إنه مر الآن أكثر من شهر منذ وفاة مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب بتهمة "الحجاب غير اللائق"، مما أدى إلى إشعال الغضب في إيران.

وزادت الاحتجاجات التي اندلعت لوفاة الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عاماً، على الرغم من وحشية النظام، وتوسعت إلى ما هو أبعد من حقوق المرأة.

إن هذه الاحتجاجات ليست فقط الأطول استمرارية منذ عام 2009، ولكنها أكثر تنوعاً جغرافياً واجتماعياً، حيث تبني على المطالب السابقة وتتجاوزها.

وعلى الرغم من أن النساء يحتللن الصدارة، إلا أن الرجال أيضاً هتفوا "المرأة، الحياة، الحرية"، وعلى الرغم من وحشية شرطة مكافحة الشغب وجهاز الأمن الأوسع، حيث تقدر الجماعات الحقوقية أن 215 شخصاً، بينهم 27 طفلاً، قتلوا في الاحتجاجات واعتقل ما لا يقل عن 1500".

كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية مع بدء كوريا الجنوبية التدريبات العسكرية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "أطلقت كوريا الشمالية مئات القذائف المدفعية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حيث بدأت كوريا الجنوبية مناورات عسكرية لمواجهة "استفزازات" كوريا الشمالية.

وأطلقت كوريا الشمالية حوالي 100 قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي حوالي الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي و150 قذيفة قبالة الساحل الشرقي بعد حوالي ساعة، وذلك بحسب جيش سيول يوم الأربعاء.

وبدأت كوريا الجنوبية تدريباتها العسكرية السنوية يوم الإثنين بهدف الرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، بعد الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية، أرسل جيش كوريا الجنوبية رسائل تحذر فيها كوريا الشمالية من وقف إطلاق النار في انتهاك للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018.

وفي 19 أيلول 2018، وافقت الكوريتان على تعليق الأعمال العدائية بالقرب من المنطقة الحدودية لمنع الاشتباكات العسكرية، قال جيش سيول إن القذائف التي أطلقت يوم الثلاثاء لم تسقط في المياه الكورية الجنوبية.

أطلقت كوريا الشمالية قذائف بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين يوم الجمعة، بعد إجراء أكثر من عشرين تجربة صاروخية في عام 2022، وهو رقم قياسي لمدة عام واحد، وألقت الكوريتان باللوم على بعضهما البعض في تدهور العلاقات، حيث قالت كوريا الشمالية إن إطلاقها لقذائف المدفعية كان رداً على عشرات القذائف التي أطلقتها كوريا الجنوبية خلال مناوراتها العسكرية يوم الثلاثاء، وفقاً لتقرير إعلامي رسمي يوم الأربعاء.

وصفت كوريا الشمالية الموجة الأخيرة من تجارب الأسلحة بأنها ردود على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها واشنطن وطوكيو وسيول، في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف على تدريبات عسكرية استمرت أسبوعين لمحاكاة الضربات النووية التكتيكية ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بما في ذلك إطلاق زعمت بيونغ يانغ أنه تم إطلاقه من صومعة تحت الماء.

قال مسؤولون في واشنطن وسيول إن بيونغ يانغ أكملت الاستعدادات لإجراء تجربتها النووية السابعة، دعا نواب الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية إدارة يون إلى إنهاء الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى".

واشنطن تفرج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "أمر الرئيس جو بايدن المسؤولين بالاستعداد لمزيد من عمليات السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي حيث وافق على بيع 15 مليون برميل من النفط في كانون الأول ووضع خطة لتجديد مخزون الطوارئ المتضائل.

وقال مسؤولون كبار بالإدارة ليلة الثلاثاء، إن بايدن سيصدر تصريحات يوم الأربعاء خلال خطاب بشأن جهوده لتخفيض أسعار البنزين المرتفعة، والتي كانت عبئاً سياسياً على الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل.

قال مسؤول كبير في الإدارة يوم الثلاثاء إن الرئيس وجه كبار مسؤوليه في الاقتصاد والطاقة ليكونوا في "حالة استعداد عالية" والاستعداد لإفراج محتمل لبراميل نفط إضافية تتجاوز 180 مليون إذا لزم الأمر.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار دول أوبك + خفض إنتاج النفط، الأمر الذي أثار رد فعل غاضباً في واشنطن في وقت يتفشى فيه التضخم.

وقال المسؤولون إن "استمرار" عمليات السحب الأميركية، جزء من سحب المخزون لمدة شهور طويلة بمقدار 180 مليون، تم تصميمه ليكون بمثابة "جسر" إلى أن ينتعش إنتاج النفط في الولايات المتحدة ودول أخرى".

(م ش)