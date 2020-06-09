صحف عالمية: الناتو يواصل الحوار مع روسيا وإنقاذ 60 مليون أمريكي من كورونا

تطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى تأثيرات عمليات الإغلاق للحد من كورونا وتأثراتها السلبية والإيجابية على المستوى العالمي.

واشنطن تايمز: الأمين العام للناتو يقول إن كورونا زاد من التوترات العالمية

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع منها تداعيات فيروس كورونا على العالم, وفي هذا السياق قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية " قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن جائحة الفيروس التاجي سلطت الضوء على التوترات العالمية مع تسابق الدول للحد من انتشار الفيروس التاجي وتطوير علاج للفيروس شديد العدوى.

وأوضح ستولتنبرغ أن فيروس كورونا "عزز الاتجاهات والتوترات الحالية"، مشيراً إلى الأنشطة العسكرية الروسية المستمرة والعنف في أفغانستان، وأن الصعود المستمر للصين يغيّر بشكل أساسي ميزان القوى العالمي.

وأضاف إن منظمة حلف شمال الأطلسي ستواصل الحوار مع روسيا وستعمل جاهدة من أجل إقامة علاقة أفضل مع موسكو في محاولة لمنع سباق تسلّح مستقبلي بين الخصوم .

وتأتي تعليقاته بعد نحو عام من تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاركة موسكو في معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (INF) لعام 1987.

وقال ستولتنبرغ خلال حدث افتراضي استضافه المجلس الأطلسي: "نحن نؤمن بالحوار مع روسيا، وسنسعى من أجل علاقة أفضل مع روسيا".

واشنطن بوست: عمليات الإغلاق أنقذت 60 مليون أمريكي من الإصابة بكورونا

وبدورها قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية "أوامر الإغلاق منعت حوالي 60 مليون شخص من الإصابة بكورونا، و285 مليون إصابة في الصين، وذلك وفقاً لدراسة بحثية نُشرت يوم الاثنين، تحدثت عن دور الإغلاق والبقاء في المنزل والقيود الأخرى وإنها كيف حدّت من انتشار العدوى.

وقدرت دراسة منفصلة من علماء الأوبئة في لندن أن عمليات الإغلاق أنقذت حوالي 3.1 مليون شخص في 11 دولة أوروبية، بما في ذلك 500000 في المملكة المتحدة، وانخفضت معدلات الإصابة بمعدل 82 في المئة، وهو ما يكفي لدفع العدوى إلى ما دون مستويات الوباء".

نيويورك تايمز: لن يجتمع قادة العالم في الأمم المتحدة للمناقشة السنوية

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت بدورها " قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن زعماء العالم لن يحضروا إلى نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في أواخر أيلول/ سبتمبر للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة بسبب جائحة الفيروس التاجي.

لكن رئيس الجمعية العامة، تيجاني محمد باندي، قال في مؤتمر صحفي إنه يأمل أن يُعلن في الأسبوعين المقبلين كيف سيلقي 193 من رؤساء الدول والحكومات خطاباتهم حول القضايا العالمية الملحة في ما يسمى بالمناقشة العامة للجمعية.

وأوضح: "لا يمكن لقادة العالم القدوم إلى نيويورك لأنهم لا يستطيعون المجيء كأفراد، لا يسافر الرئيس وحده، ولا يسافر القادة بمفردهم، و من المستحيل إحضار وفود كبيرة إلى نيويورك أثناء الوباء.

وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في الشهر الماضي بتقليص تجمّع زعماء العالم، الذي كان من المفترض أن يحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، بشكل كبير بسبب الوباء.

(م ش)