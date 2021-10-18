صحف عالمية: الناتو يستعد لمواجهة الصين واستئناف محادثات النووي الإيراني قريبًا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى مخاوف الناتو من الخطر الصيني، بالإضافة إلى تحديد موعد المفاوضات النووية.

الناتو يوسع تركيزه لمواجهة الصين الصاعدة

وفي مقابلة مع صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إن "الصين لديها بالفعل تأثير على الأمن الأوروبي من خلال قدراتها السيبرانية والتقنيات الجديدة والصواريخ بعيدة المدى". وقال إن "كيفية الدفاع عن حلفاء الناتو من تلك التهديدات سيتم تناولها بدقة في العقيدة الجديدة للحلف خلال العقد المقبل".

وأمضى التحالف العسكري عقودًا في التركيز على مواجهة روسيا، ومنذ عام 2001، ركز على الإرهاب. ويأتي التركيز الجديد على الصين وسط تحول حازم في التوجه الجيوسياسي للولايات المتحدة بعيدًا عن أوروبا نتيجة الصراع على الهيمنة مع بكين.

وقال ستولتنبرغ: "الناتو هو تحالف لأميركا الشمالية وأوروبا. لكن هذه المنطقة تواجه تحديات عالمية: الإرهاب والحرب السيبرانية، ولكن أيضًا صعود الصين. لذلك عندما يتعلق الأمر بتعزيز دفاعنا الجماعي، فهذا أيضًا يتعلق بكيفية معالجة صعود الصين، ما يمكننا توقعه هو أن صعود الصين سيؤثر على أمننا".

سوف يتبنى الناتو مفهومه الاستراتيجي الجديد في قمة الصيف المقبل، والتي ستحدد هدف التحالف للسنوات العشر القادمة. النسخة الحالية، المعتمدة عام 2010، لم تذكر الخطر الصيني".

تحديد موعد المحادثات النووية الإيرانية

وحول المحادثات النووية الإيرانية، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "قال عضوان في البرلمان الإيراني يوم الأحد إن المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المنهار ستستأنف هذا الأسبوع".

وبعد لقاء خاص مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قال النائب أحمد علي الرزبيجي إن "المحادثات مع مجموعة 4 + 1 ستستأنف يوم الخميس في بروكسل". وقال نائب إيراني آخر إن المفاوضات ستستأنف "هذا الأسبوع".

وتتكون مجموعة 4 + 1 من أربعة أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي - بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا- وألمانيا. بدأوا مفاوضات مع إيران في فيينا في نيسان حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، وهي الاتفاقية مع القوى العالمية لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

انهار هذا الاتفاق عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة وأعاد الرئيس دونالد ترامب فرض العقوبات، وردت إيران بخرق قيود الصفقة على تخصيب اليورانيوم.

ويحرص خليفة ترامب جو بايدن على إحياء الاتفاق. ومع ذلك، تم تعليق المناقشات منذ حزيران بشأن من يتنازل أولًا- إيران من خلال الامتثال للاتفاق، أو الولايات المتحدة برفع العقوبات. يشعر حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بالقلق أيضًا من فشل الاتفاقية في معالجة قضايا أوسع مثل الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطتها الإقليمية الخبيثة.

وقال كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل في مطلع الأسبوع إنه مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين. وقال المتحدث باسمه: "يظل الهدف هو استئناف المفاوضات في فيينا بأسرع ما يمكن".

البطريرك الماروني في لبنان: لا ينبغي لأي طرف اللجوء إلى العنف

وفي الشأن اللبناني، قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، أكبر رجال الدين المسيحي في لبنان، إن القضاء يجب ألا يكون موضع تدخل سياسي أو طائفي وذلك وسط توتر متصاعد بسبب التحقيق في الانفجار الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت".

وقال الراعي إنه لا يجوز لأي طرف في البلاد أن يلجأ إلى التهديد أو العنف، وذلك عقب أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي بسبب التحقيق.

وأضاف خلال عظة "يجب أن نحرر قضاءنا من التدخل السياسي والطائفي والحزبي ونحترم استقلاليته وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات. ما من أحد أعلى من القانون والقضاء".

ولم يحرز التحقيق في انفجار المرفأ، الذي أدى في الرابع من آب من العام 2020 إلى مقتل أكثر من 200 شخص، وتسبّب في دمار واسع في بيروت، تقدمًا يذكر وسط مقاومة من فصائل سياسية تتمتع بنفوذ كبير. وقال حسن نصر الله زعيم حزب الله إن القاضي طارق بيطار الذي يتولى إدارة التحقيق منحاز ومسيس.

وقال البطريرك الراعي "التشكيك المتصاعد بالقضاء منذ فترة لم ينل من القضاء فحسب، بل من سمعة لبنان أيضًا".

وسقط سبعة قتلى من الشيعة، يوم الخميس، أثناء توجه مجموعات منهم للاحتجاج على بيطار في مظاهرة دعت إليها جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحركة أمل الشيعية. وكانت أسوأ أعمال عنف في الشارع يشهدها لبنان منذ أكثر من عقد.

وزادت أحداث العنف من المخاوف على استقرار الأوضاع في لبنان الذي ينتشر فيه السلاح وفي الوقت نفسه يعاني من انهيار اقتصادي.

(م ش)