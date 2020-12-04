صحف عالمية: الناتو يلقّن تركيا درسًا قاسيًا في اجتماع الناتو لتصرفاتها العدوانية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى العزلة التي تعانيها أنقرة داخل الناتو، وكذلك سعي الكونغرس إلى وقف تخفيض القوات الأمريكية في ألمانيا، وكذلك تحذيرات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من الانتقام الإيراني على مقتل عالمه النووي.

العرب نيوز: تم توبيخ أنقرة في اجتماع الناتو

صحيفة العرب نيوز السعودية تحدثت عن الحرب الكلامية بين واشنطن وأنقرة في اجتماع الناتو وقالت: "اندلعت حرب كلامية بين تركيا والولايات المتحدة في اجتماع افتراضي لحلف الناتو، تم خلاله انتقاد "السلوك التدخلي العدواني" التركي لتقويض مبادئ التحالف العسكري.

واشتبك وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته مايك بومبيو، يوم الأربعاء، في شجار كلامي متوتر، اتهم فيه كل منهما الآخر بالإضرار بتماسك الناتو.

وكما كشف الخلاف عن الخلافات المستمرة بين أنقرة وواشنطنن وطرح أسئلة حول كيفية تشكيل العلاقات بين الحليفين في حلف شمال الأطلسين في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وما إذا كانت تركيا ستستمر في "العزلة الفعلية" في عام 2021.

وأدان بومبيو تركيا لمعارضتها المثل العليا والمبادئ العملياتية لحلف شمال الأطلسي من خلال تأجيج التوترات باستمرار مع دول البحر الأبيض المتوسط ​​وشرائها نظام دفاع صاروخي روسي الصنع يعتقد أنه لا يتوافق مع أنظمة الناتو.

وحظيت انتقادات بومبيو بدعم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي قال إن التحالف لا يمكنه الحفاظ على تماسكه إذا لم تغير أنقرة ما وصفه بالسلوك التدخلي العدواني الذي يشبه سلوك روسيا.

وفي هذا السياق، قال مدير مكتب أنقرة في صندوق مارشال الألماني أوزغور أونلوهيسارجيكلي، لصحيفة العرب نيوز إن الخلاف بين بومبيو وجاويش أوغلو يجب أن يُنظر إليه من خلال نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وأضاف "مع خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات، لم يعد بومبيو مقيدًا بسياسة إدارة ترامب المتمثلة في الحفاظ على العلاقات الودية مع تركيا ومع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويفضل تسجيل أهداف سهلة من خلال انتقاد تركيا".

ويتوقع الباحث في المركز العربي بواشنطن جو ماكرون، أن يفقد أردوغان إمكانية الوصول المباشر إلى البيت الأبيض كما كانت في عهد ترامب، وسيتعين عليه التعامل مع إدارة بايدن التي تعكس مؤسسة واشنطن في إعطاء الأولوية للعلاقات مع الناتو وتعزيزها والتزام الولايات المتحدة تجاه الجماعات الكردية في سوريا.

وقال لصحيفة العرب نيوز: "ستكون العلاقات الأمريكية التركية أكثر تعقيدًا وصعوبة خلال إدارة بايدن، لا سيما بالنظر إلى النهج الصارم المتوقع تجاه أنقرة في الكونغرس الأمريكي العام المقبل، لكن ليس لدى الجانبين خيار سوى إدارة خلافاتهما بطريقة ما".

الوول ستريت جورنال: الكونغرس يتحرك لوقف عمليات خفض القوات الأمريكية في ألمانيا

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تطرقت إلى عملية سحب أمريكا جنودها من ألمانيا وقالت: "تحرك الكونغرس الأمريكي، يوم أمس، لمنع الرئيس ترامب من خفض القوات الأمريكية في ألمانيا، مما يمثل انتكاسة لمحاولة البيت الأبيض معاقبة البلاد على مستوى إنفاقها الدفاعي المتواضع.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في يوليو/ تموز أنها تخطط لسحب ما يقرب من 12000 جندي من ألمانيا، أي ما يقرب من ثلث مستوى القوات في ذلك الوقت.

وينص بند في النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع الوطني من الحزبين على أن عدد القوات في ألمانيا لا ينبغي تخفيضه إلى ما دون مستواه الحالي البالغ 34500 حتى 120 يومًان بعد أن يقدم وزير الدفاع تقييمًا للكونغرس بشأن الآثار المترتبة على هذا العمل.

وسيؤخر ذلك أي انسحاب محتمل للقوات، كما انتقد متحدث باسم بايدن بشدة قرار السيد ترامب خلال الحملة، قائلًا إنه سيهدر الأموال من خلال مطالبة الجيش بنقل القوات وبناء مقر جديد ولن يخدم المصالح الأمريكية".

جيروزاليم بوست: إيران تحاول مهاجمة الإسرائيليين في الدول المجاورة

أما صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية فأشارت في تقرير لها إلى محاولة إيران استهداف الاسرائيليين في الدول المجاورة وقالت: "حذّر مجلس الأمن القومي الاسرائيلي في بيان علني نادر من أن الإسرائيليين الذين يزورون الدول المجاورة لإيران قد يكونون أهدافًا لهجمات إرهابية.

وحذّر مجلس الأمن القومي من أنه "في ضوء التهديدات التي سمعناها مؤخرًا من جهات إيرانية، وفي ضوء تورط إيرانيين سابقًا في هجمات إرهابية على دول مختلفة، هناك قلق من أن إيران ستحاول التصرف بهذه الطريقة ضد جهات إسرائيلية".

وجاء الإخطار بعد نحو أسبوع من اغتيال محسن فخري زاده العالم المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني، والضابط في الحرس الثوري الإسلامي، حيث ألقى مسؤولون إيرانيون باللوم على إسرائيل في القتل وهددوا بالرد.

ومن بين الدول المقربة من إيران التي قال مجلس الأمن القومي إنها قد تكون أهدافًا إيرانية، جورجيا وأذربيجان وإقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين، التي أقامت إسرائيل معها علاقات دبلوماسية مؤخرًا. كما أدرج مجلس الأمن القومي الشرق الأوسط وأفريقيا على نطاق أوسع كمناطق محتملة يمكن أن تهاجم فيها إيران الإسرائيليين.

(م ش)