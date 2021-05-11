صحف عالمية: الناتو يخطط للاهتمام بالشرق الأوسط وواشنطن لإنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى سعي الناتو لوضع خريطة طريق له في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى السعي الأمريكي لإنهاء عدم الاستقرار في ليبيا.

'خريطة طريق لمستقبل الناتو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا'

البداية من وضع حلف الناتو في الشرق الأوسط، وفي هذا السياق قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "في الثلاثين عامًا التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي، والتي بشرت ببدء حقبة ما بعد الحرب الباردة، كان هناك الكثير من النقاش حول الدور الذي يجب أن يلعبه الناتو في العالم.

كيف يمكن أن يتكيف مع التحديات الجديدة والمتطورة الناشئة عن مناطق خارج نطاق اختصاصه الجغرافي التقليدي، ولا سيما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)؟

على الرغم من أن المادة 6 من معاهدة شمال الأطلسي لعام 1949، الوثيقة التأسيسية للمنظمة، تحدد منطقة مسؤوليتها على أنها منطقة شمال الأطلسي شمال مدار السرطان.

يهدف تقرير جديد صادر عن وحدة الأبحاث والدراسات العربية للأخبار إلى تسليط الضوء على أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة لحلف الناتو، وما هي المصالح المشتركة التي يتقاسمونها، وكيف يمكن للمنظمة أن تتفاعل بشكل أفضل مع المنطقة.

كتب لوك كوفي، مؤلف التقرير في مقدمة الوثيقة: "على الرغم من أن الناتو ليس جزءًا من منطقة مسؤوليته، إلا أنه لا يمكنه تجاهل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تُظهر الأحداث التاريخية والحديثة أن ما يحدث هناك يمكن أن يمتد بسرعة إلى أوروبا".

ويسلط كوفي الضوء على العديد من مصادر عدم الاستقرار المنبثقة من المنطقة، والتي تمتد من شرق المحيط الأطلسي عبر شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط، وتشمل هذه الضغوط الديموغرافية، وزيادة أسعار السلع، والصراعات بين الدول وداخل الدول والسياسات القبلية.

وأضاف "بعد عقد من بدء ما يسمى بالربيع العربي، لا تزال هناك العديد من التحديات الجيوسياسية في المنطقة، من صعود الإرهاب العابر للحدود الوطنية إلى التهديد النووي والإرهاب الذي ترعاه الدولة من إيران، لذلك قرر الكثيرون في الناتو عن حق التركيز مجددًا على العمل مع الشركاء الإقليميين في المحيط الجنوبي للحلف".

التنافس على المياه والموارد الطبيعية الأخرى، والتوترات الدينية، والميول الثورية، والإرهاب، والانتشار النووي، والحروب بالوكالة التي تشارك فيها جهات إقليمية وعالمية، كلها أمور تبعث على القلق في المقر الرئيس لحلف الناتو.

ونظرًا لأن المنطقة تحتوي على بعض ممرات الشحن وموارد الطاقة ونقاط الاختناق التجارية الأكثر حيوية في العالم، فقد ثبت أن الصراعات والكوارث الصغيرة على ما يبدو لها آثار مضاعفة كبيرة على التجارة العالمية وأسعار النفط والاقتصادات البعيدة.

قال كوفي في ندوة عبر الإنترنت عقدت يوم الإثنين لإطلاق التقرير: "أعتقد أن الناتو قد تم إنشاؤه وتصميمه، عند الضرورة، لهزيمة روسيا وردعها عن العدوان، ومع ذلك، أفهم أيضًا أن هناك تحديات أخرى يجب على التحالف التعامل معها".

ومع ذلك، كما يشير كوفي، فإن المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو لعام 2010، والذي كان يهدف إلى أن يكون بمثابة دليل للتعامل مع التحديات المستقبلية، لا يتضمن بالكاد أي ذكر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهذه التحديات المشتركة.

يعتقد كوفي أن الوثيقة عفا عليها الزمن بعد الأحداث الزلزالية في العقد الماضي، بما في ذلك صعود الصين، وروسيا أكثر حزمًا، والربيع العربي، والصراع مع داعش، والحرب المستمرة في سوريا، وأزمة المهاجرين الأوروبيين، في الآونة الأخيرة، وجائحة الفيروس التاجي.

بينما يستعد الناتو لصياغة مفهومه الاستراتيجي الجديد، يرى كوفي أن الوقت قد حان للمنظمة للبناء على شراكاتها الحالية مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحث عن طرق جديدة للتعاون.

'تحرك أميركي لإنهاء حالة عدم الاستقرار في ليبيا'

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية: "عينت إدارة بايدن مبعوثًا جديدًا لليبيا قبل الانتخابات المقررة في البلاد في وقت لاحق من هذا العام، مما يشير إلى نية زيادة الجهود الأميركية لإنهاء التدخل العسكري الأجنبي هناك وإنهاء فترة طويلة من الاضطرابات التي تلت الثورة.

قال مسؤولون، يوم الإثنين، إن السفير ريتشارد نورلاند، الذي يشغل حاليًّا منصب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، سيتولى دورًا إضافيًّا كمبعوث خاص. منذ عام 2019، شغل نورلاند منصب رئيس البعثة الأميركية إلى ليبيا، ومقرها تونس المجاورة لأسباب أمنية.

'الانتخابات الرئاسية الإيرانية تحجب من يدير البلاد حقًّا'

إيرانيًّا، قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "إذا لم تكن منتبهًا لتلك الانتخابات القادمة، فأنت لست وحدك، فالانتخابات في إيران هذا العام، وهذه المرة تستحق اهتمامنا.

بينما يكتب المراقبون الغربيون في كثير من الأحيان ويتحدثون عن أهمية الانتخابات الرئاسية في إيران، بحجة أن هذه الانتخابات لديها القدرة على تشكيل مستقبل إيران وتحديد مسار السياسة الخارجية لإيران فهم مخطئون. إن دور الرئيس في الجمهورية الإسلامية ليس بالقوة التي قد يتصورها المرء.

تاريخيًّا، كان للرؤساء الإيرانيين تأثير ضئيل جدًّا على السياسة الداخلية أو الخارجية، لا يمكنه إحداث تغيير، في الواقع، يتمتع الرئيس بسلطة محدودة.

إن عجز الرئيس هذا مبني في عملية الاختيار الانتخابي. في إيران، المرشحون ليسوا الشخصيات البارزة في حزبهم السياسي ولا يفوزون في الانتخابات التمهيدية، ويتم تحديد المرشحين من قبل هيئة تسمى مجلس صيانة الدستور، وهم من يقررون من يمكنه الترشح للرئاسة.

وبينما يكتب المحللون الغربيون غالبًا ويتحدثون عن إمكانات الإصلاحات والتغييرات في إيران ويتطلعون إلى المرشحين الذين قد يجلبون التغيير إلى البلاد، فإنهم، مرة أخرى، مخطئون.

لا يمكن أن يكون هناك إصلاح ولا تغيير في إيران لأن مجلس صيانة الدستور لن يدع ذلك يحدث أبدًا لأن هذه هي الطريقة التي ينص عليها الدستور الإيراني.

ومن الذي يعين كل هؤلاء رجال الدين والمحامين ذوي النفوذ للجلوس في مجلس صيانة الدستور القوي، أقوى شخص في كل إيران؟ آية الله العظمى بالطبع.

إن آية الله العظمى هو الذي يدير البلاد بالفعل ويحدد السياسة الداخلية والخارجية، آية الله العظمى ولا أحد غيره.

لماذا إذًا من المهم بالنسبة لنا مراقبة هذه الانتخابات؟ لأننا بحاجة إلى توعية أنفسنا بالاتجاهات والحركات داخل إيران؛ لأنه إذا كانت هناك فرصة للتغيير في إيران، والتي هي حركة شعبية. وإحدى الطرق الوحيدة التي يجب على الجماهير في إيران إظهار شعورها الحقيقي بها هي تجاهل القائمة التي تم تسليمها لهم ورفض التصويت.

(م ش)