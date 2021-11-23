صحف عالمية: الناتو يحذر من تحركات روسيا حيال أوكرانيا والرياض تسعى للاكتفاء الذاتي العسكري

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى المخاوف الأوروبية من التحشيدات الروسية على حدود أوكرانيا، وسعي السعودية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال العسكري، والاتفاق الأردني الإسرائيلي حول الطاقة مقابل المياه.

دول الناتو: التحركات العسكرية الروسية تهدد كييف

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "نفى الكرملين أن يكون حشد القوات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا مقدمة للغزو، واتهم واشنطن بزعزعة استقرار المنطقة".

وقال دبلوماسيان أوروبيان بارزان يوم الاثنين إن المسؤولين الأميركيين قدموا لحلفاء أوروبيين معلومات جديدة تقول بأن تعزيز روسيا لقوات وأصول عسكرية يمكن استخدامها لمهاجمة أوكرانيا.

وقال دبلوماسيان إن المعلومات الجديدة، وهي الأحدث في سلسلة من الإحاطات الإعلامية الأخيرة للمسؤولين الأميركيين، زادت من تقدير العواصم الأوروبية لخطورة التعزيز الروسي، على الرغم من أن بعض العواصم الأوروبية لا تزال غير مقتنعة بأن روسيا تخطط لشن هجوم جديد على أوكرانيا. وقال المسؤولون إن محللي المخابرات الغربية ما زالوا غير متأكدين من النوايا الحقيقية للكرملين.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الأحد إن الولايات المتحدة تجري محادثات وثيقة مع حلفائها الأوروبيين بشأن الوضع وأكد أن واشنطن لديها "مخاوف حقيقية بشأن النشاط العسكري الروسي غير المعتاد على الحدود مع أوكرانيا".

وقال للصحفيين خلال زيارة للسنغال: "لا نعرف ما هي نوايا الرئيس بوتين، لكننا نعرف ما حدث في الماضي. نحن نعرف دليل محاولة الاستشهاد ببعض الاستفزازات الوهمية من أوكرانيا أو أي دولة أخرى ثم استخدام ذلك كذريعة لفعل ما تخطط روسيا لفعله طوال الوقت".

وتريد أوكرانيا الاندماج مع منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لكن بوتين جعل إعادة الدولة التابعة السابقة تحت سيطرة موسكو هدفًا مركزيًا في حكمه الذي دام عقدين من الزمن.

واستولت روسيا في عام 2014 على شبه جزيرة القرم في أوكرانيا وأثارت صراعًا في شرق ذلك البلد، وأرسلت قوات سراً عبر الحدود لاقتلاع دويلتين انفصاليتين غير معترف بهما إلى حد كبير.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين يوم الاثنين: "نرى أن هناك حملة إعلامية جارية. يؤدي هذا إلى زيادة التوتر".

وأشار بيسكوف إلى أن القوات الروسية تجري تدريبات روتينية وتدريبات ضرورية أخرى وإنها "لا تشكل تهديدًا لأي شخص ولا ينبغي أن تثير قلق أي شخص".

ولكن بوتين قال إن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيكون خطاً أحمر بالنسبة لروسيا. في الأسابيع الأخيرة، صعد المسؤولون الروس من شكواهم بشأن قيام حلفاء الناتو بتزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة وتدريب.

وقال بوتين: "إننا نعرب باستمرار عن مخاوفنا بشأن هذا الأمر، ونتحدث عن الخطوط الحمراء، لكننا نفهم أن شركائنا لديهم موقف سطحي للغاية تجاه جميع تحذيراتنا وحديثنا عن الخطوط الحمراء".

وقالت وكالة المخابرات الخارجية الروسية يوم الاثنين إن واشنطن "ترهب المجتمع الدولي بنشاط" بمزاعم حول روسيا.

السعوديون يعززون قطاع الدفاع في سعيهم للاعتماد على الذات

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية: "يقول مسؤولون في المملكة العربية السعودية إن شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC)، التي ينتج مصنعها في الرياض أجزاء من القنابل والطائرات المسيرة، هي "جوهرة التاج" للصناعة العسكرية الناشئة في المملكة".

ولدى السعودية واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في العالم. وأنفقت 57 مليار دولار على حماية البلاد العام الماضي، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

تم شراء شركة AEC العام الماضي من قبل الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وهي الشركة التي أسسها قبل أربع سنوات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين الإنتاج الدفاعي.

ويتماشى المشروع مع خطة رؤية الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، وهو مشروع طموح، لكن محللين قالوا إنه سيكون من الخطأ رفضه.

وتعكس الخطة أيضًا رغبة المملكة العربية السعودية في الاعتماد على الذات - فالرياض في حالة حرب في اليمن المجاور، ومنشآتها النفطية والبنية التحتية الأخرى تتعرض لهجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ من الحوثيين المدعومين من إيران، ومبيعات الأسلحة من الولايات المتحدة، أكبر مورد لها، كثيراً ما تواجه معارضة من الكونغرس الأميركي.

وقال الرئيس التنفيذي لسامي وليد أبو خالد: "أحد الأسباب الرئيسية لتأسيس سامي هو السيادة، نحن نريد هذا الاكتفاء الذاتي. وهناك سبب آخر وهو الوقت الذي يستغرقه أحيانًا لإصلاح المنتج وصيانته، فانتظار قطع الغيار قد يستغرق عامين".

وأضاف: "هذا يجبر اللاعبين الكبار على القول إننا بحاجة إلى التفكير بشكل مختلف، نحتاج إلى العمل مع سامي، أو شركاء محليين سعوديين آخرين، للفوز بالعقود. يمكن لمصنعي المعدات الأصلية بناء منشآتهم الخاصة في المملكة".

صفقة تاريخية بين إسرائيل والأردن بشأن المياه مقابل الطاقة

وقالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية: "توصلت إسرائيل والأردن إلى اتفاق مبدئي لتبادل المياه المحلاة بالطاقة المتجددة، في أول صفقة من نوعها بين البلدين".

ووقعت الدولتان مذكرة تفاهم لإنتاج ما مجموعه 600 ميغاوات من الطاقة المتجددة لصالح إسرائيل، وإسرائيل لتحلية 200 مليون متر مكعب من مياه البحر الأبيض المتوسط ​​لصالح الأردن.

وحتى الآن، لم تحقق إسرائيل هدفها لعام 2020 في الحصول على 10٪ من كهرباء الدولة من الطاقات المتجددة. في العام الماضي، كان أقل من ستة في المائة من الطاقة المولدة في إسرائيل من الطاقات المتجددة، ومن المتوقع أن يقترب الرقم من تسعة في المائة هذا العام. يتمثل التحدي المركزي في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في قلة المساحات المفتوحة التي تُستخدم كمزارع شمسية، حيث تعارض سلطة أراضي إسرائيل استخدام مساحات كبيرة لهذا الغرض.

ويعاني الأردن من أزمة مياه حادة مع تغير المناخ الذي يساهم في نضوب احتياطيات المياه في البلاد.

ولم يتم تحديد المدة التي سيتم خلالها تنفيذ الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها في دبي.

(م ش)