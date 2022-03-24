صحف عالمية: الناتو يحصي خسائر روسيا في أوكرانيا وخصوم إيران في صف واحد

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الخسائر الروسية في أوكرانيا، ومخاوف الدول العربية وإسرائيل من إيران، إلى جانب بيع روسيا الغاز للدول التي اعتبرتها "غير صديقة" بالروبل الروسي بدلاً من الدولار.

الناتو يقدّر الخسائر الروسية "الفادحة" في أوكرانيا مع وصول بايدن إلى أوروبا

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: " قدّر الناتو أن روسيا فقدت ما يصل إلى خُمس قواتها القتالية المرسلة إلى أوكرانيا منذ حوالي شهر من القتال".

وقال مسؤول عسكري كبير من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن ما بين 7000 و15000 جندي روسي قتلوا في أوكرانيا. وقال مسؤول آخر في الناتو إن روسيا ربما تكون قد فقدت أيضاً 10٪ من معداتها، مما يضعف قدرة موسكو على الحفاظ على وتيرة عملياتها.

وبحسب الصحيفة، سيؤكد عدد الضحايا إلى أي مدى أصبح "الهجوم" الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط متعثراً بعد ما قال محللو الدفاع إنه سلسلة من الزلات العملياتية، حيث ظهرت العمليات الدفاعية الأوكرانية على أنها أكثر صرامة واستمرارية مما كان متوقعاً.

وقدّر بعض المسؤولين الأميركيين في الأيام الأخيرة مقتل ما يصل إلى 7000 جندي روسي.

ومن المتوقع أن يقوم مسؤولو الناتو اليوم الخميس بتصعيد الضغط على روسيا عندما يجتمع زعماء الحلف في بروكسل. وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يوم الأربعاء: "نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا. أتوقع أن يوافق الحلفاء على تقديم دعم إضافي، بما في ذلك المساعدة في مجال الأمن السيبراني، فضلاً عن المعدات لمساعدة أوكرانيا في الحماية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية".

أعداء إيران في الشرق الأوسط يرصون صفوفهم

وقالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية: "قد تكون الجهود المتقطعة لإحياء الاتفاق النووي التاريخي، الذي وقعته إيران مع الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية في عام 2015، في خطر الوصول إلى طريق مسدود آخر".

وأحد علامات الاستفهام الجديدة حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة هي مطالبة إيران للولايات المتحدة بإزالة الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب. إن احتمالية قيام إدارة جو بايدن بفعل ذلك جعلت الشرق الأوسط في حالة توتر شديدة، هذا المطلب خارج إطار الاتفاق النووي، ولكن، كما أظهرت خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية، كان من المستحيل على الشركات الأجنبية الاستثمار في إيران دون الوقوع في مخالفة وزارة الخزانة الأميركية، التي هددت باستبعاد أي شخص يتعامل مع الحرس الثوري الإيراني من النظام المالي بالدولار.

ومن المفهوم أن آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى، يريد اتفاقاً. لكن سيكون من الصعب عليه أن يُنظر إليه على أنه يتراجع عن الدفاع عن مؤسسة الحرس الثوري، الضرورية لنظامه. كما أنه من الصعب للغاية أن ينظر إلى بايدن وهو يكافئ الحرس الثوري الإيراني.

ويقول المسؤولون في الشرق الأوسط إن الولايات المتحدة تحاول إيجاد طريقة لإزالة هذا الحاجز: شطب الحرس الثوري الإيراني مقابل التزام إيراني بوقف التصعيد في المنطقة.

واختتم نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وعبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، ومحمد بن زايد، ولي عهد الإمارات قمة في شرم الشيخ المصرية. كان من المقرر أن يكون هذا الاجتماع غير عادي وطويل، وتقول مصادر عربية إنه كان هناك حديث عن احتمال أن ينضم إليهم محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

إن هذا له مقومات جبهة مشتركة ضد إيران. لقد رأوا بالفعل كيف أن طهران قد وسعت بشكل كبير من نفوذها الإقليمي منذ انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة والسعي إلى حملة الضغط القصوى. كما أنها جاءت بنتائج عكسية على منطقة الخليج، التي اعتقدت بسذاجة أن الولايات المتحدة ستحميها من إيران.

وفي 13 آذار، أقر الحرس الثوري الإيراني بضرب هدف إسرائيلي في أربيل في كردستان العراق بـ 12 صاروخ. بعد أيام، كانت هناك ضربة أخرى ضد منشآت أرامكو السعودية في جدة، غرب المملكة. وتم تعليق الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية في بغداد.

بوتين يريد من الدول "غير الصديقة" دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن روسيا ستسعى إلى الدفع بالروبل مقابل مبيعات الغاز من الدول «غير الصديقة»".

وأدى الإعلان إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.

وسُلطت الأضواء على اعتماد الدول الأوروبية على الغاز الروسي لتدفئة منازلها وتزويد اقتصاداتها بالطاقة منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 شباط المنصرم وفرض عقوبات غربية لعزل روسيا اقتصادياً.

ومع تشديد الخناق المالي وانقسام الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كان سيفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، رد بوتين برسالة واضحة: إذا كنت تريد غازنا، فاشتر عملتنا.

وقال في اجتماع متلفز مع كبار وزراء الحكومة: "روسيا ستواصل بالطبع تزويد الغاز الطبيعي وفقاً للكميات والأسعار المحددة في العقود المبرمة سابقاً".

وأضاف: "التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع، والتي سيتم تغييرها إلى روبل روسي".

ويمثل الغاز الروسي حوالي 40 في المائة من إجمالي استهلاك أوروبا، وتفاوتت واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا بين 200 مليون يورو و800 مليون يورو (880 مليون دولار) يومياً حتى الآن هذا العام.

وأدى احتمال أن يؤدي تغيير العملة لفوضى في هذه التجارة إلى ارتفاع أسعار الغاز بالجملة في أوروبا بنسبة تصل إلى 30 في المائة يوم الأربعاء.

وقفزت أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا وهولندا مع إغلاق يوم الأربعاء.

وقفز الروبل الروسي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع متجاوزاً 95 مقابل الدولار الأميركي، وعلى الرغم من بعض المكاسب، ظل أقل بكثير من 100 بعد الإعلان المفاجئ. انخفضت العملة بنحو 20 في المائة منذ 24 شباط.

وقال فينيسيوس رومانو، كبير المحللين في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي، "في الظاهر يبدو أن هذه محاولة لدعم الروبل من خلال إجبار مشتري الغاز على شراء العملة التي هبطت في السابق".

وقال بوتين إن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع واحد للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية، وإن عملاق الغاز غازبروم سيُطلب منه إجراء التغييرات المقابلة على العقود.

ومع إحجام البنوك الكبرى عن التجارة في الأصول الروسية، لم يتمكن بعض مشتري الغاز في الاتحاد الأوروبي على الفور من توضيح كيفية دفعهم مقابل ذلك.

(م ش)