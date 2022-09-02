صحف عالمية: المنافسة الإقليمية بين وواشنطن وإيران تشتد والليبيون فقدوا الثقة في الطبقة السياسية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الصراع الدائر على النفوذ على الشرق الأوسط بين القوى الإقليمية والعالمية والمصير الغامض لليبيا.

باتت سوريا مركز منافسة إقليمية متصاعدة تشمل إيران

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية في تحليل لها "لم تسلط سلسلة الضربات الجوية الأميركية في سوريا الأسبوع الماضي ضد أهداف إيرانية هناك، الضوء علنًا فقط على الصراع الإقليمي المتنامي بين إيران والعديد من خصومها، ولكن أيضًا على مركزية سوريا الجغرافية والاستراتيجية المتزايدة في هذا الصراع. من المحتمل جدًا أن يشير هذا التطور إلى مرحلة جديدة - ومخاطر جديدة - في ظل ظروف تطورت وتنمو لأكثر من عقد من الزمان، والمهددة بالغليان.

وفي كافة أنحاء الشرق الأوسط، بدأت الدول في الانتقال بشكل غير مستقر إلى مستقبل سياسي جديد، وفي بعض الحالات كانت إيران في جانب والدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة من ناحية أخرى في منافسة على النفوذ، والتي شملت سوريا وشواطئ البحر الأبيض المتوسط ​​إلى حدود أفغانستان واليمن، والعراق والدولة اللبنانية المنهارة، والتي أدت إلى إعادة رسم كاملة للتحالفات التقليدية في الشرق الأوسط.

إن الديناميكية في لبنان المجاور هي أيضًا مفتاح لتصاعد التوترات في سوريا، كما أن الهجمات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في العراق ليست جديدة. وهي تحدث بشكل منتظم منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتكثفت على مدار العامين الماضيين، حيث واصلت طهران سعيها "للانتقام" لمقتل الولايات المتحدة لقاسم سليماني، لكن الهجمات الأخيرة من قبل طهران داخل سوريا تمثل جبهة جديدة في القتال.

الرد الأمريكي الاستباقي على هذه الهجمات الإيرانية بالغ الأهمية، على الرغم من سعي الرئيس الأميركي على إبقاء المحادثات النووية الحالية مع إيران حية. لكن رسالة جنرالاته كانت مفادها أن الهجمات الإيرانية على الأصول الأميركية في سوريا - وخاصة هجومين صاروخيين منفصلين في 15 آب- كانت وقحة للغاية لدرجة أنه كان لا بد من اتخاذ إجراء وإرسال رسالة واضحة.

ومع استمرار نمو القدرات الإيرانية في سوريا، زاد الصراع العسكري المباشر بين إسرائيل وإيران. شنت إسرائيل حتى الآن مئات الغارات على سوريا، إسرائيل مقتنعة بأن طهران تسعى إلى إنشاء جبهة عسكرية شيعية عبر سوريا ولبنان، وهو تهديد تعتقد إسرائيل أنه يجب تجنبه قبل أن يترسخ.

إن مركزية سوريا مدفوعة أيضًا من قبل روسيا، التي استثمرت نفسها بعمق في البلاد على مدار السنوات السبع الماضية. كان تدخل موسكو في سوريا عام 2015 لتأمين مصالحها الخاصة - الحفاظ على حكومة صديقة في السلطة - لكنها طورت منذ ذلك الحين علاقة عسكرية حميمة مع دمشق وطهران.

وبالنسبة لسوريا وإيران، كانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نعمة ونقمة. من ناحية، تعمل على تعميق تحالفها - موسكو بحاجة إلى جميع حلفائها في الوقت الحالي - ولكن من ناحية أخرى، أجبرت روسيا على فك ارتباط عسكري كبير عن سوريا.

إن الديناميكية في لبنان المجاور هي أيضًا مفتاح لتصاعد التوترات في سوريا. إن الفكرة القائلة بأن الفوضى في سوريا قد تجتاح لبنان تزعج العديد من القادة الإقليميين، خاصة وأن إيران هي المستفيد المحتمل.

إن دخول لبنان تحت سيطرة حزب الله - وبالتالي سيطرة إيران - هو سيناريو تخشاه العديد من الحكومات العربية بشدة، لكن بالنسبة لإسرائيل سيكون هذا السيناريو غير محتمل. إن وجود "إيران ثانية" في لبنان، على حدود إسرائيل مباشرة وبسط النفوذ الإيراني من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى بحر قزوين، هو سيناريو الكابوس النهائي بالنسبة لهم. إذا حدث ذلك، فسيكون التدخل العسكري الإسرائيلي مضمونًا فعليًا، وربما يؤدي إلى صراع إقليمي طويل الأمد".

الليبيون فقدوا الثقة في الطبقة السياسية

نقلت صحيفة غارديان البريطانية عن المستشار البارز لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جيفري دي لورانتيس قوله "الليبيون فقدوا الثقة بالكامل في الطائفة السياسية، والميليشيات المتحالفة معهم، والمرتزقة، فهم يرون أن الساسة والمسلحين لا يرغبون في التوقف عن نهب ثروات البلاد"، مشيرا إلى أن ذلك الأمر أصبح جليا بعد هجوم طرابلس الأخير، وهو الأسوأ من نوعه خلال السنوات الماضية.

إن الهجوم الذي شنته ميليشيات موالية لفتحي باشاغا، على العاصمة الخاضعة لسلطة عبد الحميد الدبيبه، أدى إلى مقتل أكثر من 32 شخصا، وإصابة نحو 150 آخرين.

ويحكم باشاغا المنطقة الشرقية في ليبيا، منذ نحو 6 أشهر، بدعم من خليفة حفتر، بينما تسيطر حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة على المنطقة الغربية في ليبيا، منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.

بدا الليبيون يفقدون الأمل في أن بلادهم ستتحرر من الفساد والنفوذ الأجنبي، وبأن الميليشيات المسلحة ستتحد، والمرتزقة، والمسلحين الأجانب سينسحبون، فالشعب محروم من الخدمات العامة الأساسية، في الوقت الذي لا يتم فيه توزيع عائدات قطاع النفط بالشكل المناسب للشعب، لكن بشكل يحابي الفصائل المختلفة، والميليشيات الموالية لها، وهو ما يشكل سرقة لثروات البلاد".

فلاديمير بوتين يصف أوكرانيا بـ "الجيب" ويكرر تهديداته بخصوص إمدادات الغاز

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية" وصف فلاديمير بوتين أوكرانيا بأنها "جيب مناهض لروسيا" حيث وجهت موسكو تهديدًا متجددًا للجهود الغربية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة.

قال بوتين، متحدثًا من كالينينغراد يوم الخميس، عن أوكرانيا: "رجالنا الذين يقاتلون هناك يدافعون عن سكان دونباس ويدافعون عن روسيا نفسها"، وفقًا لوكالة انترفاكس.

وقال بوتين: "لقد بدأوا في إنشاء جيب مناهض لروسيا على أراضي أوكرانيا اليوم يهدد بلادنا".

في بداية الصراع في شباط، قال الرئيس الروسي إن غزو الكرملين لأوكرانيا كان يهدف إلى تحرير دونباس. لكن مع استمرار الصراع، توسعت أهداف روسيا لتشمل تفكيك البلاد وضم مساحات كبيرة من جنوب شرقها الناطق بالروسية، والتي أشار إليها بوتين يوم الخميس على أنها "الأراضي التاريخية" لروسيا.

وأضاف بوتين أن روسيا لم تخضع للعقوبات الغربية، حيث قالت موسكو يوم الخميس إنها ستتوقف عن بيع النفط للدول التي سعت إلى فرض حد أقصى لسعر النفط والمنتجات البترولية الروسية، إذا تم تبني اقتراح طرحته الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع.

قال كبير مسؤولي الطاقة في موسكو ألكسندر نوفاك، بحسب ريا نوفوستي: "بالنسبة للشركات أو الدول التي تفرض قيودًا، لن نورد النفط أو المنتجات النفطية لهم، لأننا لن نعمل في ظل ظروف غير سوقية".

وبدلاً من ذلك، قالت روسيا إنها في وضع أفضل لتحمل الاضطرابات الاقتصادية من الدول الأوروبية، التي تكافح أزمة طاقة وتكاليف متزايدة.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لحظر واردات النفط والغاز الروسي اعتبارًا من العام المقبل. يهدف تحديد سقف الأسعار إلى مساعدة أوروبا على شراء الوقت للتخلي عن الطاقة الروسية من خلال السماح للدول الغربية بمواصلة شراء إمداداتها دون تغذية آلة الحرب الروسية.

لكن نوفاك وصف الفكرة بأنها "سخيفة"، وبإنها ستزعزع استقرار الصناعة بأكملها".

(م ش)