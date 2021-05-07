صحف عالمية: المحادثات النووية العالية المخاطر تستأنف اليوم والقاهرة مصرّة على الانسحاب التركي من ليبيا

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى مصير الاتفاق النووي، وإلى المطالب المصرية الجدية لتركيا بانسحاب الأخيرة من ليبيا

"لحظة الحقيقة": استئناف المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

بداية من الملف النووي، وفي هذا الصدد، قالت صحيفة الغارديان البريطانية: "تستأنف، اليوم الجمعة، المحادثات عالية المخاطر لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي قد يكون له تداعيات عميقة على الشرق الأوسط، فيما وصفه وزير الخارجية الفرنسي بـ "لحظة الحقيقة" للعلاقات بين الغرب وطهران.

الجولة الرابعة من المحادثات لديها القدرة ليس فقط على الحد من خطر الانتشار النووي في إيران، ولكن دفع المملكة العربية السعودية وإيران نحو تخفيف حدة التنافس الذي أظلم وزعزع استقرار سياسات المنطقة لعقد من الزمان.

لكن جميع الأطراف تعترف بأن محادثات فيينا متوازنة بدقة ويمكن أن تنتهي بدون اتفاق، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى الضغوط السياسية المحلية على كلا المجموعتين من المفاوضين. يلوح في الأفق موعد نهائي من نوع ما، منذ إبرام اتفاق خاص بين إيران ومفتشي الأمم المتحدة النوويين في 21 مايو/ أيار، وإذا لم يتم تجديده، فلن يكون لدى الأمم المتحدة سوى القليل من الوصول الفعال إلى المواقع النووية الإيرانية. وقال وزير خارجية المملكة المتحدة، دومينيك راب، إن المحادثات يجب أن تختتم بحلول بداية حزيران/ يونيو.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الوتيرة يجب أن تتسارع لكن الصفقة ممكنة ما دامت إيران واقعية واتخذت القرار السياسي بالعودة إلى الامتثال.

يتعرض كبير المفاوضين الإيرانيين في إيران ونائب وزير الخارجية، عباس عراقجي، لضغوط من الأميركيين والأوروبيين لتحديد الخطوات المحددة التي ستتخذها إيران للعودة إلى الامتثال للاتفاق، بما في ذلك ما إذا كانت مستعدة لتدمير بعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة التي تم تركيبها على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية أو إبطال مفعولها.

وتعتقد الدول الأوروبية، التي تتعاون الآن مع الولايات المتحدة، أن الجولات الثلاث السابقة من المحادثات قد ركزت بشكل مفرط على ما إذا كانت الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، ولم تقل إيران ما يكفي حول متى وكيف ستفي بالتزاماتها.

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لصحيفة الغارديان: "نحن بحاجة إلى تحقيق بعض التقدم على وجه السرعة، الولايات المتحدة مصممة للغاية على إحراز تقدم، لقد أرسلوا الإشارات اللازمة لإظهار استعدادهم لاتخاذ القرارات اللازمة لرفع العقوبات، في الوقت الحالي، لم تتخذ إيران الإشارات المقابلة حول جميع خروقاتها للاتفاق منذ عام 2019، هذه لحظة حاسمة ويجب على الإيرانيين الآن اتخاذ الخطوات اللازمة".

'كبير الدبلوماسية الأميركية: لا تزال روسيا مستعدة لمهاجمة أوكرانيا'

وعن الخطر الروسي على أكرانيا، قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: " قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، إن التهديد العسكري لأوكرانيا من موسكو لا يزال قائمًا.

وحذر كبير الدبلوماسيين الأميركيين من أن روسيا ما زالت مستعدة لهجوم على أوكرانيا، مع أنباء على نطاق واسع عن انسحاب يؤثر فقط على نسبة صغيرة من 80000 جندي تم حشدهم على الحدود.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي في كييف يوم الخميس "فيما يتعلق بالتهديد، فهو لا يزال قائمًا، روسيا لديها القدرة في غضون مهلة قصيرة إلى حد ما على اتخاذ إجراء صارم إذا اختارت ذلك".

وقال بلينكن، وهو أول مسؤول رفيع في إدارة بايدن يزور أوكرانيا، إنه سافر لتقديم الدعم لأوكرانيا في الوقت الذي تدير فيه تصعيدًا خطيرًا في صراعها غير المعلن الذي دام سبع سنوات مع جارتها الشرقية.

وزادت روسيا بشكل كبير من حجم قواتها على طول حدودها الغربية وفي المنطقة المضمومة من شبه جزيرة القرم منذ العام الجديد.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو يتحدث إلى جانب وزير الخارجية الأميركي بلينكن، إن موسكو سحبت فقط 3500 جندي من أصل 75000 جندي.

وقال: "معلوماتنا الاستخباراتية تخبرنا أن 3500 فقط هم من بدأوا الانسحاب من شبه جزيرة القرم المحتلة".

وأضاف "لا نرى أي انخفاض في أي مكان آخر، ونعتقد أن التخفيضات بطيئة والمخاطر باقية".

'مصر تسعى إلى الانسحاب التركي من ليبيا مع اختتام المحادثات بشأن القضايا الإقليمية'

وبخصوص المباحثات المصرية التركية، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية" اختتمت يوم الخميس مباحثات متعددة الأطراف بين مصر وتركيا في القاهرة، توصف بأنها "استكشافية" وحضرها نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية حمدي سند ونظيره التركي سيدات أونال.

وذكر بيان صحفي مشترك أن المناقشات تناولت التعاون الثنائي المباشر والقضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة ضمان الأمن والسلامة في الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر أن مصر وضعت الملف الليبي على رأس جدول أعمال المحادثات، وطالبت بانسحاب القوات الأجنبية والتركية من جارتها.

وتعد زيارة أونال لمصر أول زيارة لمسؤول تركي كبير منذ 2013، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة نتيجة تدخل تركيا في الشؤون الداخلية لمصر وموقفها من احتجاجات 30 حزيران / يونيو ضد الرئيس السابق محمد مرسي.

كما كشفت مصادر عن اتفاق مبدئي بين الجانبين لعقد اجتماع وثيق بين وزيري خارجيتهما، كما عرضت تركيا استقبال وفد مصري لاختتام المناقشات، داعية إلى إعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية الكاملة.

لكن القاهرة استمرت في مطالبة تركيا بتسليم أعضاء الإخوان المسلمين علاء السماحي ويحيى موسى، ورفضت الاعتراف بهم "كلاجئين سياسيين" وليسوا إرهابيين.

قال مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية عزت سعد، في بيان صحفي إنه إذا كان الجانب التركي مستعدًّا لتحمل مسؤولياته وأظهر التزامه بالتوصل إلى حلول بشأن الخلافات بين البلدين، فلن تواجه مصر أي مشكلة في حل أي مشكلة.

وأضاف سعد أن على تركيا التزامات معينة تدركها جيدًا من بينها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر وإبداء الجدية والالتزام وحسن النية للحفاظ على العلاقات الثنائية".

(م ش)