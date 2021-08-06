صحف عالمية: الكونغرس يقر بإلغاء تصاريح الحرب على العراق وتحول دراماتيكي في الضربات الإسرائيلية على لبنان

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى إقرار الكونغرس بإلغاء تصاريح الحرب على العراق، وكذلك إلى توتر الوضع بين إسرائيل ولبنان مؤخراً، إلى جانب الوضع في أفغانستان.

الكونغرس يقر بإلغاء تصاريح حرب العراق

البداية من الشأن العراقي، وفي هذا الصدد، قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "أقر مجلس النواب تشريعاً من الحزبين وسط نقاش حول صلاحيات الرئيس في إرسال القوات إلى القتال.

ووقع عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ كراعين مشاركين لمشروع قانون من الحزبين لإلغاء تصاريح 1991 و2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق، وهي العتبة الرئيسية اللازمة للتغلب على تعطيل مجلس الشيوخ.

والتشريع، الذي قاده السيناتور تود يونغ وتيم كين، سيلغي كل من تصاريح حرب العراق عام 2002 وحرب الخليج عام 1991.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على إلغاء تفويضين، يمنحان موافقة مفتوحة على استخدام القوة العسكرية في العراق.

وجاءت نتيجة التصويت 14-8، مع تصويت 3 نواب جمهوريين مع الديمقراطيين، لصالح إلغاء تفويض صدر عام 1991 قادت الولايات المتحدة بمقتضاه تحالفاً دوليّاً لطرد قوات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين من الكويت، وتفويض 2002 الذي منح الضوء الأخضر للتدخل الأميركي في العراق عام 2003".

تشكل الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان تحولاً دراماتيكيّاً

وعن الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان، قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "تمثل ضربات سلاح الجو الإسرائيلي ضد أهداف في جنوب لبنان تحولاً في سياسة حكومة نفتالي بينيت، الذي دفع باتجاه نهج أكثر عدوانية ضد إيران ووكلائها.

وكانت الضربات الجوية، وهي الأعنف منذ حرب لبنان الثانية عام 2006، رداً على إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مدينة كريات شمونة الشمالية.

وفي أعقاب ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي حوالي 100 قذيفة مدفعية، وحذر من أن "الهجمات ستستمر بل وستتكثف في مواجهة الهجمات الإرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

وتم إطلاق عدة صواريخ باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان في السنوات الخمس عشرة منذ الحرب، لكن خمس حوادث إطلاق صواريخ وقعت في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها.

ولم يطلق حزب الله، الذي يسيطر بشكل كامل على جنوب لبنان، أي من القذائف الصاروخية الأخيرة. دون تسمية المجموعة، ألقى مسؤولو الدفاع الإسرائيليون باللوم على الفلسطينيين في المنطقة.

ويقال ألا أحد يرمش في جنوب لبنان دون علم حزب الله بذلك، فكيف يمكن أن تكون أكبر وأقوى مجموعة بالوكالة لإيران تجهل مخططات هذه المجموعة الفلسطينية؟

وحزب الله إما أعطى موافقة ضمنية على إطلاق الصواريخ، أو أن الفوضى المستعرة في لبنان تؤثر أيضاً على المجموعة، مما يسمح لخلايا أخرى في الجنوب بفعل ما تشاء دون تداعيات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "أياً كان من يقف وراء إطلاق الصواريخ، فإن إسرائيل تحمل لبنان المسؤولية".

فالضربات الجوية صباح الخميس كانت رسالة ليس فقط إلى حزب الله ولكن إلى الجماعات الفلسطينية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ: إسرائيل لن تجعل حدودها الشمالية مثل تلك التي مع غزة، حيث تطلق حماس آلاف الصواريخ دون أي تبعات.

قائد سابق في طالبان يحذر من "سنوات" من القتال إذا سعت كابول لحل عسكري للصراع الحالي

أما صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فتطرقت إلى الصراع ما بين أفغانستان وحركة طالبان وقالت: "يجب أن تكون هناك تسوية تفاوضية للحرب الدائرة حاليّاً في أفغانستان لمنع "سنوات" من القتال.

وقال سيد محمد أكبر آغا من منزله في كابول: "يمكن لطالبان الفوز، يمكننا أن نرى مقدار ما يسيطرون عليه بالفعل من البلاد، لكن هذا يعني المزيد من القتال في أفغانستان، لذلك من الواضح أننا بحاجة إلى حكومة تفاوضية".

وأكد القائد السابق لطالبان أنه كان من المحتم أن تقع مقاطعات في الجنوب مثل هلمند في أيدي الجماعة الإسلامية، إذا استمرت حكومة أشرف غني في السعي لحل عسكري.

فسياسة الحكومة يتم توجيهها من قبل مجموعة صغيرة جداً من الرجال في كابول. خارجها يقودها أمراء الحرب القدامى بدعم حكومي.

ويصف سيد آغا نفسه بأنه شخص لم يعد ناشطاً في طالبان ويعتقد أنه من بين مجموعة من كبار السن الذين يحاولون التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع الذي زاد ضراوة منذ المغادرة المتسرعة للقوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة بناء على أوامر الرئيس جو بايدن".

(م ش)