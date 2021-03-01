صحف عالمية: الخلاف التركي الإيراني يتصاعد وإسرائيل تقصف الأخيرة للحد من نفوذها في سوريا

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى زيادة حدة التوتر بين تركيا وإيران وصراع الهيمنة بين الدولتين على العراق، وكذلك استهداف إسرائيل لأهداف إيرانية في سوريا.

'العرب نيوز السعودية: خلاف بين تركيا وإيران بشأن العمليات على الأراضي العراقية'

وتحدثت صحيفة العرب نيوز السعودية عن الخلاف التركي الإيراني في العراق، وقالت: "تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وطهران بعد التصريح الأخير لسفير إيران في بغداد إيراج مسجدي، الذي كرر فيه معارضة التدخل العسكري التركي في العراق، وهي خطوة جديدة تسلّط الضوء على التنافس الأوسع بين البلدين في المنطقة".

وقال مسجدي يوم الأحد: "على القوات التركية ألا تشكل تهديدًا أو تنتهك الأراضي العراقية".

وأضاف: "لا نقبل إطلاقًا، سواء كانت تركيا أو أي دولة أخرى، أن تتدخل في العراق عسكريًّا أو أن تتقدم أو وجود عسكري في العراق"، داعيًا أنقرة إلى سحب قواتها من العراق واحترام الحدود الدولية.

وأثارت الهجمات التركية في العراق في الفترة الأخيرة غضب بغداد بسبب انتهاكات إقليمية للقوات والطائرات التركية.

واستدعت أنقرة المبعوث الإيراني يوم الأحد بعد تصريحاته بشأن الهجمات في العراق.

في حين قال السفير التركي في العراق فاتح يلدز: "سفير إيران هو آخر من يلقي محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق".

واعتقلت تركيا مؤخرًا المسؤول الإيراني، محمد رضا ناصر، زاده بتهمة قتل المعارض الإيراني مسعود مولاوي فاردانجاني، الذي قُتل في اسطنبول في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وهذه الخطوة أدت إلى زيادة توتر العلاقات بين تركيا وإيران.

وقال في هذا السياق الباحث جاليب دالاي: "العلاقات التركية الإيرانية ستصبح أكثر اضطرابًا".

ولا يزال العراق يمثل أهم دولة في الشرق الأوسط بالنسبة لإيران، وأضاف دالاي أن الوجود العسكري المتزايد والنفوذ السياسي لتركيا في شمال العراق يزعج إيران بشكل متزايد.

ووفقًا للأكاديمي والمحلل في جامعة أكسفورد صمويل راماني، فإن العلاقات التركية الإيرانية متقلبة، حيث تتبع مراحل المنافسة والتعاون المتصاعدة بعضها البعض بسرعة.

وأضاف أن تواصل تركيا الثنائي الموسع مع العراق يهدد تطلعات إيران للهيمنة، وأن إيران تحاول الاستفادة من السخط الكامن في بغداد من الهجمات التركية الموسعة التي تنتهك السيادة العراقية.

وبالنظر إلى حالة التوترات الأوسع، يتوقع راماني أن تستمر تركيا وإيران في شن حرب كلامية حول شرعية هجمات أنقرة في العراق وتدخل إيران في العراق، لكن الصراع المباشر بين القوات الإيرانية والتركية أو الحلفاء المحليين غير مرجح.

'الجيروزاليم بوست: إسرائيل تقصف أهدافًا إيرانية في سوريا ردًّا على هجوم السفينة'

وتطرقت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية في عددها الصادر، اليوم، إلى الضربات الإسرائيلية لمواقع انتشار القوات الإيرانية في سوريا، وقالت: "أفادت تقارير أن إسرائيل قصفت أهدافًا إيرانية بالقرب من دمشق في سوريا في وقتٍ متأخر من ليلة الأحد، مما أدى إلى تكهنات بأن الضربات الجوية كانت ردًّا على ما يُعتقد أنه هجوم إيراني على سفينة مملوكة لإسرائيل في خليج عمان يوم الخميس الماضي".

وقالت قوات حكومة دمشق، مساء الأحد، إن صواريخ أطلقتها إسرائيل أصابت أجزاء من جنوب دمشق في تصعيد الهجمات التي قالت مصادر مخابرات إقليمية إنها تستهدف أصولًا مرتبطة بإيران.

وقال بيان قوات الحكومة إن الهجوم جاء من هضبة الجولان، وإنه أسقط معظم الصواريخ في ثاني هجوم من نوعه في أقل من شهر على مشارف العاصمة.

ورفض متحدث عسكري إسرائيلي التعليق على النبأ.

وقصفت إسرائيل مجموعة من الأهداف على نطاق أوسع من المعتاد منذ بداية العام، بما في ذلك هجوم كبير على معاقل مرتبطة بإيران في الشرق بالقرب من الحدود العراقية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الجمعة، إن إسرائيل تتخذ إجراءات "أسبوعية تقريبًا" لمنع ترسيخ إيران في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام، عن مصادر استخباراتية إقليمية، أن فيلق القدس الإيراني والميليشيات التي يدعمها، الذي انتشر وجوده في سوريا في السنوات الأخيرة، له وجود قويّ في حيّ السيدة زينب جنوب دمشق، حيث تمتلك الجماعات المدعومة من إيران سلسلة من القواعد السرية.

وهاجمت إسرائيل بشكلٍ متكرر ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا في السنوات الأخيرة، وصعّدت هذه الضربات هذا العام، فيما وصفته مصادر استخباراتية غربية بأنه حرب ظل للحد من نفوذ إيران.

ولم تعترف حكومة دمشق علنًا أبدًا بوجود قوات إيرانية تعمل نيابة عنها في الحرب الدائرة في البلاد، ولكن تقول إن لطهران مستشارين عسكريين في سوريا.

وتقول مصادر مخابرات غربية إن الضربات الإسرائيلية هذا العام قوضت القوة العسكرية الواسعة لإيران في سوريا دون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الأعمال العدائية.

'الوول ستريت جورنال: إيران ترفض عرض إجراء محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة'

وبخصوص ملف إيران النووي قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "قال دبلوماسيون كبار إن إيران رفضت عرض الاتحاد الأوروبي لترتيب محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة، مما يهدد بتوتر جديد بين طهران والعواصم الغربية".

وقال اثنان من كبار الدبلوماسيين الغربيين إن إيران استبعدت حضور اجتماع في أوروبا في الوقت الحالي، قائلين إنها تريد ضمانًا أولًا بأن الولايات المتحدة سترفع بعض العقوبات بعد الاجتماع.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستحضر المحادثات التي كان الاتحاد الأوروبي يأمل في استضافتها في الأيام المقبلة، ومع ذلك، رفضت واشنطن تخفيف العقوبات قبل إجراء مفاوضات وجهًا لوجه مع إيران.

وقال دبلوماسيون إن رفض إيران لم يقضِ على كل الآمال في إجراء مفاوضات مباشرة في الأشهر المقبلة، وإن تحرك طهران قد يكون محاولة لكسب نفوذ في المحادثات المستقبلية، وقد تبدأ تلك المحادثات قبل حلول العام الإيراني الجديد في أواخر آذار/ مارس.

ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي خطوة إيران إلى تفاقم التوترات في الأيام المقبلة.

(م ش)