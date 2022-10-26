صحف عالمية: الكارثة السورية ما زالت مستمرة وتزايد المخاوف من الخطاب الروسي النووي

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الأزمة الانسانية الكارثية في سوريا، والمخاوف الأوروبية من خطاب موسكو النووي.

الأمم المتحدة: السوريين على موعد مع أسوأ شتاء لهم منذ بدء الحرب

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية في تقرير لها " أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عن استيائهم من الأعمال العدائية الجارية في شمال غرب سوريا.

وأدى انتشار الكوليرا في جميع محافظات البلاد، وارتفاع أسعار الوقود الذي يجبر العائلات على "الاختيار بين الدفء أو تناول الطعام" إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية في البلد الذي مزقته الحرب.

وبينما يستعد السوريون مرة أخرى لشتاء شديد البرودة، يحتاج 6 ملايين شخص إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، وهو رقم نما بنسبة 30 في المائة منذ العام الماضي.

مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد "مذهلة"، وفقاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال إن السوريين لا يمكنهم الآن سوى شراء سدس كمية الطعام التي كان يمكنهم شراؤها في عام 2019.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة التقرير الخاص بآخر التطورات في سوريا، قال الأعضاء أيضاً إنهم "فزعوا" من عدد المعتقلين في السجون السورية الذين "يتعرضون للتعذيب والقتل على أساس يومي".

ودعوا الأطراف المتحاربة إلى التوقف عن تسييس اللجنة الدستورية التي تيسرها الأمم المتحدة والعودة إلى مفاوضات جادة تماشيا مع القرار 2254.

وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا غير بيدرسون، عن أسفه لحقيقة أن العملية السياسية حتى الآن "لم تحقق ما يصبو إليه الشعب السوري، وهم لا يزالون يعانون من العنف الحاد".

وقال إنه على الرغم من استمرار "الجمود الاستراتيجي" في جميع أنحاء البلاد، إلا أن الصراع لا يزال نشطاً للغاية، مع الاقتتال الداخلي بين جماعات المعارضة المسلحة، بما في ذلك الجماعة الإرهابية المدرجة في مجلس الأمن، إلى جانب استمرار الضربات الجوية الموالية للحكومة في إدلب، وكذلك ضربات الطائرات المسيرة التركية على شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى ذلك، أصابت الضربات الإسرائيلية أهدافاً في سوريا، بما في ذلك مطاري دمشق وحلب الدوليين.

ويستمر هذا العنف في وقت يعاني فيه السوريون مما وصفه بيدرسون بأنه "أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب". وحذر من أن "الأمر سيزداد سوءاً هذا الشتاء بالنسبة للغالبية العظمى".

ودعا المبعوث إلى تكثيف الجهود لتقديم المساعدة المنقذة للحياة وحث جميع الأطراف على منح العاملين في المجال الإنساني وصولاً غير مقيد إلى المناطق والمحتاجين".

مدير المخابرات الإستونية: الخطاب النووي الروسي "يتطلب الاهتمام الكامل"

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "حذر أحد كبار مسؤولي المخابرات الأوروبية من أن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام سلاح نووي في حربها على أوكرانيا كان "أعلى مما كان عليه قبل شهرين" و "يتطلب اهتماماً كاملاً".

وقال مدير جهاز المخابرات الخارجية في إستونيا ميك ماران، إن استخدام سلاح نووي كان أحد "السيناريوهات المحتملة للتصعيد" التي يطرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وحذر من أن سلسلة المكالمات الأخيرة من مسؤولين في موسكو الذين يزعمون أن أوكرانيا كانت تعد "قنبلة قذرة" لاستخدامها في ساحة المعركة "غير معتادة".

وقال ماران في مقابلة مع مجموعة صغيرة من الصحفيين: "من المؤكد أن احتمالية أن تصبح روسيا نووية أكثر من الصفر وأعلى مما كانت عليه قبل شهرين".

وأضاف "إنها قضية ذات أولوية، إن حدة خطاب روسيا غريب. إذا كان الروس يخططون بالفعل لاختلاق الذرائع أو لشيء آخر، فنحن لا نعرف. لكن بالتأكيد هذا خارج عن النمط ويتطلب الاهتمام الكامل".

وتؤكد التعليقات التوتر في العواصم الغربية بعد موجة من المكالمات في نهاية الأسبوع بدأها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظرائه في المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وتركيا بشأن المزاعم الروسية".

إسرائيل تمنح شركة إنرجين الإذن لبدء الإنتاج في حقل غاز كاريش

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "قال بيان صادر عن وزارة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل منحت شركة إنرجين الإذن لبدء الإنتاج في حقل غاز كاريش البحري يوم الثلاثاء.

قالت الشركة إن سفينة التخزين والتفريغ العائمة التابعة لها من المقرر أن تبدأ الإنتاج في كاريش في الربع الثالث لكنها لم تحدد موعداً محدداً.

في 9 تشرين الأول، بدأت مجموعة الطاقة المدرجة في لندن في ضخ الغاز إلى منشأة الإنتاج العائمة كجزء من إجراءات اختبار التدفق العكسي.

ومن المتوقع أن توقع إسرائيل ولبنان يوم الخميس اتفاق الحدود البحرية بوساطة الولايات المتحدة الذي تم التوصل إليه هذا الشهر، مما يفتح الطريق للتنقيب عن الطاقة في البحر".

(م ش)