صحف عالمية: الجيش الأوكراني يدخل مدينة خيرسون واحتجاجات إيران تقترب من اللحظة الحاسمة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، انسحاب الجيش الروسي من مدينة خيرسون والاحتجاجات في إيران وقمة المناخ.

الجيش الأوكراني يدخل مدينة خيرسون بعد ساعات من الانسحاب الروسي

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية "رحب السكان بالجنود الأوكرانيين في وسط خيرسون يوم الجمعة بعد انسحاب القوات الروسية، مما يمثل انتصاراً استراتيجياً كبيراً لكييف على موسكو.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب فيديو مسائي: "اليوم يوم تاريخي. نحن نعيد جنوب البلاد، ونعيد خيرسون".

وشهدت أوكرانيا احتفالات مماثلة حيث قالت وكالة المخابرات الدفاعية في البلاد إن كييف سيطرت على المنطقة التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية منذ آذار.

وقالت روسيا إنها سحبت 30 ألف جندي دون أن تفقد جندياً واحداً. لكن الأوكرانيين رسموا صورة لتراجع فوضوي، حيث تخلت القوات الروسية عن زيها العسكري.

ويمثل الانسحاب، الذي يأتي بعد شهرين من انسحاب القوات الروسية من منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا، انتكاسة كبيرة أخرى للغزو الذي شنته موسكو في شباط.

وقال يوري ساك، أحد كبار مستشاري وزارة الدفاع، لصحيفة الإندبندنت إنها كانت "لحظة مهمة لمعنوياتنا وكفاحنا من أجل بلدنا".

وقال إن الهجوم المضاد في الجنوب كان "مخططاً بشكل جيد" واستند إلى "استطلاع دقيق واستخبارات" لكن القتال لم ينته.

وقال "هذا لم ينته بعد، لا يزال هناك عشرات الآلاف من الروس في المناطق الجنوبية".

احتجاجات إيران تقترب من لحظة القرار

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "دخلت الاحتجاجات في إيران أسبوعها الثامن. لا توجد مؤشرات حتى الآن على تراجع عزم المتظاهرين، يبدو أن الموقف يدحض بشكل مباشر مزاعم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن المدن الإيرانية "آمنة وسليمة".

منذ بداياتها في محافظة كردستان، انتشرت المظاهرات الآن في جميع أنحاء البلاد، أحصى معهد دراسة الحرب ومقره الولايات المتحدة، والذي يراقب التطورات عن كثب، ما لا يقل عن 30 احتجاجاً في 15 مدينة عبر 11 محافظة إيرانية في الأيام الأولى من شهر تشرين الثاني.

وشمل ذلك إضراباً تجارياً في سقز، مسقط رأس جينا أميني، التي أدت وفاتها على يد السلطات إلى اندلاع الاضطرابات الحالية.

وتظاهر الطلاب في مجموعة متنوعة من المواقع في جميع أنحاء طهران، شهدت مدينة مشهد وسنندج ومريوان والعديد من المدن الأخرى اضطرابات.

لم تعد هتافات المتظاهرين مقتصرة على دعوات لإنهاء ارتداء الحجاب الإجباري، أو في الواقع إلى الدعوة العامة "المرأة، الحياة، الحرية" - وهو في الأصل شعار ثوري كردي.

وبدلاً من ذلك، فإن المتظاهرين الآن يطالبون علناً بإسقاط النظام الإسلامي، الذي يحكم إيران منذ 40 عاماً. كثيراً ما تسمع الآن شعارات مثل "الموت للديكتاتور" و "الموت للنظام".

في غضون ذلك، لا يبدو أن الأساليب المعتادة التي استخدمها النظام لتفريق الاحتجاجات ناجحة. في الماضي، أدى إغلاق الإنترنت عبر مساحات شاسعة من البلاد، ثم استخدام القوة القصوى، إلى إنهاء فترات الاحتجاج.

ويبدو أن الوضع في إيران بدأ يقترب من نقطة تحول، فشلت السلطات في وقف الاحتجاجات. النظام غير قادر على تحمل حالة من الاضطراب والفوضى واسعة النطاق ومستمرة، والتي بحكم طبيعتها تقوض سلطته إلى أجل غير مسمى.

لكن المتظاهرين أيضاً لم ينجحوا بعد في طرح مسألة السلطة في إيران حقاً. أي أن مستوى الضغط الحالي ضد النظام لا يقترب بأي حال من المقدار الذي سيكون ضرورياً لتهديد استمرار وجوده.

كما أنه لا توجد مؤشرات واضحة حتى الآن على حدوث تصدعات وانقسامات خطيرة في قوات الأمن الإيرانية، وهو مطلب ضروري لأي فرصة لإسقاط النظام".

جو بايدن: حياة الكوكب ذاتها معرضة للخطر

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطاباً أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ في مصر يوم الجمعة، تحدث فيها عن التحذيرات الرهيبة بشأن مصير الكوكب والتعهدات بتمويل مكافحة تغير المناخ.

قال بايدن: "إذا أردنا الفوز في هذه المعركة، فإن كل دولة من الدول الرئيسة المصدرة للانبعاثات تحتاج إلى التوافق مع أهداف 1.5 درجة مئوية".

قال بايدن: "إن أزمة المناخ تتعلق بالأمن البشري، والأمن الاقتصادي، والأمن البيئي، والأمن القومي وحياة الكوكب ذاتها".

وقال: "في هذا التجمع، يجب أن نجدد ونرفع طموحاتنا المناخية".

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مخاوف من أن حل مشكلة المناخ لم تعد في قائمة أولويات العديد من البلدان.

قال بايدن: "إن حرب روسيا تعزز فقط الحاجة الملحة إلى تحويل العالم من اعتماده على الوقود الأحفوري".

(م ش)