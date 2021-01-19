صحف عالمية: الجامعة العربية تدعو بايدن إلى تغيير سياسة بلاده في الشرق الأوسط

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الثلاثاء، إلى دعوات الجامعة العربية لحل الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وكذلك الدعوات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

'الواشنطن بوست: أبو الغيط يأمل أن يغير بايدن سياسات ترامب في الشرق الأوسط'

صحيفة الواشنطن بوست الأميركية، وفي عددها الصادر اليوم، تحدثت عن دعوة جماعة الدول العربية إلى تغيير الرئيس المنتخب جو بايدن، من سياسة واشنطن تجاه الأزمات التي تمر بها عدة دول عربية، وقالت: "أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أمله في أن تغير إدارة بايدن سياسات الرئيس دونالد ترامب، وأن تطلق عملية سياسية مدعومة من أطراف إقليمية ودولية لتحقيق الاستقلال للفلسطينيين.

وأطلع أحمد أبو الغيط مجلس الأمن الدولي أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود "قد تم تهميشه من قبل الوسيط الرئيس في عملية السلام"، في إشارة الى الولايات المتحدة.

وأضاف أن "ذلك شجع الحكومة الإسرائيلية على تكثيف أنشطتها الاستيطانية والتهديد باتخاذ خطوات خطيرة ومدمرة مثل ضم الأراضي المحتلة".

وتابع: "نتطلع إلى أن تقوم الإدارة الأميركية الجديدة بتصحيح السياسات والعمليات غير المفيدة والانخراط في عملية سياسية مثمرة بدعم من الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة".

كما أشار، دون التطرق إلى اسم إيران، قائلًا إن "بعض القوى الإقليمية تتدخل في شؤون المنطقة العربية" من خلال التأثير سلبًا على "أمن طرق الملاحة البحرية الدولية التي تشكل شريان الحياة للتجارة الدولية"، في إشارة إلى حرية الملاحة في الخليج الفارسي.

وقال: "لقد أصبح واضحًا أيضًا أن هذا التدخل يديم الصراعات القائمة ويزيد من تعقيدها"، دون أن يشير بشكل مباشر إلى دعم إيران للرئيس السوري بشار الأسد والمتمردين الحوثيين في اليمن وحركة حماس.

إلى هذا، أكد أبو الغيط أن جائحة كورونا والصراعات والأزمات المستمرة خلقت "مزيجًا خطيرًا ألحق خسائر فادحة بشعوب المنطقة"، مشيرًا إلى عشر سنوات من الحرب الأهلية في سوريا، ودخول حرب اليمن عامها السابع والانقسامات في ليبيا.

وحول سوريا، قال أبو الغيط إن خمس دول تتدخل عسكريًّا فيها وإن "الوضع الأمني ​​لا يزال مضطربًا وغير مستقر، خاصة في الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب" وقال إن هذا لا يقوض آفاق التسوية السياسية فحسب، بل له أيضًا تداعيات إنسانية خطيرة أيضًا، حيث يعيش 90٪ من السوريين في فقر مدقع.

وأكد أبو الغيط أن الحل الحقيقي سيبدأ بحد أدنى من الإجماع الدولي، وهو ما لا يزال غير موجود، وسيتطلب من بعض الأطراف الإقليمية تقليص مشاركتها في سوريا، ولا تزال تلك الأطراف الإقليمية تنظر إلى سوريا على أنها غنائم حرب أو تستخدمها لتصفية الحسابات.

أما بالنسبة إلى ليبيا، فقال أبو الغيط إن الأحداث الأخيرة "يمكن أن تقربنا من إنهاء الانقسام في هذا البلد العربي المهم".

وحث الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف تجنيد المقاتلين الأجانب، ووقف شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى ليبيا".

'ذا ناشيونال: نافذة ضيقة للاتفاق النووي الإيراني'

صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية تطرقت إلى الإشارات المتزايدة من عودة بايدن إلى الاتفاق النووي مع طهران، وقالت: "كانت هناك دعوات لإجراء محادثات عاجلة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، على الرغم من مهاجمة طهران لادعاء وزير الخارجية الفرنسي أنها كانت تصنع أسلحة نووية ووصفها بأنها هراء سخيف.

وقبل يومين من أداء جو بايدن اليمين كرئيس للولايات المتحدة، هناك إشارات متزايدة على أنه سيحاول إحياء اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة التي كان من المفترض أن تحد من طموحات إيران النووية.

وعلى الرغم من العقوبات الشديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، واصلت إيران تخصيب اليورانيوم كجزء من جهودها لصنع قنبلة نووية.

وقال أكاديميون بارزون لصحيفة ذا ناشيونال إنه ينبغي التفاوض على صفقة تشمل قيودًا على الصواريخ الباليستية الإيرانية ورعاية الإرهاب مقابل رفع العقوبات وإعادة ضمها إلى المجتمع الدولي.

وقال مدير جمعية هنري جاكسون آلان ميندوزا: "يجب أن يتحركوا بسرعة لأن إيران بخلاف ذلك تتجه نحو السلاح النووي وهذا شيء لا يستطيع أحد تحمله".

وأضاف "لقد انتهك الإيرانيون بشكل منهجي كل بند من البنود الرئيسة لخطة العمل الشاملة المشتركة، لذا فإن فكرة أنه يمكننا ببساطة العودة إلى اتفاق عام 2015 هي فكرة سخيفة".

ويأمل حلفاء بايدن الأوروبيون أن تتصرف إدارته قبل أن يصبح البرنامج النووي الإيراني غير قابل للإيقاف، وأيضًا قبل إجراء الانتخابات في إيران هذا العام والتي يمكن أن تؤدي إلى حكومة أكثر تشددًا.

وقال البروفيسور مايكل كلارك من معهد رويال يونايتد سيرفيسز: "سيحاول الإيرانيون قبض ثمن عودتهم إلى المفاوضات وهو ما سيعني التخلص من عقوبات ترامب على الفور".

وأضاف "أعتقد أن الإيرانيين سيكونون مستعدين للعودة إلى الجزء النووي من خطة العمل الشاملة المشتركة، لأنهم يمكن أن يتعايشوا مع ذلك من حيث وقف التطوير لمدة 10 سنوات، لكنهم سيواجهون مشكلة في الموافقة على قيود حقيقية على تطوير الصواريخ الباليستية الخاصة بهم".

وتتمثل إحدى المقايضة لإيران في زيادة الاعتراف بدورها الإقليمي من جانب أوروبا والولايات المتحدة وقوى الشرق الأوسط.

وأعرب ميندوزا، الذي أدان إيران "لخرقها منهجيًّا" خطة العمل الشاملة المشتركة، عن أمله في أن تكون خطة بايدن نسخة معدلة من اتفاق 2015 مع "قيود أكثر جدية على التأكد من أن إيران فعليًّا يجب أن تتراجع" عن برنامجها النووي.

وقال: "يجب أن تستمر هذه الصفقة إلى الأبد، وليس فقط لفترة من الزمن، هذا النوع من الصفقات سيحظى بدعم أكبر بكثير من الخطة الأصلية، إذا لم يحدث ذلك، فسنرى إيران أكثر جرأة والكثير من الذعر من حلفاء أمريكا في الخليج وإسرائيل".

'الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السفن المتورطة في خط أنابيب الغاز الروسي'

أما صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية فتطرقت إلى العقوبات الأمريكية على أنابيب نورد ستريم 2 وقالت: "العقوبات هي الأولى التي تستهدف خط أنابيب نورد ستريم 2، والذي سينقل الغاز الطبيعي مباشرة من روسيا إلى ألمانيا، والتي تدعم حكومتها المشروع.

وقال مسؤولون ألمان إن الولايات المتحدة أبلغت ألمانيا بأنها ستفرض عقوبات على سفينة مملوكة لروسيا تشارك في بناء خط أنابيب تحت البحر ينقل الغاز الطبيعي مباشرة إلى ألمانيا من روسيا.

والعقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، هي أول إجراء تتخذه الولايات المتحدة ضد المشروع الذي كان نقطة خلاف بين واشنطن وبرلين.

وتدعم الحكومة الألمانية خط الأنابيب، نورد ستريم 2، لكن واشنطن تخشى أن يمنح موسكو نفوذًا لا داعي له على ألمانيا وأوكرانيا وأوروبا الوسطى.

وجاءت العقوبات الأمريكية وسط دعوات متزايدة من قادة المعارضة في ألمانيا لحكومة المستشارة أنجيلا ميركل لوقف بناء خط الأنابيب بسبب سجن زعيم المعارضة الروسية ألكسي نافالني.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات حيّز التنفيذ بعد تولي بايدن مهام منصبه يوم الأربعاء، وأثار بعض الخبراء مسألة كيفية التعامل مع هذه العقوبات من قبل الإدارة الجديدة، حيث تحظى العقوبات بدعم الحزبين في الكونغرس.

في وقت سابق من هذا الشهر، حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية الشركات الأوروبية التي لا تزال تشارك في بناء خط الأنابيب من أن العقوبات التي كانت تهددها منذ شهور قد تدخل حيّز التنفيذ قريبًا".

(م ش)