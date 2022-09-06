صحف عالمية: الإرهاب يضرب آسيا وأفريقيا وبوريل متشائم حيال الاتفاق النووي مع إيران

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى موجة الإرهاب التي تطال آسيا وأفريقيا والصعوبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

داعش يتبنى استهداف السفارة الروسية في كابول

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية" أعلنت وزارة الخارجية الروسية إن اثنين من موظفي السفارة الروسية في كابول قتلا في انفجار قرب البعثة.

وفقا للوزارة، فجر مهاجم مجهول عبوة ناسفة عند مدخل القسم القنصلي بالسفارة الروسية في العاصمة الأفغانية، وقالت الوزارة إن من بين الضحايا مواطنون أفغان، مشيرة إلى أن السفارة كانت على اتصال وثيق بأجهزة الأمن الأفغانية التي تحقق في الحادث.

وقالت شرطة كابول إن أربعة مواطنين أفغان قتلوا وأصيب عشرة آخرون.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "بالطبع نحن نتحدث عن عمل إرهابي، هذا أمر غير مقبول كلياً، إننا ندين بشدة مثل هذه الأعمال الإرهابية".

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية إن البلاد بدأت تحقيقًا شاملاً ولن "تسمح للأعداء بتخريب العلاقات بين البلدين بمثل هذه الأعمال السلبية".

وقالت لجنة التحقيق إن المعلومات الأولية أكدت أن القتيلين الروسيين هما السكرتير الثاني للسفارة وحارس أمن السفارة.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة في كابول في أعقاب الحادث.

وقالت شرطة كابول إن المهاجم قتل على يد أفراد أمن من طالبان كانوا يحرسون السفارة قبل أن يتمكن من الوصول إلى البوابة الرئيسية للسفارة.

وفي وقت متأخر من يوم الإثنين، أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن الهجوم، وفقاً لمجموعة تتعقب نشاط المتطرفين على الإنترنت. ويمثل هذا الاستهداف أحد أهم الهجمات على هدف أجنبي منذ سيطرة طالبان على أفغانستان العام الماضي".

مقتل 35 شخصاً على الأقلّ في بوركينا فاسو بانفجار عبوة ناسفة

وقالت صحيفة غارديان البريطانية " قُتل 35 مدنياً على الأقلّ وأصيب 37 آخرون بجروح في شمال بوركينا فاسو في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع لدى مرور قافلة تموين، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال حاكم منطقة الساحل حيث وقع الهجوم في بيان إنّ "القافلة كانت تمرّ على الطريق بين مدينتي دجيبو وبورزانغا وإحدى المركبات التي كانت في القافلة المذكورة كانت تقلّ مدنيين وقد انفجرت عند مرورها فوق عبوة ناسفة منزليه الصنع، الحصيلة المؤقتة حتى الساعة 17:00 (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) هي 35 قتيلاً و37 جريحاً، جميعهم مدنيون".

وهذه القوافل التي تسير بمواكبة من الجيش تزوّد بالمؤن مدن شمال البلاد التي تحاصرها جماعات جهادية مسلّحة.

وأضاف البيان أنّ الانفجار وقع حين كانت القافلة عائدة من شمال البلاد إلى العاصمة واغادوغو.

من ناحيته، قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن "قافلة التموين كانت مؤلفة من سائقين مدنيين وتجار".

وفي مطلع آب، قُتل 15 عسكرياً على نفس الطريق في هجوم بعبوتين ناسفتين انفجرتا في الوقت نفسه.

وفي الأسابيع الأخيرة دمّرت جماعات جهادية بواسطة الديناميت مواقع تقع على الطرق الرئيسية المؤدّية إلى المدينتين الرئيسيتين في شمال بوركينا فاسو، دوري ودجيبو، في محاولة لعزلهما.

وبوركينا فاسو التي استولى على السلطة فيها العسكر في كانون الثاني وتعهّدوا جعل محاربة الجهاديين على رأس أولوياتهم، تشهد منذ 2015 هجمات تشنّها جماعات جهادية بايعت تنظيمي القاعدة وداعش.

وخلّفت دوامة العنف هذه آلاف القتلى وما يقارب مليوني مهجّر، وبحسب الأرقام الرسمية فإنّ أكثر من 40% من مساحة البلاد لا تسيطر عليه الدولة".

بوريل متشائم حيال اتفاق إيران النووي

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية" قال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه "أقل ثقة" بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران بعد مراجعة اقتراحها الأخير.

وأضاف أنه سيواصل التشاور مع جميع شركاء المفاوضات.

ووزع بوريل مقترحات تسوية لنص اتفاق بين إيران ومفاوضي الولايات المتحدة الشهر الماضي، واصفاً الردود الأولية التي تلقاها من الجانبين بأنها معقولة.

تم إبرام اتفاق نووي مع إيران لأول مرة في عام 2015 لفرض قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.

انهار الاتفاق بعد سنوات قليلة خلال رئاسة دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق وفرض عقوبات صارمة على إيران. بدورها، بدأت إيران في تسريع برنامجها النووي.

وكانت الجهود جارية منذ شهور لإحياء الاتفاق، وتصر طهران على أن أنشطتها البحثية النووية مخصصة للاستخدامات المدنية فقط.

وأطراف الاتفاقية هم إيران والاتحاد الأوروبي وألمانيا والدول الخمس التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين".

روسيا: العلاقات مع بريطانيا قد تسوء بعد انتخاب ليزا تروس

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية " قالت روسيا يوم الاثنين إنها لا تستطيع استبعاد احتمال أن تزداد العلاقات المتوترة بين البلاد وبريطانيا سوءا في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ليزا تروس.

لكن أي فرصة للاحتفال بنجاحها سوف تتأثر بملاحظات مشؤومة تتضمن أزمة أسعار الطاقة المتزايدة والحرب في أوكرانيا، وكلاهما يتأثر بعلاقات بريطانيا مع روسيا.

وأطلق الكرملين طلقة تحذيرية على الحكومة الجديدة زاعمًا أن التدهور في العلاقات بين موسكو ولندن يمكن أن يصبح أسوأ مما هو عليه الآن.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عندما سئل عما إذا كانت موسكو تتوقع أي تحول في العلاقات مع بريطانيا "لا أود أن أقول إن الأمور يمكن أن تتغير للأسوأ لأنه من الصعب تخيل أي شيء أسوأ".

وأضاف "لكن لسوء الحظ، لا يمكن استبعاد ذلك، نظراً لأن المتنافسين على منصب رئيس الوزراء البريطاني تنافسوا مع بعضهم البعض في خطاب الكراهية لروسيا، وفي التهديدات باتخاذ المزيد من الخطوات ضد بلدنا. لذلك، لا أعتقد أنه يمكننا أن نأمل في أي شيء إيجابي".

(م ش)