صحف عالمية: الإمارات تسعى لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط وثلث سكان العالم العربي بلا طعام كافٍ

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الدور الإماراتي في الشرق الأوسط، ومعاناة ثلث سكان العالم العربي من سوء التغذية، إلى جانب الملف النووي.

الإمارات تقود جبهة سلام جديدة في الشرق الأوسط

قالت صحيفة التايمز البريطانية عن دور الإمارات في الشرق الأوسط: "الأهداف الأساسية للإمارات كانت تتمثل في مقاومتها الشديدة لتيار الإسلام السياسي، سواء النسخة التي كان يمارسها الإخوان المسلمون في مصر وغيرها، أو نسخة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشبكتها الإقليمية".

وتدخلت الإمارات في حروب في اليمن وليبيا، وأنشأت قواعد عسكرية في القرن الأفريقي، رغبة منها في إثبات الوجود، لاسيما في واشنطن، مشيرًا إلى أنها قبل أشهر فقط، كانت تتعامل مع خصوم إقليميين مثل تركيا وقطر كدول معادية، لكنها الآن تبني جسورا معها.

وحثت الإمارات الولايات المتحدة وإسرائيل على التراجع عن التهديد بتوجيه ضربة لطهران ومنشآتها النووية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن الشيخ محمد دافع عن "الاستقرار الإقليمي" خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في إشارة إلى الاعتراض على مزيد من الأعمال العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

كما زار الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي للإمارات، طهران وأجرى محادثات مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ومسؤولين محليين قبل أسبوعين، وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "نحن على وشك فتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع الإمارات".

وعندما بدأت إيران مهاجمة سفن الشحن الغربية في الخليج كردّ فعل على فرض عقوبات عليها من جديد، فشل ترامب في اتخاذ أي إجراء، وفي مرحلة من المراحل بدا وكأنه أجهض ضربة مهددة كانت على وشك الحدوث.

وفي تلك المرحلة، قرر الشيخ محمد تحمّل مسؤولية ملف إيران بنفسه، بدلًا عن واشنطن، وفي ظل عدم الرغبة في رؤية ترسانة الصواريخ الإيرانية تنقلب على الإمارات، فإن رحلة قصيرة عبر الخليج قد تعني الوصول إلى نوع من التفاهم، على الأقل اتفاقية تقضي بعدم الاعتداء.

وكانت أول علامة على ذلك هي قرار الإمارات بسحب قواتها من اليمن، التي انضمت إلى السعودية للدفاع عن الحكومة المعترف بها دوليًّا ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

كما وجدت الإمارات نفسها، خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، داعمة لمحادثات سلام، والتقارب مع تركيا أيضًا، ويقول عبد الخالق عبد الله، المحلل الإماراتي البارز: "ما يحدث مع الإمارات هو إعادة تقييم لنتائج الصراع مع العديد من القوى المؤثرة".

والآن، مع انهيار اقتصادها، تأمل تركيا في الاستثمار عن طريق صناديق الثروة السيادية الخليجية، وهو شكل من أشكال العلاقة التي قد تشعر فيه الإمارات الآن بنوع من الانسجام مع نقاط قوتها التقليدية.

ويقول عبد الله: "حان وقت الانطلاق من جديد ورأب الصدع مع بعض خصوم الأمس. وإيران في المقام الأول".

الأمم المتحدة: ثلث سكان العالم العربي ليس لديهم ما يكفي من الطعام

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية حول معاناة ثلث سكان العالم العربي من سوء التغذية: "قالت الأمم المتحدة إن ثلث سكان العالم العربي البالغ تعداد سكانه 420 مليون نسمة ليس لديهم ما يكفي من الطعام، مشيرة إلى أن 69 مليونًا عانوا من سوء التغذية العام الماضي.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، إنه بين عامي 2019 و2020، ارتفع عدد الذين يعانون من سوء التغذية في العالم العربي بمقدار 4.8 مليون شخص إلى 69 مليونًا، أي ما يقرب من 16 في المائة من السكان.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة: "حدثت الزيادة في مستويات نقص التغذية في جميع مستويات الدخل، في البلدان المتأثرة بالنزاع وكذلك البلدان غير المتنازعة".

وأضافت المنظمة "بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن ما يقرب من 141 مليون شخص من الحصول على الغذاء الكافي في عام 2020 - بزيادة أكثر من 10 ملايين شخص منذ عام 2019".

وقالت إن جائحة كوفيد -19 "تسببت في صدمة كبيرة أخرى" مع زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في المنطقة بمقدار 4.8 مليون مقارنة بعام 2019.

وظلت الصومال واليمن البلدين الأكثر تضررًا العام الماضي، حيث يعاني ما يقرب من 60 في المائة من الصوماليين من الجوع ويعاني أكثر من 45 في المائة من اليمنيين من نقص التغذية.

وقالت الفاو إن الجوع زاد بنسبة 91.1 بالمائة في العالم العربي خلال العقدين الماضيين".

الولايات المتحدة تضع ثلاث شركات في القائمة السوداء لدعمها برنامج الصواريخ الإيراني

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية حول الملف النووي: "أدرجت وزارة التجارة الأميركية على القائمة السوداء ثلاث شركات؛ لمحاولتها تقديم الدعم لبرامج إيران للأسلحة التقليدية والصواريخ عبر الصادرات عبر الصين.

وأضاف مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة الشركات الثلاث إلى قائمة الكيانات الخاصة به للعلاقات مع الصين و "الإجراءات التي تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

أشارت القائمة المحدثة، المنشورة في السجل الفيدرالي، إلى أن "هذه الشركات قد زودت أو حاولت توريد مواد من أصل أميركي يمكن أن توفر دعمًا ماديًّا للأسلحة التقليدية المتقدمة وبرامج الصواريخ الإيرانية إلى الكيانات التي تفرضها الولايات المتحدة على العقوبات".

الشركات الثلاث المدرجة في القائمة السوداء هي Wavelet Electronics و Comtel Technology Limited و HSJ Electronics.

إن إدراجهما في القائمة يمنعها من تصدير أو إعادة تصدير أو إجراء عمليات نقل المعدات داخل البلد.

بالإضافة إلى ذلك، أدرجت وزارة التجارة شبكةً من ثماني شركات أخرى تقدم الدعم المادي لصناعة الدفاع الإيرانية مع الصادرات عبر الصين وماليزيا وتركيا وجورجيا في القائمة السوداء.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان "لا يمكننا السماح للسلع والتكنولوجيات والبرامج الأميركية التي تدعم العلوم الطبية والابتكار التكنولوجي الحيوي بأن تتحول نحو استخدامات تتعارض مع الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضافت "ستواصل الولايات المتحدة الوقوف بقوة ضد جهود الصين وإيران لتحويل الأدوات التي يمكن أن تساعد البشرية على الازدهار إلى أدوات تهدد الأمن والاستقرار العالميين".

(م ش)