صحف عالمية: الإمارات تعيد سفيرها إلى طهران ودبلوماسي روسي يبدد آمال التوصل إلى إنهاء تفاوضي للحرب في أوكرانيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى سعي الإمارات لعودة علاقاتها مع إيران واستبعاد التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، إلى جانب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

الإمارات العربية المتحدة تعيد سفيرها لدى إيران بعد غياب دام ست سنوات

قالت صحيفة الغارديان البريطانية " قالت الإمارات، إن سفيرها في طهران سيستأنف مهامه في غضون أيام، وذلك بعد ست سنوات من خفض العلاقات دعما للسعودية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن السفير سيف محمد الزعابي "سيستأنف مهامه في سفارة الإمارات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأيام المقبلة للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام".

وأضافت أن الخطوة تسعى إلى "تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة على نطاق أوسع".

مع تحول التحالفات السياسية في الشرق الأوسط، دعا المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش في منتصف تموز إلى تخفيف التوترات الإقليمية وأشار إلى احتمال عودة السفير.

قلصت الإمارات علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية في عام 2016، تضامناً مع المملكة العربية السعودية، بعد أن هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية للمملكة في إيران بعد إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر.

اتخذت دول الخليج العربية الأخرى، بما في ذلك الكويت، خطوات مماثلة.

وقالت إيران في وقت سابق هذا الشهر إن الكويت أرسلت أول سفير لها إلى طهران منذ 2016.

وفي تموز، أجرى وزيرا الخارجية الإماراتي والإيراني محادثة هاتفية وناقشا تعزيز العلاقات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الإماراتية في ذلك الوقت.

وسبق أن قالت الإمارات الغنية بالنفط إن دول الخليج العربية يجب أن تشارك في "الدبلوماسية الجماعية" للتوصل إلى اتفاق مع إيران التي تجري محادثات مع القوى الغربية بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

في عام 2020، أقامت الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهي خطوة نددت بها طهران.

لكن أبو ظبي تنتهج سياسة التقارب مع خصومها الإقليميين السابقين، بما في ذلك قطر وتركيا وكذلك إيران، التي حافظت معها على علاقات اقتصادية قوية على الرغم من تخفيض التصنيف الدبلوماسي".

دبلوماسي روسي كبير يبدد آمال التوصل إلى إنهاء تفاوضي للحرب في أوكرانيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "حذر دبلوماسي روسي كبير من أن موسكو لا ترى أي احتمال لحل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتتوقع صراعا طويلا، مع بلوغ الغزو الشامل للرئيس فلاديمير بوتين عتبة الستة أشهر هذا الأسبوع.

قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، للصحيفة إن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورًا أكبر في محاولات إنهاء الصراع واتهم الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بالضغط على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات. وقال إنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال غاتيلوف: "الآن، لا أرى أي احتمال لإجراء اتصالات دبلوماسية. وكلما استمر الصراع، زادت صعوبة التوصل إلى حل دبلوماسي".

تصريحاته، التي تأتي على الرغم من موجة من الدبلوماسية المكوكية في الأسابيع الأخيرة، هي بمثابة صفعة للمفاوضين الذين كانوا يأملون في أن تشكل الاتفاقية الأخيرة بشأن صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود أساسًا لاتفاق أوسع.

وقال غاتيلوف إن الأمم المتحدة أصبحت غارقة في "التسييس" بسبب الحرب وهذا "أضر بسلطة الأمم المتحدة ومنظماتها". واشتكى من أنه نتيجة لذلك، فإنها غير قادرة على التصرف بشكل فعال كوسيط.

وقال عن عمله اليومي في جنيف: "ليس لدينا أي اتصالات مع الوفود الغربية. من ناحية البروتوكول لا نرى بعضنا البعض. بشكل خاص ليس لدينا أي اتصالات، للأسف. نحن ببساطة لا نتحدث مع بعضنا البعض".

وأضاف غاتيلوف أن الدبلوماسية العالمية كانت في أسوأ حالة عاشها خلال مسيرته التي استمرت 50 عامًا. وقال: "لقد تغير العالم ولن تكون الأمم المتحدة كما كانت من قبل".

رئيس الأركان الإسرائيلي: إسرائيل ضربت "بلدا ثالثا" خلال القتال الأخير في غزة

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية "كشف رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أن الجيش نفذ غارة على دولة لم يذكر اسمها خلال الجولة الأخيرة من القتال في قطاع غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال كوخافي في مؤتمر اتحاد السلطات المحلية: "قبل عشرة أيام، اغتال جيش الدفاع بدقة كبيرة تيسير الجعبري، وهو من كبار الإرهابيين"، في إشارة إلى قائد حركة "الجهاد الإسلامي" في شمال غزة، الذي قُتل خلال الضربات التي بدأت عملية "مطلع الفجر".

وأضاف: "في الوقت نفسه نفذ الجيش الإسرائيلي مجموعة من الاعتقالات في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه هاجم بلدا ثالثا، ونفذ دفاعات على امتداد باقي حدود البلاد".

إلا أن وسائل إعلام ناطقة بالعربية أفادت في 7 آب بمقتل ستة مستشارين إيرانيين ولبنانيين على الأقل في اليمن في معسكر يديره الحوثيون الذين يتلقون الدعم من إيران. ونسبت التقارير الانفجار إلى صاروخ بالستي للحوثيين الذي انفجر خلال إعادة تركيبه.

وذكرت التقارير التي بثتها قناتا "العربية" و"الحدث" أن عشرات المقاتلين الحوثيين قُتلوا أيضا، وأن الانفجار تسبب بانفجار ثان في مصنع ومخزن أسلحة قريب بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء.

ولم يتضح من التقارير ما إذا كان اللبنانيون مرتبطين بمنظمة حزب الله، وهي منظمة مسلحة أخرى تدعمها طهران.

في العام الماضي، قام الجيش الإسرائيلي بنشر بطاريات حول مدينة إيلات بجنوب البلاد وسط مخاوف من هجوم ينفذه الحوثيون. يُعتقد أن المجموعة المدعومة من إيران تمتلك صواريخ وطائرات مسيرة يمكنها الوصول إلى إسرائيل.

كانت إسرائيل في الماضي على استعداد لضرب أهداف بعيدة نسبيا عن حدودها، بما في ذلك عدد من الغارات الجوية في السودان قبل أكثر من عشر سنوات استهدفت شحنات من إيران إلى حركة "حماس" في غزة عبر بلد إفريقي.

كما نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا في العقد الأخير، معظمها لإحباط محاولات للقوات الإيرانية بنقل أسلحة إلى منظمة حزب الله اللبنانية أو وضع موطئ قدم لها على الحدود الشمالية لإسرائيل.

ولكن لم تكن هناك تقارير عن غارات إسرائيلية في سوريا خلال القتال الذي استمر ثلاثة أيام، حيث كان أقرب حادث في 12 آب.

كما اتهمت إيران إسرائيل في السابق بشن هجمات تخريبية ضد منشآتها النووية ومواقعها العسكرية، لكن لم يتم الإبلاغ عن مثل هذه الهجمات خلال العملية في غزة".

(م ش)