صحف عالمية: الحوار السعودي الإيراني قد يحقق نوعًا من الاختراق في المنطقة

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى آفاق الحوار الإيراني السعودي وتأثيره على المنطقة، وإلى التردد التركي في الانسحاب من ليبيا، إلى جانب التصعيد في أفغانستان.

هل ستحقق المحادثات السعودية الإيرانية أي اختراق؟

البداية من المباحثات السعودية الإيرانية، وفي هذا السياق، قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "لا يزال الوقت مبكرًا، لكن يبدو أن هناك تصميم من جانب المملكة العربية السعودية وإيران على معالجة القضايا الخلافية بينهما بطريقة ثنائية. إن رغبة كلا البلدين في استمرار المشاركة، بعد أن استضاف العراق المحادثات الأولية - كما أكد الرئيس برهم صالح - تشير إلى أن تهدئة التوترات وإجراءات بناء الثقة يمكن أن تكون السبيل إلى الأمام.

وبحسب ما ورد، تتحدث السعودية وسوريا مع بعضهما البعض أيضًا، وعلى الرغم من أن التواصل بينهما مستقل عن المحادثات السعودية الإيرانية، فمن الطبيعي أن أحدهما يمكن أن يؤثر على الآخر، ومن المفترض أن تلعب روسيا دورًا في محادثات سوريا حيث تسعى موسكو إلى إعادة هذا البلد إلى جامعة الدول العربية، وذلك لكي تجتذب دمشق التمويل العربي والدولي لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب، مع ضمان الحفاظ على المصالح الروسية في البلاد.

علامة أخرى على أن دول الشرق الأوسط تحاول حل خلافاتها وصراعاتها هي التحسن التدريجي في العلاقات بين مصر وتركيا.

بالطبع، من السابق لأوانه القول ما إذا كانت المنطقة تبدأ فصلًا جديدًا في تاريخها، كما أنه من السذاجة أن نعتقد أن القوى العالمية ليست منخرطة في هذه التطورات. لكن ليس من الخطأ الإشارة إلى أن انخفاض الثقة في بعض هذه القوى وفيما بينها - لا سيما الولايات المتحدة والصين وروسيا - قد ساهم في سعي اللاعبين الإقليميين إلى التقارب مع بعضهم البعض.

يبدو أن المحادثات السعودية الإيرانية، على وجه الخصوص، قد انطلقت من الاقتناع المشترك بأنه من الصعب الاعتماد على الولايات المتحدة.

بالنسبة للسعوديين، ثبت أن دعم إدارة ترامب السابقة غير كافٍ عندما تعرضت منشأة أرامكو لهجوم من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن المجاور. بعد ذلك، فشلت إدارة بايدن الحالية في جذب أي من دول الخليج إلى محادثات نووية مستقبلية مع إيران، حيث أصرت واشنطن على فصل ملف إيران النووي عن برنامج الصواريخ الباليستية والسلوك التوسعي داخل الدول العربية.

من وجهة النظر الإيرانية، تآكلت الثقة في الولايات المتحدة إلى حد كبير بعد أن سحب الرئيس السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي، الذي تم توقيعه في الأصل عام 2015. أصبح التزام أمريكا بأي صفقة توقعها في المستقبل موضع تساؤل الآن.

ومع ذلك، لا يعني أي من هذا أن الاختلافات بين المملكة والجمهورية الإسلامية ليست كبيرة. يمثل الوجود الأمريكي في المنطقة قضية خلافية بالنسبة لطهران، وهذا يفسر سبب إجراء هذه المحادثات بشكل أساسي من خلال القنوات الأمنية".

لماذا تحجم تركيا عن الانسحاب من ليبيا؟

وبخصوص المطالبات الليبية بالانسحاب التركي، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية "أرسلت تركيا الأسبوع الماضي وفدًا رفيع المستوى إلى ليبيا، وكانت الزيارة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز ما تمكنت تركيا حتى الآن من تحقيقه في ليبيا.

وأثارت وزيرة الخارجية الليبية، خلال اجتماعها مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، مسألة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، بينما يتركز الاهتمام على الوجود العسكري التركي، يوجد أيضًا مرتزقة فاغنر الروس، ويتم توظيفهم من قبل شخص مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن موسكو تنفي أن يكون لهم أي علاقة بالدولة الروسية، كما يوجد مرتزقة سودانيون وتشاديون في البلاد.

للوجود العسكري المرتبط بتركيا في ليبيا جانبان: المستشارون العسكريون الأتراك والمرتزقة السوريون، كما تعتبر تركيا المستشارين العسكريين فئة منفصلة لأنهم ذهبوا إلى ليبيا بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني.

وزعمت وسائل الإعلام الدولية أن هناك حوالي 17000 من هؤلاء المقاتلين في البلاد، لكن تم سحب 2500 منهم، وإذا كانت هذه الأرقام دقيقة، فقد نفترض أنه لا يزال هناك حوالي 14500 مرتزق سوري ترعاهم تركيا في ليبيا.

إن إحجام تركيا عن الموافقة على سحب القوات ينبع من التهديد الذي تشكله قوات فاغنر على حكومة الوفاق الوطني.

كما أن العامل الأكثر أهمية في موقف أنقرة هو مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر 2019 لترسيم مناطق الاختصاص البحري بين البلدين".

هل كان الهجوم الأخير في أفغانستان على النساء الشيعيات عملًا من أعمال الإبادة الجماعية؟

وعن التصعيد في أفغانستان، قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية "انفجرت قنبلة في مدرسة للبنات في أفغانستان يوم السبت، مستهدفة النساء وحيًّا تقطنه أغلبية شيعية في غرب كابول، وفقًا للتقارير. وبحسب ما ورد حدث ذلك أثناء خروج الفتيات من المدرسة، حيث قُتل نحو 30 شخصًا، وأصيب 50 آخرون.

وأدانت حركة طالبان الهجوم، ما يعني أن التركيز على الجناة سينتقل إلى تنظيم داعش في أفغانستان يأتي الهجوم في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة عملية الانسحاب من أفغانستان، ومن المرجح أن تغادر القوات الأجنبية الأخرى المنطقة أيضًا.

يبدو أن العديد من الدول التي تدعم الجماعات المتطرفة بشكل عام، مثل إيران وتركيا وقطر وباكستان، ترغب في الاستفادة من الانسحاب الأمريكي، وقد يكون الهجوم على المدرسة رمزًا للأسوأ في المستقبل.

وبحسب وزارة الداخلية الأفغانية، فقد استهدف القصف مدرسة سيد الشهداء في مستوطنة دشت برشي، وبحسب التقارير، كانت المنطقة هدفًا لتنظيم داعش من قبل.

يمكن اعتبار الهجمات المتزايدة على الأقليات الشيعية أعمال إبادة جماعية، وقد فعل داعش هذا من قبل في أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبها ضد الأقلية الإيزيدية في العراق عام 2014. كما استهدف الشيعة في تلعفر ومعسكر سبايكر".

(م ش)