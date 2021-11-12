صحف عالمية: الغرب يتهم بيلاروسيا بزعزعة الاستقرار ومستقبل العراق أصبح على المحكّ

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى اتهامات الغرب لبيلاروسيا باستغلال أزمة المهاجرين، بالإضافة إلى الوضع المتدهور في العراق.

الغرب يحمّل بيلاروسيا المسؤولية عن محاولة "زعزعة استقرار" حدود الاتحاد الأوروبي

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: "حثت وفود الولايات المتحدة وأوروبا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات بشأن سلوك بيلاروسيا على حدودها مع بولندا، ووصفت أزمة المهاجرين بأنها منظمة، قائلة إن مينسك تعرّض المهاجرين للخطر لأغراض سياسية".

وتقول بولندا إن حكومة الرجل القوي ألكسندر لوكاشينكو جذبت نحو 2000 مهاجر، إلى بيلاروسيا بغرض إرسالهم عبر الحدود إلى بولندا، وبالتالي الاتحاد الأوروبي انتقامًا من العقوبات.

ويعيش هؤلاء الأشخاص الآن في مخيم من الخيام على الحدود في درجات حرارة شبه متجمدة.

بولندا، التي فرضت حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية التي فرضها مئات الجنود، ترفض السماح لهم بالدخول وتجمع الناس على طول الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا.

بعد اجتماع طارئ حول الأزمة، أصدرت الوفود الغربية في مجلس الأمن في نيويورك بيانًا مشتركًا يدين "الاستغلال المنظم للبشر الذين تعرض حياتهم ورفاههم للخطر لأغراض سياسية من قبل بيلاروسيا".

وقالوا إن بيلاروسيا تفعل ذلك "بهدف زعزعة استقرار البلدان المجاورة والحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتحويل الانتباه عن انتهاكاتها المتزايدة لحقوق الإنسان".

مستقبل العراق على المحك

وفي الشأن العراقي قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية: إن "الهجوم بطائرات مسيّرة على منزل مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، أمر صادم ومثير للدهشة".

وعلى الرغم من أن اغتيال كبار السياسيين أمر شائع في العراق أو الشرق الأوسط، فإن الرد على محاولة القتل هذه يمكن أن يؤدي إلى فشل الدولة أو كسرها.

ويجب أولًا التفكير في الجناة، وفقًا لمسؤولين عراقيين، فإن مجموعات شيعية عراقية نفذت محاولة الاغتيال، وعلى وجه التحديد عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي، وهما الآن أقوى وكلاء طهران.

وتأتي محاولة الاغتيال في أعقاب نوبة غضب سياسية مذهلة بعد أن مُني تحالف الفتح الذي يمثّل الحشد الشعبي، الموالي لإيران، بتراجع كبير في البرلمان الجديد، في انتخابات الشهر الماضي، حيث خسر ثلثي مقاعده، ورفض بصوت عالٍ قبول النتيجة.

كما إن مقتدى الصدر، منافس الحشد الشعبي منذ فترة طويلة، جاء في المرتبة الأولى.

وحققت قوات الحشد الشعبي نجاحًا جيدًا بعد تمدد داعش في العراق عام 2014.

وحاول الكاظمي جاهدًا إخضاع الحشد الشعبي للانضباط الحكومي. كما أن الكاظمي تولى منصب رئيس الوزراء بعد احتجاجات حاشدة في تشرين الأول.

وأخذت المجموعات المدعومة من إيران زمام المبادرة في قمع تلك الانتفاضة بعنف. وأدى ذلك، بالإضافة إلى الغضب الواسع النطاق من خروجهم على القانون، إلى انخفاض كبير في الأصوات التي حصلوا عليها، لكن وجودهم المدجج بالسلاح بقي على الأرض.

على وقع الخلافات... بايدن وشي سيعقدان قمة افتراضية الإثنين

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أشخاص مطلعين إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ يخططان لعقد قمة افتراضية يوم الإثنين، حيث تعهدت الدولتان بالعمل معًا بشأن تغيّر المناخ، لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن تايوان والجبهات الأخرى".

وتحدث القادة مرتين منذ أن تولى بايدن منصبه في كانون الثاني، على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون القمة بمثابة اجتماع ثنائي أكثر رسمية بمشاركة الموظفين.

وقال أحد الأشخاص الذين يتابعون المفاوضات عن كثب ويتواصلون مع المسؤولين الأمريكيين إن المناخ والتجارة وحظر الانتشار النووي - جميع المجالات التي تريد الولايات المتحدة العمل عليها مع بكين - بالإضافة إلى تايوان والأمن السيبراني من بين القضايا التي يمكن مناقشتها.

وأعرب بايدن وشي عن رغبتهما في العمل معًا، وأصدرت الولايات المتحدة والصين إعلانًا مشتركًا مفاجئًا لمعالجة تغيّر المناخ كجزء من المحادثات في غلاسكو، مما رفع التوقعات بنبرة أكثر تعاونًا الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، اتسمت العلاقة في الغالب بتبادل الآراء بشأن التجارة والأمن وحقوق الإنسان، واستمرارًا لتراكم التوترات التي بدأت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. ينتقد الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس الصين بشكل متزايد، مما يزيد الضغط على إدارة بايدن.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، حيث نفذت بكين العشرات من المهمات الجوية الأخيرة بالقرب من الجزيرة. وأعقبت الطلعات الجوية سلسلة من الدوريات البحرية الدولية بقيادة حاملة طائرات من المملكة المتحدة وسفن من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال البيت الأبيض مؤخرًا، إن الموقف الذي طال أمده من الغموض الاستراتيجي بشأن تايوان لا يزال ساريًا، بعد أن أدلى بايدن بتعليقات عامة حول الدفاع عن تايوان ضد هجوم افتراضي من الصين.

وتشعر واشنطن بالقلق إزاء استمرار الحشد العسكري الصيني، بما في ذلك اختبار سلاح تفوق سرعته سرعة الصوت وخطط بكين لامتلاك أكثر من 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.

(م ش)