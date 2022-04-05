صحف عالمية: الغرب يصعد مع روسيا والعرب يسعون إلى التسوية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى التصعيد الغربي ضد روسيا وسعي الدول العربية الى إيجاد حل سلمي بين موسكو وكييف.

بايدن يحذر روسيا من مواجهة المزيد من العقوبات بسبب مذبحة بوشا

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية " طالب (الرئيس الأميركي) جو بايدن بمحاكمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمام السلطات الدولية كمجرم حرب.

قال بايدن يوم الإثنين: "علينا جمع كل التفاصيل" من أجل "إجراء محاكمة فعلية لجرائم الحرب".

هذه الخطوة متوقعة، وتأتي بعد أن وبخ بايدن بوتين علنًا على أنه "مجرم حرب" وسط صور ومقاطع فيديو للمجازر المروعة في المناطق التي كانت تسيطر عليها روسيا سابقًا في أوكرانيا.

وكرر بايدن اعتقاده يوم الاثنين، مضيفا للصحفيين بينما كان يشير إلى بوتين "الوحشي": "إنه مجرم حرب". وأضاف أن إدارته ستواصل الضغط على الموقف عبر عقوبات تستهدف موسكو.

ألقي باللوم على العقوبات التي يقودها الغرب في حدوث صدمة اقتصادية قاسية في روسيا أدت إلى إغلاق العديد من الشركات وفقدان الروبل قيمته.

قال بايدن: "سأستمر في إضافة المزيد من العقوبات"، بينما رفض الإدلاء بتفاصيل محددة.

كما تناول بايدن تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التي ذهب فيها زيلينسكي إلى الأمام واتهم القوات الروسية بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا".

برلين تسيطر على أعمال غازبروم

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " ستتولى الحكومة الألمانية مؤقتًا السيطرة على وحدة رئيسية في شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي في محاولة لتأمين شحنات الغاز، مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوروبا بشأن إمدادات الطاقة.

قال وزير الاقتصاد روبرت هابك يوم الاثنين إن وكالة الشبكة الفيدرالية ستصبح وصيا على شركة غازبروم جرمانيا المحدودة حتى 30 أيلول. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت شركة غازبروم يوم الجمعة إنها ستترك أعمالها في ألمانيا دون مزيد من التفاصيل.

قال هابك في مؤتمر صحفي: "إن ترتيب إدارة الثقة يخدم في حماية الأمن العام والنظام العام والحفاظ على أمن الإمدادات. هذه الخطوة ضرورية بشكل عاجل".

وقال هابك إن هذه الخطوة جاءت بسبب فشل شركة غازبروم في إخطار الحكومة بتغيير ملكية شركة غازبروم جرمانيا.

وتدير شركة غازبروم جرمانيا البنية التحتية الحيوية في ألمانيا، بما في ذلك تخزين الغاز وتجارة ونقل الغاز الطبيعي.

وقال هابك إن إمدادات الغاز مضمونة في الوقت الحالي. وقالت غازبروم في الأيام الأخيرة إن الصادرات إلى أوروبا مستمرة تماشيا مع العقود.

تعتمد ألمانيا بشدة على موسكو في مجال الطاقة، واستوردت أكثر من نصف غازها وحوالي ثلث نفطها من روسيا العام الماضي. زادت الحكومات الألمانية المتتالية تدريجياً من اعتماد البلاد على واردات الطاقة الرخيصة من روسيا.

بعد الغزو الروسي، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تهدف إلى وقف جميع واردات الغاز من روسيا بحلول عام 2024 وإنهاء واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام. قبل بدء الحرب بقليل، أوقفت برلين التصديق على خط أنابيب نورد ستريم 2، والذي كان سيضاعف حجم الغاز الروسي المُصدَّر مباشرةً إلى ألمانيا.

أطلقت برلين الأسبوع الماضي مرحلة الإنذار المبكر لخطة طوارئ تهدف إلى عزل البلاد ضد أي تخفيض محتمل في شحنات الغاز الروسي. ستشهد المرحلة الأخيرة من الخطة، والتي يمكن أن تبدأ في حالة انقطاع إمدادات الغاز، تقنين الغاز في البلاد.

قال مسؤول حكومي ألماني إن محاولة شركة غازبروم نقل ملكية الشركة إلى كيان أجنبي دون الحصول على إذن من السلطات تتعارض مع القوانين الألمانية. وقال المسؤول إنه لا يزال من غير الواضح سبب نقل غازبروم للملكية ولم تبلغ الشركة الحكومة بنيتها.

بموجب القانون الألماني، يجب أن توافق السلطات على الاستحواذ الأجنبي على الأصول الاستراتيجية مثل البنية التحتية للطاقة إذا كان المشتري شركة من دولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول الألماني إن غازبروم جرمانيا ستخضع الآن لإدارة الدولة لمدة ستة أشهر حتى يتم حل الوضع القانوني.

وقال المسؤول: "الفكرة هي تحقيق بعض النظام في هذا الأمر وتأمين تشغيل الشركة والوفاء بالعقود القائمة. لكننا لا نعرف ما يمكن أن يحدث مع استمرار إمدادات الغاز في هذه الأوقات العصيبة".

الدول العربية مستعدة للتوسط بين أوكرانيا وروسيا

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية " قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في موسكو يوم الاثنين إن الدول العربية أبدت استعدادها للتوسط بين روسيا وأوكرانيا.

شكري جزء من وفد جامعة الدول العربية الذي زار روسيا لمناقشة الأزمة في أوكرانيا. وستتوجه المجموعة إلى بولندا يوم الثلاثاء للقاء وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وارسو.

بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الآثار السلبية للحرب الأوكرانية على اقتصادات الدول العربية، بما في ذلك تعطيل واردات القمح وارتفاع أسعار الطاقة.

لكنه قال إن قلق الوفد يتجاوز مصالح الدول العربية.

وقال أبو الغيط: "يجب أن نعترف بأن للدول العربية مصالح وأن هذه المصالح يجب الدفاع عنها من وجهة نظر كل دولة على حدة".

وأضاف "لكننا لا ننظر إلى الأمر من منظور عربي فقط. نحن نرى ضرورة الدفاع عن السلام والاستقرار في العالم".

(م ش)