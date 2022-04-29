صحف عالمية: الغرب يحاصر روسيا عسكرياً واقتصادياً

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي الغرب لتطويق روسيا عسكرياً واقتصادياً.

ألمانيا تسقط معارضتها لحظر النفط الروسي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "قال مسؤولون حكوميون إن ألمانيا مستعدة الآن لوقف شراء النفط الروسي، مما يمهد الطريق أمام حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الخام من روسيا.

كانت برلين أحد المعارضين الرئيسيين لفرض عقوبات على تجارة النفط والغاز بين الاتحاد الأوروبي وموسكو.

وقال مسؤولان إن ممثلي ألمانيا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي رفعوا يوم الأربعاء، اعتراض البلاد على حظر نفطي روسي كامل بشرط منح برلين الوقت الكافي لتأمين إمدادات بديلة.

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون إن التحول الألماني يزيد من احتمالية اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على حظر تدريجي على النفط الروسي، مع قرار محتمل في أقرب وقت الأسبوع المقبل. ومع ذلك، لا يزال التفاوض حول مدى سرعة إنهاء الاتحاد لمشترياته من النفط الروسي، وما إذا كان يستخدم أيضًا تدابير مثل تحديد سقف للأسعار أو التعريفات الجمركية.

تحول الجدل الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي بشكل حاسم في الأيام الأخيرة، حيث اتخذت ألمانيا وبعض الدول الأخرى خطوات عملية لاستبدال روسيا بموردين آخرين.

يقول دبلوماسيون إن بعض الدول الأعضاء لا تزال حذرة بشأن التأثير الاقتصادي لحظر نفطي، بما في ذلك المجر وإيطاليا والنمسا واليونان. يجب أن توافق جميع حكومات الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 على حظر النفط.

وتأتي التحركات النفطية في الوقت الذي تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الأعضاء بولندا وبلغاريا على تعويض النقص في الغاز الطبيعي بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات هذا الأسبوع ردًّا على ما قالت إنه رفض البلدين دفع ثمن الواردات بالروبل.

يطالب الكرملين المشترين في الاتحاد الأوروبي بالدفع في حسابات بنكية خاصة، حيث سيتم تحويل الودائع من اليورو والدولار إلى الروبل".

الناتو يرحب بحرارة بانضمام فنلندا والسويد إلى التحالف

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية "أعلن رئيس التحالف العسكري يوم الخميس، أن فنلندا والسويد سيكونان "موضع ترحيب حار" في الناتو.

قال ينس ستولتنبرغ إن كلا البلدين سيتم احتضانهما بأذرع مفتوحة إذا قررا الانضمام إلى المنظمة العسكرية المكونة من 30 دولة، ويمكن أن يصبحا عضوين بسرعة كبيرة.

قال ستولتنبرغ في بروكسل: "هذا قرارهم. ولكن إذا قرروا التقدم، فسيتم الترحيب بفنلندا والسويد بحرارة، وأتوقع أن تمضي هذه العملية بسرعة".

من المتوقع أن يقدموا طلبًا متزامنًا، ربما في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وظل كلا البلدين في السابق خارج التحالف؛ بسبب مخاوف من إثارة غضب روسيا وبسبب نقص الدعم المحلي للانضمام إلى الناتو.

لكن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تغيير جذري في المشهد الأمني في أوروبا، وزاد الدعم العام في كلا البلدين للانضمام إلى عضوية الناتو بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.

شهدت فنلندا، التي يبلغ طول حدودها 1300 كيلومتر مع روسيا، ارتفاعًا حادًّا في دعم العضوية، على الرغم من احتمال حدوث أي رد فعل سلبي من موسكو.

أظهر استطلاع للرأي في صحيفة ""Helsingin Sanomat يوم الخميس أن 59 في المائة من الفنلنديين يؤيدون الانضمام، مقابل 17 في المائة فقط ضد.

قالت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، مؤخرًا إن "كل شيء قد تغير" بعد غزو أوكرانيا.

وحذرت روسيا من أنها قد تنشر أسلحة نووية في منطقة البلطيق إذا وقعت فنلندا والسويد على عضوية الحلف".

جو بايدن يطلب من الكونغرس 33 مليار دولار مساعدة إضافية لأوكرانيا مع تصاعد الصراع

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية "طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس تقديم 33 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا، أي أكثر من ضعف مبلغ 13.6 مليار دولار الذي وافق عليه لكييف الشهر الماضي، في إشارة إلى أن واشنطن تستعد لصراع طويل ومتصاعد.

يتضمن طلب بايدن يوم الخميس، والذي من المرجح أن يوافق عليه الكونغرس 20.4 مليار دولار للمساعدة الأمنية والعسكرية، لا سيما 5 مليارات دولار للأسلحة من المخزونات الأميركية. الإعلان عن الصناديق الجديدة - المتوقع أن يستمر حتى أيلول - هو أحدث تصعيد للتوترات بين موسكو والغرب بسبب حرب فلاديمير بوتين.

وتتخذ واشنطن نهجًا حازمًا بشكل متزايد تجاه الحرب، حيث تقوم بتوسيع نطاق وكمية المساعدات الفتاكة التي قدمتها لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.

تصاعدت التوترات على جبهات أخرى هذا الأسبوع، مع استمرار روسيا هجومها شرق أوكرانيا، وعقدت الولايات المتحدة اجتماعًا لأكثر من 40 دولة بشأن زيادة مساعدات الأسلحة إلى كييف، وإعلان موسكو وقف صادرات الغاز إلى بولندا وبلغاريا.

قال بايدن إن الولايات المتحدة استنفدت في الغالب التمويل السابق الذي خصصه الكونغرس، مما يشير إلى أن البيت الأبيض يتوقع استمرار الحرب لأشهر قادمة.

وأضاف أن الحزمة الجديدة بدأت "الانتقال إلى المساعدة الأمنية طويلة المدى".

بالإضافة إلى المساعدة في مجال الأسلحة، هناك 6 مليارات دولار للمساعدة الأمنية و4 مليارات دولار لبرنامج التمويل العسكري الأجنبي التابع لوزارة الخارجية.

وقال البيت الأبيض إن الموارد ستدعم توفير مدفعية إضافية وعربات مدرعة وقدرات إلكترونية ودفاعات جوية، بالإضافة إلى جهود إزالة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة. كما أنهم سيدعمون نشر القوات الاميركية في أراضي الناتو.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الولايات المتحدة لتقديم 8.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية للحكومة الأوكرانية و3 مليارات دولار في شكل مساعدات إنسانية لمعالجة الأمن الغذائي ودعم الأشخاص الذين نزحوا بسبب الحرب".

(م ش)