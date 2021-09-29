صحف عالمية: الدستورية السورية تعقد الشهر القادم وطهران تجري تدريبات على حدود أذربيجان

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تحديد موعد الدستورية "السورية"، وإلى التدريبات العسكرية الإيرانية على حدود اذربيجان "حليفة اسرائيل"، إلى جانب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

الأطراف السورية تعود إلى المحادثات الدستورية في تشرين الأول

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية في الشأن السوري: "أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، يوم الثلاثاء، إن أطراف النزاع في سوريا سيعودون إلى طاولة المفاوضات في تشرين الأول لمناقشة الدستور الجديد.

ومع ذلك، حذر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من استمرار وجود عقبات أمام التوصل إلى حل سياسي للصراع.

وقال بيدرسون إن اللجنة الدستورية السورية التي تشكلت قبل عامين بعد مفاوضات مكثفة اتفقت على منهجية للمضي قدمًا وستجتمع للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في تشرين الأول.

وأضاف أن اللجنة حتى الآن "لم تبدأ بعد في إحراز تقدم مطرد في تفويضها"، وهو صياغة دستور جديد كجزء من عملية السلام السورية التي بدأت عام 2015.

قال بيدرسون: "علينا جميعًا أن نتوقع الآن أن تبدأ اللجنة الدستورية العمل بجدية على عملية صياغة - وليس فقط - التحضير - لإصلاح دستوري".

وأردف "إذا فعلت ذلك، فعندئذ سيكون لدينا عملية دستورية مختلفة وذات مصداقية. نحن بحاجة لذلك إذا أردنا بناء قدر ضئيل من الثقة".

وأضاف بيدرسون: "من الواضح من جميع مشاركاتنا أن الثقة منخفضة، ولكن من الواضح أيضًا أن المصالح المشتركة موجودة، وأن الأمور ليست ثابتة، وأن هناك كل الأسباب لمحاولة الآن بناء جهد سياسي أكثر فاعلية".

على الرغم من التقدم المبدئي، يواصل أعضاء مجلس الأمن الإعراب عن عدم رضاهم عن وتيرة ومسار العملية السياسية في سوريا.

قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، إنها ترحب باجتماع تشرين الأول، لكنها حذرت من أن بشار الأسد لم يشارك بعد في المحادثات بحسن نية.

وأضافت: "يجب أن يكون الاجتماع القادم مختلفًا عن الاجتماع الذي سبقه. لقد حان الوقت لأن ينهي النظام تأخيراته المصطنعة للعملية، ولإحراز تقدم جوهري بشأن دستور جديد، على النحو المتوخى في قرار (الأمم المتحدة) رقم 2254".

إيران: التدريبات العسكرية بالقرب من أذربيجان مسألة 'سيادة'

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية في الشأن الإيراني: "استندت طهران يوم الثلاثاء إلى "سيادتها" لتبديد مخاوف أذربيجان بشأن التدريبات العسكرية الإيرانية بالقرب من حدودهما المشتركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده "التدريبات التي أجرتها بلادنا في مناطق الحدود الشمالية الغربية.. هي مسألة سيادة".

وقال السيد خطيب زاده إن طهران "ستتخذ كل الإجراءات التي ترى أنها ضرورية لأمنها القومي. وأن إيران لن تتسامح مع وجود الكيان الصهيوني بالقرب من حدودنا"، وذلك في إشارة منه إلى علاقات أذربيجان مع عدو إيران إسرائيل.

وكان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قد انتقد طهران بسبب التدريبات ووصفها بأنها "حدث مفاجئ للغاية".

وقال "يمكن لكل دولة أن تنفذ أي مناورات عسكرية على أراضيها. إنه حقهم السيادي. لكن لماذا الآن، ولماذا على حدودنا؟".

كبار الجنرالات يشككون في مزاعم بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان

قالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان: "أكد كبار القادة العسكريين أنهم نصحوا البيت الأبيض بالاحتفاظ بما لا يقل عن 2500 جندي في أفغانستان، ورفض جدول زمني تعسفي للانسحاب، وهو ما يتعارض على ما يبدو مع الرئيس بايدن.

اعترافات رئيس الأركان المشتركة الجنرال مارك إيه ميلي ورئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، كانت من بين أهم ما تم الكشف عنه من جلسة استماع ساخنة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. وكانت هذه أول جلسة استماع من نوعها مع قيادة وزارة الدفاع منذ سقوط أفغانستان في أيدي طالبان في 15 آب، كما مثّل وزير الدفاع لويد أوستن أمام اللجنة.

كانت ست ساعات من الشهادة غير مريحة لجميع الشهود الثلاثة. لقد واجهوا أسئلة حول اتخاذ القرار الذي أدى إلى الانسحاب المتسرع، وأيام النهائيات الفوضوية والعنيفة للمهمة القتالية الأمريكية، ومشاكل محاربة الإرهاب دون وجود عسكري أمريكي داخل أفغانستان التي تحكمها طالبان.

على الرغم من التردد في مناقضة الرئيس علانية، والتشديد على أنهم لن يفصحوا عن تفاصيل المحادثات الخاصة؛ بدا أن ميلي وماكنزي يدحضان العديد من النقاط التي طرحها بايدن وكبار مساعديه خلال الأسابيع الستة الماضية، وصرح كلا الضابطين بشكل قاطع أن القاعدة لا تزال في أفغانستان، متضاربة مع ادعاء الرئيس في أواخر آب بأن المجموعة الإرهابية "رحلت" من البلاد.

اعترف الجنرال ميلي بأن أمريكا عانت من "ضرر" لمصداقيتها في الخارج بسبب الانسحاب المتسرع وسوء التنسيق بين الولايات المتحدة والحلفاء من أفغانستان.

(م ش)