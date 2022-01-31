صحف عالمية: الضغوط تتواصل على موسكو بشأن أوكرانيا وانتهاكات إنسانية تلاحق طالبان

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الضغوط المتواصلة على روسيا بخصوص أوكرانيا، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، وإلى الأزمة بين الحكومة اللبنانية ودول الخليج.

الولايات المتحدة: روسيا ستواجه ضغوطًا في الأمم المتحدة بشأن أزمة أوكرانيا

وفي الشأن الأوكراني، قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية: "تعهدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن الدولي سيضغط بشدة على روسيا في جلسة يوم الإثنين، لمناقشة حشد موسكو للقوات بالقرب من أوكرانيا والمخاوف المتزايدة من التخطيط لغزو".

وقالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد عن الولايات المتحدة وأعضاء المجلس الآخرين في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC يوم الأحد: "أصواتنا موحدة في دعوة الروس لتوضيح موقفهم".

وأدى حشد روسيا لما يقدر بنحو 100 ألف جندي قرب الحدود مع أوكرانيا إلى ظهور تحذيرات متزايدة القوة من الغرب من أن موسكو تعتزم الغزو.

وتطالب روسيا بدورها بأن يتعهد الناتو بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف، ووقف نشر أسلحة الناتو بالقرب من الحدود الروسية وتراجع قواتها من أوروبا الشرقية.

ورفض رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف يوم الأحد، تحذيرات الغرب بشأن الغزو.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "تاس" عنه قوله "في هذا الوقت يقولون إن روسيا تهدد أوكرانيا - وهذا سخيف تمامًا، لا نريد الحرب ولسنا بحاجة إليها على الإطلاق".

وتقول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إن الغزو الروسي سيؤدي إلى عقوبات شديدة، وأثار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد، احتمال فرض بعض العقوبات بشكل استباقي.

وقال السيناتور بوب مينينديز لشبكة سي إن إن: "هناك بعض العقوبات التي يمكن أن تحدث بالفعل مقدمًا، بسبب ما فعلته روسيا بالفعل - هجمات إلكترونية على أوكرانيا، وعمليات خادعة، وجهود لتقويض الحكومة الأوكرانية داخليًّا".

وقال مينينديز إنه في حالة الغزو، ستواجه روسيا "العقوبات"، بما في ذلك الإجراءات ضد البنوك الروسية التي يمكن أن تقوض الاقتصاد الروسي بشدة وتزيد من المساعدة المميتة للجيش الأوكراني.

ولطالما استاءت روسيا من منح الناتو عضوية لدول كانت ذات يوم جزءًا من الاتحاد السوفيتي أو كانت في مجال نفوذه كأعضاء في حلف وارسو.

الأمين العام للأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 جندي أفغاني سابق منذ سيطرة طالبان

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "تلقت الأمم المتحدة مزاعم موثوقة بأن أكثر من 100 عضو سابق في الحكومة الأفغانية وقواتها الأمنية وأولئك الذين عملوا مع القوات الدولية قتلوا منذ أن استولت طالبان على البلاد في 15 آب، بحسب الأمين العام أنطونيو غوتيريش".

وفي تقرير حصلت عليه وكالة الأسوشيتيد برس، الأحد، قال غوتيريش إن "أكثر من ثلثي" الضحايا زُعم أنهم نتجوا عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء على أيدي طالبان أو المنتسبين إليها، على الرغم من إعلان طالبان عن "عفو عام" عن المنتسبين إلى الحكومة السابقة وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف أنه على الرغم من تأكيدات طالبان، تلقت البعثة السياسية للأمم المتحدة أيضًا مزاعم موثوقة "بحالات اختفاء قسري وانتهاكات أخرى تؤثر على الحق في الحياة والسلامة الجسدية" لأعضاء سابقين في الحكومة والتحالف.

وقال غوتيريش إن المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام ما زالوا "يتعرضون للهجوم والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل".

وأضاف أن ثمانية من نشطاء المجتمع المدني قتلوا، بينهم ثلاثة على أيدي طالبان وثلاثة على يد متطرفين من داعش، وتعرض 10 لاعتقالات مؤقتة وضرب وتهديدات من قبل طالبان. قُتل صحفيان أحدهما على يد داعش وأصيب اثنان على يد مسلحين مجهولين.

وقال الأمين العام إن بعثات الأمم المتحدة وثقت 44 حالة اعتقال مؤقت وضرب وتهديد بالترهيب، 42 منها من قبل طالبان.

وزير خارجية لبنان: نزع سلاح حزب الله خط أحمر

وفي الشأن اللبناني، قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "وصل وزير الخارجية اللبناني إلى الكويت، يوم السبت، للإدلاء بأجوبة على قائمة مقترحات سياسية قدمتها دول الخليج إلى البلاد".

قبل الانطلاق من بيروت، أوضح وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أن لبنان لن ينزع سلاح جماعة حزب الله التي تمولها إيران، وهو أحد إجراءات بناء الثقة العشر التي تم طلبها.

العلاقات بين لبنان الفقير ودول الخليج الثرية في أدنى مستوياتها منذ عقود. اندلعت أزمة أواخر العام الماضي عندما تحدث سياسي لبناني (وزير الإعلام جورج قرداحي) منتقدًا الحرب التي تقودها السعودية ضد "المتمردين المدعومين من إيران" في اليمن.

وبعد تصريحات قرداحي، استدعت السعودية سفيرها من بيروت وأوقفت جميع الواردات اللبنانية، مما أثر على مئات الشركات ووقف تدفقات مئات الملايين من العملات الأجنبية إلى لبنان، كما استدعت عدة دول خليجية سفرائها.

وقال بو حبيب في تصريحات متلفزة: "لن أسلم سلاح حزب الله ولن أنهي وجوده. هذا أمر غير وارد في لبنان"، واصفًا المجموعة بأنها" حزب لبناني بامتياز نشط في الحكومة، لكنه لا يهيمن على السياسة في لبنان".

وقال بو حبيب: "نأمل أن تكون لدينا علاقات ممتازة كما في الماضي مع دول الخليج"، وقال إن لبنان لديه اقتراحات لحل المشاكل بين الجانبين.

وتضمنت القائمة التي سلمها وزير الخارجية الكويتي وتداولها الإعلام اللبناني تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 الداعي إلى نزع سلاح جميع "الميليشيات" في لبنان. يجب تنفيذ إصلاحات كبرى لمكافحة الفساد، ويجب أن تتوقف جميع الهجمات اللفظية أو الحقيقية على دول الخليج.

(م ش)