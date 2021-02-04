صحف عالمية: البنتاغون يتراجع عن سحب قواته من ألمانيا وتزايد خطر داعش والقاعدة على أوروبا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تراجع الجيش الأمريكي عن سحب قواته من ألمانيا، وكذلك العلاقات المتوترة بين أنقرة وواشنطن وتزايد خطر الهجمات الإرهابية على أوروبا.

الإندبندنت: الجيش الأمريكي يوقف أمر ترامب بسحب 12 ألف جندي من ألمانيا

صحيفة الإندبندنت البريطانية تحدثت عن وقف أمريكا عملية سحب جنودها من ألمانيا وقالت: "أوقف الجيش الأمريكي أمرًا أصدره دونالد ترامب بسحب أكثر من ربع قواته من ألمانيا، وهي خطوة كانت مثيرة للجدل بشكل كبير واعتبرت تعبيرًا عن الحقد تجاه حليف غربي رئيسي.

وتم الكشف عن تجميد أمر سحب 12000 جندي بشكل غير متوقع من قبل القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال تود ولترز، بينما كان يجيب عن أسئلة الصحفيين، وقال إنه سيتم تأجيلها لتمكين وزير الدفاع الأمريكي الجديد، لويد أوستن، من إجراء مراجعة شاملة وتقديم تقرير إلى الرئيس جو بايدن.

ووصف ترامب قراره بأنه عقاب على إنفاق ألمانيا المنخفض على الدفاع، حيث كان ينظر إليه على نطاق واسع على أنه تعبير عن غضبه تجاه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي تحدته مرارًا وتكرارًا في عدد من القضايا.

وفي حديثه في مقر الحلفاء في مونس ببلجيكا، قال الجنرال وولترز: "في هذه اللحظة بالذات، كل واحد من هذه الخيارات، معلقة، سيتم إعادة فحصها جميعًا، فوزير الدفاع الأمريكي في هذه اللحظة بصدد إجراء مراجعة شاملة للغاية، وسيتلقى المشورة من القيادة المدنية والعسكرية، وبمجرد أن يُسمح له بجمع كل هذه النصائح لتقديمها في النهاية إلى رئيسنا والبيت الأبيض، سوف يوجه إلينا القرار".

ذا ناشيونال الإماراتية: داعش والقاعدة يخططان لفظائع جديدة في جميع أنحاء أوروبا

صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية حذّرت من هجمات قد تشنها داعش والقاعدة في أوروبا وقالت: "يخطط تنظيم داعش والقاعدة في غرب أفريقيا لارتكاب فظائع في أوروبا، بحسب تحذير صارخ من رئيس أجهزة الأمن الأجنبية الفرنسية بشأن التهديد المتزايد من المنطقة.

وحذّر رئيس المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE) برنارد إيمي، من تهديد داعش من مالي ونشر مقطع فيديو سري لزعيم القاعدة، يُزعم أنه يخطط للتوسع في غرب أفريقيا.

وقال إيمي: "من مالي، عمل الإرهابيون على شن هجمات ضدنا، ضد شركائنا ويفكرون في شن هجمات في المنطقة وفي أوروبا"، وشدد على أن القاعدة في منطقة الساحل لديها أجندة للتوسع وتروج لهجمات عالمية.

وبعد ساعات من التحذير، هاجم إرهابيون مدججون بالسلاح، ورد أن بعضهم في عربات مدرعة، موقعًا حكوميًّا في مالي، أسفر عن مقتل تسعة جنود.

ومع 5000 جندي يتمركزون في مالي، تستهدف فرنسا منظمتين متطرفتين رئيسيتين في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، داعش والفرع المحلي للقاعدة.

وتحدث إيمي في قاعدة أورليانز-بريسي الجوية جنوب باريس، ووصف زعيم داعش المتطرف عدنان الصحراوي بأنه رجل متورط في "الوحشية" بمزاج "متعطش للدماء".

لكنه قال إن تنظيم القاعدة يمثل تهديدًا أكبر لأنه يضم في صفوفه مجموعة أكبر من المقاتلين الأجانب، قائلًا إن "هناك سيطرة كبيرة للمقاتلين الأجانب في الصراع في الساحل، حيث إن معظم المقاتلين ليسوا ماليين".

وقال إن الجماعة الإرهابية كانت تحاول أيضًا "منع عملية السلام والمصالحة التي انطلقت في مالي عام 2015".

وصنف زعيم القاعدة في منطقة الساحل إياد أغ غالي فرنسا على أنها العدو الأول، واصفًا إياه بأنه أحد "الأبناء الروحيين لأسامة بن لادن".

وعرض رئيس الأمن تسجيل فيديو سري لاجتماع استراتيجي بين قادة الإرهاب في شباط/ فبراير من العام الماضي، دعا فيه أغ غالي إلى "سلسلة من الهجمات واسعة النطاق ضد القواعد العسكرية".

كما سلط الضوء على المخاوف بشأن تنامي التهديدات الإرهابية شرق أفريقيا واليمن وليبيا "في ظل حدود" أوروبا.

العرب نيوز السعودية: لا تزال صواريخ إس -400 مشكلة بالنسبة للعلاقات الأمريكية التركية في عهد بايدن

أما صحيفة العرب نيوز السعودية، فقالت: "أجرت تركيا أول اتصال رسمي لها مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء بمكالمة هاتفية بين مستشاري البلدين.

وناقش كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، آخر التطورات في سوريا وليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وقبرص وقره باغ.

وتشكك أصوات كثيرة في واشنطن في التحالف بين البلدين في أعقاب شراء أنقرة لنظام دفاع صاروخي روسي عام 2019.

وقال البيت الأبيض في بيان إن سوليفان أعرب عن "قلقه من أن امتلاك تركيا لمنظومة صواريخ روسية أرض-جو، الأمر الذي يقوض تماسك التحالف وفعاليته".

لكن مدير مكتب أنقرة في مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني أوزغور أونلوهيسارجيكلي، يعتقد أن واشنطن لا تفكر في صفقة كبيرة أو إعادة ضبطها مع تركيا.

وقال للصحيفة: "ما يشير إليه البيان الصحفي هو استمرار التعاون بشأن القضايا التي يتفق عليها الحليفان، وحل الخلافات التي يمكن حلها، ولكن الأهم من ذلك إدارة الخلافات بفعالية، بدلًا من مجرد الموافقة على الاختلاف بطريقة غير رسمية".

وقال: "في حين أن الخلافات حول القضايا الثانوية أسهل في الإدارة، فإن الخلافات حول القضايا المتعلقة بجوهر تحالف المعاهدة بين تركيا والولايات المتحدة هي حالة مختلفة".

جاءت المحادثة بين سوليفان وكالين بعد أسبوع من بيان آخر من البيت الأبيض وصف الصين وتركيا بأنهما مصدر قلق مشترك لكل من واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة، بما في ذلك حظر إصدار تراخيص التصدير بسبب الاستحواذ على S-400، بعد أن أزالت بالفعل حليفها في الناتو من برنامج الطائرات المقاتلة F-35، على الرغم من تصنيع أجزاء عديدة من الطائرة في تركيا.

وقال في هذا السياق المحلل التركي من مركز التقدم الأمريكي ماكس هوفمان "الموقف الأمريكي هو أن الكرة في ملعب تركيا، وكانت العقوبات بمثابة تحذير يهدف إلى إيصال أن الولايات المتحدة ستذهب إلى أبعد من ذلك ولكنها لا تريد أن تفعل ذلك".

وأضاف أن التنازلات التركية، بما في ذلك عدم شراء المزيد من أنظمة الأسلحة وعدم التفعيل الكامل للمجموعة الحالية، ضرورية لتجنب المزيد من التصعيد.

وقال هوفمان: "سيكون من الصعب على أردوغان التراجع، لكن هذا الوضع هو من صنع يده، فالولايات المتحدة حذرت باستمرار من العواقب".

وقال أونلوهيسارجيكلي: "الإدارة الأمريكية الجديدة ترى أن ملكية تركيا لأنظمة الصواريخ الروسية مشكلة تتعلق بتماسك التحالف".

واضاف "على ما يبدو، هناك استعداد من كلا الجانبين لمنع العلاقة من التدحرج وتحسينها إن أمكن، وما يتعين عليهم فعله الآن هو الاتفاق على إطار عام للعلاقة، بما في ذلك كيفية إدارة خلافاتهم".

من المرجح أن يكون الخلاف حول أنظمة S-400 من بين أكبر التحديات في العلاقات ما لم تتراجع أنقرة خطوة إلى الوراء.

(م ش)