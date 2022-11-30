صحف عالمية: البنتاغون يحذّر من تأثير الهجمات التركية على الحرب على داعش

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تأثير الهجمات التركية على الحرب على داعش وتصاعد الخلاف بين أوروبا وواشنطن نتيجة تموجات حرب أوكرانيا الاقتصادية.

البنتاغون: العملية البرية التركية في سوريا ستهدد المكاسب ضد داعش

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن عملية برية تركية في سوريا ستهدد بشدة المكاسب التي تحققت في الحرب ضد داعش، وحثت على ضبط النفس".

وأدت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، دوراً رئيساً في طرد مقاتلي داعش من الأراضي التي استولوا عليها في البلاد.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون الجنرال بات رايدر للصحفيين "الصراع المستمر، وخاصة الغزو البري، من شأنه أن يعرض للخطر المكاسب التي حققها العالم بشق الأنفس ضد داعش وسيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة".

وقال "ما زلنا قلقين بشأن عملية برية تركية محتملة في سوريا، ومرة ​​أخرى نحث على ضبط النفس"، مضيفاً إن "القوات الأميركية خفضت عدد الدوريات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية لكنها لم تعيد انتشارها".

وقال: "لقد قللنا عدد الدوريات لأننا نقوم بهذه الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي فقد قللوا عدد الدوريات التي يقومون بها".

تموجات حرب أوكرانيا الاقتصادية تصعّد الخلاف بين واشنطن والحلفاء

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "بدأت العلاقات عبر الأطلسي في التدهور مع استياء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين من السياسات الأميركية الجديدة التي يقولون إنها تفاقم المشاكل الاقتصادية التي أججتها الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة الناتجة عنها.

وأعادت الحرب الروسية في أوكرانيا تنشيط منظمة حلف شمال الأطلسي، وأطلقت طفرة في التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأوروبا. ولكن بعد ما يقرب من عام من الوحدة حيث واجهت الولايات المتحدة وحلفاؤها تداعيات غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، بدأ المسؤولون الأوروبيون في التعبير عن إحباطهم من اعتمادهم المتزايد على واشنطن لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي.

وتدخلت الولايات المتحدة للمساعدة في استبدال روسيا كواحدة من أكبر مزودي الغاز الطبيعي في القارة، لكن شحناتها من الغاز الطبيعي المسال جاءت بأسعار أعلى بكثير، وهو ما أدى إلى إجهاد قاعدة التصنيع في أوروبا. تحتاج أوروبا أيضاً إلى دعم واشنطن لتعزيز دفاعاتها وتجنب المواجهة المباشرة مع روسيا - وهو تصعيد من شأنه أن يجعل أوروبا في الخطوط الأمامية.

ومن المتوقع أن تتصدر المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية جدول الأعمال، عندما يصل ماكرون إلى واشنطن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في بداية زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم أجنبي منذ انتخاب الرئيس بايدن.

وقال مسؤولون فرنسيون إن ماكرون يعتزم الضغط على الرئيس للحد من مخاطر نشوب صراع أوسع بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا. قال مسؤول فرنسي إن الزعيم الفرنسي يريد إيجاد طريقة لإنهاء الحرب حول طاولة المفاوضات، وليس في ساحة المعركة، مضيفاً أن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر متى وكيف تتفاوض مع الروس.

وسعى بايدن إلى تجنب التصور القائل بأنه يضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتفاوض على إنهاء الحرب، مكرراً شعاراً ردده مسؤولو البيت الأبيض في كثير من الأحيان: "لا شيء عن أوكرانيا بدون أوكرانيا".

الولايات المتحدة: الصين تستعد لتوسيع ترسانتها النووية إلى 1500 رأس حربي بحلول عام 2035

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "طورت الصين 400 رأس حربي نووي وهي في طريقها لتوسيع ترسانتها إلى 1500 سلاح بحلول منتصف العقد المقبل حيث تواصل التوسع الدراماتيكي لقواتها النووية، وفقاً لتقرير للبنتاغون.

وقال البنتاغون إن بكين "سرّعت على الأرجح" توسعها النووي العام الماضي وأنها في طريقها لامتلاك مخزون من 1500 سلاح نووي بحلول عام 2035. وهذا من شأنه أن يمنحها نفس عدد الرؤوس الحربية التي نشرتها الولايات المتحدة وروسيا وفقاً لقيود "نيو ستارت"، على الرغم من أن الصين ستظل متخلفة عن القوتين في العدد الإجمالي للأسلحة.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير "كل ما يتعلق بالتوسع النووي الصيني كان مفاجئاً بطريقة ما. لقد تحركوا بوتيرة سريعة جداً"، مضيفاً أن الولايات المتحدة قلقة أيضاً بشأن تطويرها لمفاعلات التوليد السريع، التي تنتج البلوتونيوم لاستخدامه المحتمل في الأسلحة النووية.

وتأتي توقعات البنتاغون في الوقت الذي تصبح فيه واشنطن قلقة بشكل متزايد بشأن صعود الدولتين الكبيرتين الأخريين المجهزتين نووياً. في إستراتيجيتها للأمن القومي التي تم إصدارها مؤخراً، قالت إدارة بايدن إنه بحلول الثلاثينيات من القرن الحالي، "ستحتاج الولايات المتحدة للمرة الأولى إلى ردع قوتين نوويتين رئيسيتين".

وقال البنتاغون إنه على الرغم من أن الصين لديها سياسة "عدم الاستخدام الأول" للأسلحة النووية - بمعنى أنها لن تستخدمها إلا إذا تعرضت لهجوم نووي - إلا أنها تعتقد أن هناك مواقف قد تتخلى فيها بكين عن هذه السياسة، وتشمل هذه "النظر في توجيه ضربة نووية رداً على هجوم غير نووي يهدد بقاء القوات النووية الصينية".

وقال مسؤول دفاعي كبير إن بكين ربما توسع ترسانتها بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك وجهة نظرها بأن الولايات المتحدة تحاول احتواء الصين، ولكن أيضاً بسبب التوترات مع دول أخرى".

(م ش)