صحف عالمية: الأوروبيون متحدون ضد روسيا وحزب الله يصف المقترحات الكويتية بـ 'الإملاءات '

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى وقوف غالبية الأوربيين الى جانب كييف ضد موسكو، ورفض حزب الله اللبناني المقترحات الكويتية، إلى جانب محاولات إسرائيل لدعم السلطة الفلسطينية لوقف نفوذ حماس.

استطلاع للرأي يظهر أن معظم الأوروبيين يريدون الوقوف إلى جانب كييف ضد موسكو

قالت صحيفة الغارديان البريطانية حول توتر العلاقات بين موسكو وكييف: "تعتقد الغالبية في جميع أنحاء أوروبا أن روسيا ستغزو أوكرانيا عام 2022، ويعتقدون أن كلاً من الناتو والاتحاد الأوروبي يجب أن يقفوا إلى جانب كييف، وفقًا لدراسة اقترح مؤلفوها أن الأزمة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير الطريقة التي ينظر بها الأوروبيون إلى أمنهم بشكل كبير.

قال مارك ليونارد، مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، الذي أجرى الاستطلاع في سبع دول، يمثلون ثلثي سكان الاتحاد الأوروبي: "تشير البيانات إلى شيء من الصحوة الجيو سياسية في أوروبا".

وأضاف "تم تصوير دول الاتحاد الأوروبي على أنها منقسمة وضعيفة وغائبة عن أوكرانيا، لكن المواطنين الأوروبيين متحدون: يتفقون على أن فلاديمير بوتين قد يواصل العمل العسكري، وأن أوروبا، جنبًا إلى جنب مع شركائها في الناتو، يجب أن تساعد أوكرانيا".

زعيم حزب الله اللبناني يصف المقترحات الكويتية إلى لبنان بـ 'الإملاءات '

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية، في الشأن اللبناني:" وصف زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران قائمة مقترحات كويتية أخيرة تهدف إلى إصلاح العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربية المتوترة إلى حد كبير بشأن ما يُقال إنه نفوذ حزب الله المتزايد، بأنها "إملاءات".

وقال حسن نصر الله في مقابلة مع قناة العالم التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالعربية، عندما طلب منه التعليق على المقترحات "لبنان دولة ذات سيادة ويجب ألا ترسل إملاءات".

وقال مصدر دبلوماسي لرويترز في وقت سابق إن المقترحات تضمنت طلبًا بتعزيز الأمن في لبنان ومنع تهريب المخدرات إلى الخليج وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في أيار.

وأضاف نصر الله أنه مع ذلك يؤيد الحوار اللبناني الخليجي.

ووصلت علاقات لبنان بالخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، التي كانت في السابق مانحًا رئيسًا لبيروت، إلى الحضيض العام الماضي. وتدهورت العلاقات على مدى سنوات، مما تسبب في آثار غير مباشرة داخل لبنان.

وأعلن الزعيم السياسي السني ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الحليف المقرب السابق للسعودية والذي فقد دعمه منذ ذلك الحين، انسحابه من السياسة الشهر الماضي، وقال إنه لن يقدم مرشحين، الأمر الذي أدى إلى قلب الانتخابات.

وأشار الحريري إلى الدور الإيراني المتنامي في لبنان كأحد أسباب رحيله.

ووصف نصر الله قرار الحريري بأنه "مؤسف" مضيفًا "كنا نتمنى ألا يحدث لكنه حدث".

لطالما كان حزب الله الشيعي من الخصوم السياسيين للحريري، لكنه شارك أيضًا في العديد من الحكومات التي ترأسها في ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي المعقد في لبنان".

إسرائيل تعرض مساعدة اقتصادية على الفلسطينيين في محاولة لوقف نفوذ حماس

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية في الشأن الفلسطيني: "تسارع إسرائيل إلى دعم السلطة الفلسطينية، وتعد بتقديم قروض، وتسمح بتحديث البنية التحتية وإجراء محادثات رفيعة المستوى مع قادة الضفة الغربية لأول مرة منذ سنوات، في محاولة لوقف النفوذ المتزايد لحركة حماس والسيطرة على الاضطرابات العنيفة.

مجتمعة، ترقى المبادرات الجزئية إلى فترة جديدة من المشاركة الفلسطينية من قبل حكومة ائتلافية إسرائيلية وسطية تحاول إعادة ضبط سياسات الضفة الغربية بعد عقد من العلاقات المتوترة في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الحوار المتجدد لا يهدف إلى إرساء الأساس لمحادثات السلام، التي عُقدت آخر مرة عام 2014. وبدلًا من ذلك، يقول المسؤولون الإسرائيليون إن الجهود تهدف إلى تخفيف الآلام الاقتصادية الشديدة في الضفة الغربية وضمان بقاء السلطة الفلسطينية، التي لا تحظى بشعبية بين مكوناتها ولكنها توفر المساعدة الأمنية الأساسية لإسرائيل.

قال وزير الدفاع بيني غانتس، الذي التقى مرتين بمحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، مرة في الضفة الغربية ومرة ​​أخرى في منزله في إسرائيل، الأسبوع الماضي أن أمن إسرائيل هو في صلب اجتماعاته.

وقال للنواب في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، الأسبوع الماضي: "العلاقات مع السلطة الفلسطينية تقوي المعتدلين وتضعف أعداءنا، بقيادة حماس".

ترى إسرائيل تهديدًا كبيرًا في تزايد شعبية حماس، الجماعة الفلسطينية المسلحة التي تحكم قطاع غزة والتي صنفتها الولايات المتحدة وإسرائيل كمنظمة إرهابية. وتظهر استطلاعات الرأي أن الدعم الفلسطيني لحركة حماس زاد منذ الصراع العنيف مع إسرائيل في أيار الماضي؛ لأنه ضرب قلب البلاد بالصواريخ رغم مقتل المئات من سكان غزة.

لم تحدث المناقشات رفيعة المستوى بين المسؤولين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية منذ أكثر من عقد في عهد نتنياهو، الذي هدد علنًا بضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هناك حاجة ملحة لإعادة العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطات الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، لا سيما بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي في الضفة الغربية ومكاسب حماس.

يوم الأحد، قال عباس إن حكومته تعمل مع إسرائيل لتخفيف المشاكل التي تراكمت في السنوات الأخيرة ولكنها تريد تنازلات أكبر من إسرائيل.

وقال عباس، متحدثًا في اجتماع لكبار القادة الفلسطينيين، "هذا لم ولن يكون بديلًا عن مطالبنا بحل سياسي وفقًا للقرارات الدولية لإنهاء الاحتلال".

(م ش)