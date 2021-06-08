صحف عالمية: الأتراك قلقون حيال ديمقراطية بلدهم وواشنطن غير واثقة بعودة طهران للاتفاق النووي

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى وضع الديمقراطية الكارثي في تركيا، وكذلك إلى توقعات الإدارة الأمريكية السلبية بخصوص عودة طهران الى الاتفاق النووي، إلى جانب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

'دراسة جديدة تكشف قلق الأتراك الشديد بخصوص حال الديمقراطية لديهم'

بداية من الشأن التركي، وفي هذا السياق، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "أظهر استطلاع جديد صدر يوم أمس أن الأتراك قلقون للغاية بشأن حالة ديمقراطيتهم، حيث قال 63 في المئة من المستطلعين إنهم يعتقدون أنها سيئة و39 في المئة قالوا إنها في خطر.

النتائج جزء من استطلاع اتجاهات عبر الأطلسي 2021، الذي أجراه صندوق مارشال الألماني (GMF) في تركيا، حيث كشفت النتائج عن آراء الأتراك حول التحديات الأمنية والتعاون عبر الأطلسي والسياسة الداخلية.

يأتي هذا قبل اجتماع حاسم بين الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس جو بايدن في 14 حزيران خلال قمة الناتو في بروكسل.

من المتوقع أن تركز إدارة بايدن، التي ورثت علاقة ثنائية غير مستقرة، في الغالب على سجل تركيا الديمقراطي.

وبحسب الاستطلاع، يعتقد الأتراك أن أهم التحديات الأمنية التي تواجه بلادهم هي الأوبئة والهجرة، أراد ثلث المستطلعين انخفاضًا في التدخل العسكري لتركيا في الشرق الأوسط.

'بلينكن: إيران ليست قريبة من العودة إلى الامتثال النووي لعام 2015'

وعن الملف النووي، قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية "قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إيران لم تعط مؤشرات على استعدادها للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.

في جلسة استماع واسعة النطاق في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قال بلينكن إن الجانبين "ليسا حتى في مرحلة العودة إلى الامتثال " للاتفاق النووي لعام 2015.

وأكد بلينكن: "لا نعرف ما إذا كان هذا سيحدث بالفعل، لقد انخرطنا في محادثات غير مباشرة خلال الشهرين الماضيين ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران مستعدة لفعل ما تحتاج إليه للعودة إلى الامتثال".

وقال: "ما نعرفه، لسوء الحظ، هو أن البرنامج النووي الإيراني يتقدم بسرعة إلى الأمام، لقد رفعت القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاقية بما في ذلك كمية المواد المخصبة الموجودة لديها، في بعض الحالات، بنسبة تصل إلى 20٪ وحتى كمية صغيرة تصل إلى 60٪، لقد بدأت في نشر بعض أجهزة الطرد المركزي الأكثر تقدمًا".

ومضى يقول إنه "كلما طال هذا الأمر، كلما انخفض وقت الاختراق، إن الاتفاقية دفعتها إلى عام أو أكثر، لقد انخفض الآن - حسب التقارير المنشورة - إلى بضعة أشهر في أحسن الأحوال، وإذا استمر هذا الأمر، فسيتم الحديث عن أسابيع، وهو بالضبط ما سعينا إلى تجنبه".

'الجنود الأفغان يتهيؤون لهجمات طالبان على المدن بعد مغادرة الولايات المتحدة'

وعن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية: "حركة طالبان تطوق مواقع الشرطة والجيش الأفغانية وتتعدى على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، وتهيئ نفسها لهجمات واسعة النطاق ضد المراكز السكانية الرئيسة بينما تنتظر مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان.

ويضغط المتمردون للحصول على مكاسب في ساحة المعركة قبل خروج الولايات المتحدة الكامل، حتى مع استمرارهم في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية في الدوحة. ويشير مسؤولون أمريكيون آخرون إلى أن الوجود الأمريكي المتبقي - والدعم الجوي الحيوي الذي يقدمونه لقوات الحكومة الأفغانية - سيختفي قريبًا، ربما في وقت مبكر من الشهر المقبل.

لكن مع انتهاء الدعم الجوي في غضون أسابيع، ستفقد القوات الحكومية ميزة محورية في الصراع.

(م ش)