صحف عالمية: الاتحاد الأوروبي يتعهد بحظر شراء النفط الروسي وبايدن يستبعد إرسال أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى التعهد الأوروبي بحظر شراء النفط الروسي، واستبعاد بايدن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا يمكنها أن تضرب الداخل الروسي.

تعهد الاتحاد الأوروبي بحظر شراء النفط الروسي

قالت تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "قال زعماء الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى إنهم سيفرضون حظراً نفطياً على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ليخطو خطوة كبيرة إلى الأمام في المعركة الاقتصادية ضد موسكو التي يتردد صداها في الأسواق العالمية".

وسيشمل الحظر إعفاءً للنفط الذي يتم تسليمه من روسيا عبر خطوط الأنابيب، وهو الذي يشكل ثلث مشتريات الاتحاد الأوروبي من النفط من روسيا. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه بحلول نهاية هذا العام، سيغطي الحظر 90٪ من واردات النفط الروسية السابقة. سيتم تنفيذه على مراحل على مدى عدة أشهر.

ومن المتوقع أن يجتمع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، للتوقيع على حظر النفط، وفقاً لرئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والذي سيفرض حزمة عقوبات سادسة على روسيا. وتشمل الخطوات إزالة ثلاثة بنوك روسية - بما في ذلك أكبر بنك سبيربنك - من شبكة سويفت للمعاملات المالية. وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية بارزة في الكتلة؛ وعقوبات موجهة ضد المسؤولين العسكريين الروس وشخصيات بارزة أخرى.

وقال ميشيل في وقت متأخر من يوم الإثنين، على تويتر: "اتفاقية لحظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. هذا يغطي أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع التمويل عن آلاتها الحربية".

بايدن يستبعد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا يمكنها أن تضرب روسيا

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "قال جو بايدن يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لن ترسل إلى أوكرانيا أنظمة صاروخية بعيدة المدى يمكن استخدامها لمهاجمة الأراضي الروسية، مما يوجه ضربة إلى كييف التي طلبت مراراً مثل هذه الأسلحة".

وقال الرئيس الأميركي رداً على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستفكر في إرسال أنظمة بعيدة المدى إلى البلاد: "لن نرسل إلى أوكرانيا أنظمة صاروخية يمكنها ضرب روسيا".

وذكرت وسائل الإعلام الأميركية الأسبوع الماضي أن الإدارة كانت تستعد لإرسال أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، بما في ذلك نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد، وهو سلاح أميركي قادر على إطلاق صواريخ بعيدة المدى.

وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق إن واشنطن لا تريد استخدام المساعدة العسكرية الأميركية لمساعدة أوكرانيا في ضرب داخل روسيا.

ورحب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، بتصريحات بايدن، واصفاً إياها بـ "العقلانية"، بحسب رويترز".

إطلاق صواريخ على قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أجنبية

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "قال مسؤول عسكري إن خمسة صواريخ استهدفت يوم الإثنين، قاعدة عسكرية عراقية تستضيف جنوداً من تحالف دولي ضد داعش دون أن تتسبب في سقوط قتلى أو أضرار.

وقال مصدر في التحالف، طلب عدم ذكر اسمه، إن خمسة صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، بحسب تقارير أولية.

وأضاف المصدر "لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الوقت الحالي".

وأفاد مصدر أمني عراقي في الأنبار في البداية بسقوط ثلاثة صواريخ بالقرب من القاعدة العسكرية.

وكثيراً ما تستهدف الصواريخ والطائرات المسيّرة قاعدة عين الأسد. وشهد آخر حادث من نوعه في 30 نيسان سقوط صاروخين في مكان قريب دون التسبب في أضرار أو وفيات.

وأعلنت مجموعة غير معروفة من قبل، معادية للوجود العسكري للولايات المتحدة في العراق، تدعى "المقاومة الدولية"، مسؤوليتها عن الهجوم.

واستهدفت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة القوات والمصالح الأميركية في العراق في الأشهر الأخيرة. وتلقي واشنطن باللوم بشكل منهجي على الفصائل الموالية لإيران.

وأعلن العراق العام الماضي انتهاء المهمة القتالية للتحالف الدولي بعد أن ساعدت الدولة على هزيمة قوات داعش.

ويبقى حوالي 2500 جندي أميركي وحوالي 1000 جندي من أعضاء التحالف الآخرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية لمواصلة دورها التدريبي والاستشاري الذي بدأ منذ أكثر من عام".

(م ش)