صحف عالمية: الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات جديدة على روسيا والوضع في باكستان يتدهور

تطرقت الصحف العالمية، الصادرة اليوم، إلى العقوبات الأوروبية الجديدة المرتقبة ضد موسكو، بالإضافة إلى تدهور الوضع في باكستان.

عقوبات أوروبية جديدة مرتقبة ضد روسيا

البداية من التصعيد الروسي – الأوروبي حيث قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية: " يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على موسكو بعد ظهور تقارير عن فظائع في أعقاب انسحاب روسيا العسكري من ضواحي كييف".

وقال تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إن "المزيد من العقوبات في طريقها ردًا على تصرفات روسيا في مدينة بوتشا، التي تقع على بعد 25 كيلومترًا شمال غرب وسط كييف والتي كانت تحت (الاحتلال الروسي) حتى وقت قريب".

وأضاف ميشيل على تويتر، يوم الأحد "صدمته الصور المؤرقة للفظائع التي ارتكبها الجيش الروسي في منطقة كييف المحررة. سيكون هناك المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي. يساعد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا والمنظمات غير الحكومية في جمع الأدلة اللازمة للمتابعة في المحاكم الدولية".

ومن المتوقع أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي الجولة الجديدة من الإجراءات يوم الأربعاء، بحسب دبلوماسي مطلع على الخطط.

وجاء التعهد بمزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا في أعقاب إدانة الغرب القوية لجرائم الحرب الروسية المزعومة ضد المدنيين الأوكرانيين العزل في المناطق المحررة مؤخرًا حول كييف، حيث تحول موسكو تركيزها في الحرب إلى شرق البلاد.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بارتكاب "جرائم حرب" وناشد المواطنين الروس المساعدة في وقف الحرب. وقال: "أريد من كل أم لكل جندي روسي أن ترى جثث القتلى في بوتشا وإريبين وفي هوستوميل".

وقالت أمينة دزيبار، نائبة وزير الخارجية الأوكراني، إن الجنود الذين استعادوا بوشا من القوات الروسية أبلغوا عن "مقتل العديد من المدنيين بالرصاص".

عمران خان الباكستاني يمنع التصويت بحجب الثقة ويدعو لإجراء انتخابات

وفي الشأن الباكستاني، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية: "عرقل رئيس الوزراء، عمران خان التصويت على حجب الثقة عنه في البرلمان الباكستاني ودعا إلى انتخابات جديدة، مما حوّل المعركة مع المعارضة إلى أزمة دستورية".

وفتحت المحكمة العليا على الفور الجلسات مستخدمة سلطاتها القانونية للتدخل، كما قدمت المعارضة التماسا للمحكمة للطعن في دستورية الخطوة.

وقالت المحكمة، التي عقدت جلسة استماع أولية قصيرة يوم الأحد، إنها ستنظر في القضية بالتفصيل يوم الاثنين ووجهت المسؤولين الحكوميين للحفاظ على القانون والنظام.

وستقرر المحكمة الآن ما إذا كان التصويت على سحب الثقة سيجري، كما تريد المعارضة، أم ستجرى الانتخابات.

أيًا كانت الطريقة التي ستسير بها المحكمة، ستنتهي فترة خان، بعد عام ونصف من ولايته الكاملة البالغة خمس سنوات - سواء من خلال طريقه المفضل لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة أو محاولة المعارضة الإطاحة به.

وكان نواب المعارضة قد أعلنوا أواخر الأسبوع الماضي أن لديهم أصواتًا كافية في البرلمان للإطاحة بخان، كانت المعارضة قد اتحدت وتحركت ضده بعد أن تراجعت شعبيته.

ويوم الأحد، كان هناك طوق أمني ضخم حول البرلمان، مع وضع حاويات شحن لإغلاق الطرق ونصبت نقاط تفتيش للشرطة، ولكن قبل أن يتمكن المشرعون من التصويت، رفض نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، اقتراح سحب الثقة، قائلاً إنه جاء نتيجة مؤامرة مع قوى أجنبية وبالتالي خرق مادة من الدستور.

آفاق الصفقة الإيرانية لا تزال غير واضحة

وفي الشأن الايراني، قالت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية: "حتى قبل شهر، كان يُنظر في واشنطن إلى إحياء الاتفاقية النووية لعام 2015 مع إيران، على أنها صفقة منتهية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في إفادة صحفية إن الجانبين حققا "تقدما كبيرا" وإنهما "على وشك التوصل إلى اتفاق محتمل". وقال في إفادة صحفية أخرى إن مفاوضات فيينا "يمكن أن تكون قريبة من خط النهاية".

وأثارت التقارير عن صفقة محتملة القلق في الكونغرس، حيث أرسلت مجموعة مؤلفة من 21 عضوا في مجلس النواب من الحزبين رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، أعربت فيها عن قلقها بشأن إحياء الصفقة.

وكتبوا: "منذ بداية هذه الإدارة، كنا نأمل أن تؤدي المفاوضات المتجددة مع إيران إلى اتفاق أطول وأقوى من خطة العمل الشاملة المشتركة مع قيود وأحكام نووية واضحة تتناول برامج إيران الدولية للإرهاب والصواريخ".

وأضافوا: " نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى احتمال رفع تصنيف التنظيم الإرهابي الأجنبي للحرس الثوري والعقوبات المفروضة على أعضاء مكتب المرشد الأعلى".

وبالفعل، ظلت مسألة شطب الحرس الثوري الإيراني من قلب الخلاف بين البلدين. بعد شهر واحد، لا يزال مصير الاتفاقية غير مؤكد.

وقال السناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لصحيفة جيروزاليم بوست :"سنرى ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق أم لا. لست متأكدًا تمامًا من إمكانية ذلك، لكن رفع التصنيف عن الحرس الثوري الإيراني أمر أجده إشكاليًا حقًا".

وكشف مصدر مطلع على المفاوضات إنه تم الاتفاق على جزء كبير من الصفقة الأساسية بشأن العودة إلى الامتثال المتبادل، على الرغم من أن بعض الاختلافات الصغيرة حول فئات معينة لتخفيف العقوبات قد تظل مفتوحة.

وقال المصدر: "في الآونة الأخيرة، بدأ الاهتمام يتحول إلى السؤال حول المطلب الإيراني بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وليس هناك اتفاق بشأن هذه النقطة. تم طرح بعض الأفكار، لكن لا يوجد اتفاق".

واضاف "هذا ليس من الناحية الفنية جزءًا من خطة العمل الشاملة المشتركة، إنه ليس جزءًا من العودة إلى الامتثال. إنها نوع من اتفاقية منفصلة موازية".

(م ش)